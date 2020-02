La Mercedes Cla è figlia di quel segmento di auto compatte, che, lo scorso anno, ha venduto la bellezza si 667.000 unità, di cui 40.000 qui da noi e che, entro il 2020, si amplierà con l’arrivo di un nuovo Suv, la GLB. Oggi, però, vogliamo parlare di CLA Shooting Brake, che con questo nuovo look “Predator”, elegante ed aggressivo, è destinata a chi cerca sostanza, ma anche un prodotto di classe. Questa nuova versione cresce un po’: + 48 mm in lunghezza (4.688 mm in totale), + 53 mm in larghezza (1.830 mm in totale), crescono anche le carreggiate, di 63 mm l’anteriore e 55 la posteriore, ma è più bassa di 2 mm. Nonostante l’aspetto di una grossa coupé, il vano di carico, con tutti i sedili su, mantiene una capacità di 550 litri. IL CX, anche se leggermente inferiore rispetto alla berlina (stiamo pur sempre parlando di una wagon), mantiene, comunque, un invidiabile 0,26. Gli interni sono gli stessi della “A”, con schermoni digitali per strumentazione e display centrale ed elementi classici. La gamma motori comprende 3 diesel e 7 benzina, per potenze che vanno dai 116 ai 421 Cv, della potentissima AMG 45 S (quasi tutte automatiche, sono manuali solo le versioni d’ingresso, da 116 Cv diesel e 136 la benzina) e, su molte versioni, è disponibile la trazione integrale. Noi abbiamo testato, da Bologna a Roma, una bella 200 Premium, una 150 Cv diesel, che si guida in punta di piedi. L’auto è super confortevole, il sistema MBUX ti fa le coccole (parli e lui ti risponde) e viaggiando a norma di codice, abbiamo fatto 22 km/litro. L’auto si porta a casa con 42.800 euro.