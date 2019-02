Arriva in Italia DS3 Crossback

Nel già ricco panorama di offerte del segmento dei Suv, arriva la DS3 Crossback. E si fa largo. Il modello del brand di lusso del gruppo PSA punta a conquistare una categoria di clienti ben definita, composta da guidatori di un certo livello (anche con un portafoglio medio-alto nonostante i prezzi restino competitivi). Compatta all’esterno e molto elegante anche grazie alle maniglie cromate a scomparsa che si estraggono dalla carrozzeria autonomamente all’avvicinarsi del proprietario al veicolo, la DS3 Crossback è davvero interessante per gli interni, curatissimi e realizzati con materiali di pregio. «L’Italia è la patria della bellezza e del design – ha detto Thierry Metroz, direttore del Centro Stile DS – con la Francia condivide l’amore per lo stile e per le autovetture. Ricerchiamo continuamente raffinatezza e creatività, caratteristiche che vantano solamente i beni di lusso». La DS3 Crossback può essere realizzata in 2000 combinazioni diverse, una caratteristica che la rende praticamente quasi unica in ogni suo modello.

Il cliente, quindi, non solo acquista un veicolo di grande fattura, ma può sceglierne ogni piccolo dettaglio in base ai propri gusti, fondendosi quasi con la vettura. Nove i colori disponibili, più quattro per il tetto. Interessante, la videocamera sul parabrezza, utile a gestire fari e firma luminosa.

E poi c’è la connettività avanzata. DS3 Crossback vanta il sistema Ds Smart. Tramite il proprio smartphone si può addirittura autorizzare amici o familiari ad utilizzare la vettura semplicemente inviando un codice, senza quindi il vecchio passaggio di mano di un mazzo di chiavi. Tra le altre potenzialità del nuovo suv compatto DS, il DS Park Pilot, in grado di parcheggiare senza alcun intervento del conducente la vettura sia in parallelo sia a spina di pesce e il DS Drive assist. Tre gli allestimenti disponibili. Per tutti, sono disponibili motorizzazioni benzina PureTech da 155 Cv abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8, da 130 Cv (sempre automatico) e da 100 Cv (con cambio manuale). Nell’offerta, anche il BlueHDi da 130 Cv e il BlueHDi da 100 Cv. E non è tutto. Perché DS ha in serbo una sorpesa. A dicembre del 2019, infatti, arriverà la DS 3 Crossback E-TENSE, la versione elettrica.