Diletta Leotta conquista Francesco Facchinetti e Miss Italia. La bella conduttrice di “Dazn”, che sei anni fa partecipò al concorso e fu eliminata (non aveva ancora fatto ricorso alla chirurgia estetica), ha incantato con i suoi cambi d’abito. In particolare, il vestito rosso con scollo generoso sul décolleté e quello di piume color coloniale hanno fatto il pieno di consensi sia tra i giurati sia tra il pubblico a casa. Al di là dell’aspetto fisico, però, la Leotta è piaciuta anche per la professionalità. “Ti devo fare i complimenti, reggere tante ore di diretta senza far errori non è da tutti. Sei stata bravissima” le ha riconosciuto Facchinetti e lei: “E’ stato facile grazie a te”. Non ha alimentato alcuna polemica sul fatto di essere entrata mezz'ora dopo l'inizio della manifestazione.