Buon compleanno Kate. E lei sfoggia il look premaman

Buon compleanno Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e futura Regina. Domani, 9 gennaio, Kate compie 37 anni e spegnerà le candeline senza il suo William, ma forse con un annuncio a sorpresa: la quarta gravidanza.

Sua Altezza Kate è nata nel 1982 e il 9 gennaio compie 37 anni, come da tradizione festeggerà con i genitori e la sorella Pippa oltre che con Louis, 9 mesi appena, il piccolo di Kensington Palace. Ma non ci saranno tutti: il principino George, 5 anni, passerà gran parte della giornata nell’esclusiva Thomas’s Battersea School, Charlotte, 3 anni, sarà alla Willcocks Nursery School, mentre il marito William rispetterà l’impegno alla London’s Air Ambulance al Royal London Hospital. Si celebrano i 30 anni dell’attività di elisoccorso in cui lo stesso Principe ha prestato servizio.

Intanto si fanno insistenti le voci di una quarta gravidanza per la duchessa: nella prima uscita ufficiale del 2019 ha sfoggiato lo stesso cappotto premaman di quando era in attesa di Louis. I tabloid inglesi hanno ipotizzato che domani potrebbe essere il giorno giusto per confermare la novità.