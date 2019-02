Look a Sanremo: Bisio insuperabile, Virginia bon ton, Ultimo da dimenticare

Fortuna che c'è Claudio Bisio a farci impennare l'attenzione con le sue giacche da choc. Virginia Raffaele azzecca due abiti su tre, quelli lunghi. Claudio Baglioni fa centro solo con il classicissimo smoking. I look scelti per la prima serata del Festival di Sanremo sono per lo più scuri. Scurissimi. Fatta eccezione per l'elegantissimo completo bianco di Paola Turci e l'abito asimmetrico total white senza capo né coda scelto da Arisa. Loredana Berté, borsetta a tracolla e lunghe chiome cobalto, accorcia sempre più l'orlo dell'abito di pelle. Tra i cinquantenni (o quasi) che non vogliono chiedere mai, svetta l'ormone puro-Renga, Daniele Silvestri fa il black block con Rancore, Nek così rock non si era visto mai. Federica Carta si veste di paillettes maxi fucsia, Achille Lauro sembra uscito dalla febbre del sabato sera, mentre i Boomdabash fanno centro con il rosso cardinalizio e le creste, invece Patty Pravo rasta è un colpo alle coronarie. Povero Briga.