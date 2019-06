Il figlio di Siffredi in mutande fa già impazzire le fan

Si è presentato in passerella scortato da papà Rocco e mamma Rosa. E ha già fatto impazzire stuoli di giovani fan. Leonardo Tano, 19 anni, figlio del pornostar nostrano più famoso nel mondo, ha sfilato al Pitti Immagine Uomo per il marchio MSGM. Ad applaudirlo i genitori seduti in prima fila a Firenze al Mandela Forum. Compiaciuti Rosa Caracciolo (nome d’arte di Rózsa Tassi) e Rocco Siffredi non sono voluti mancare al debutto in passerella del figlio.

I capelli ingelatinati e lunghi davanti agli occhi, il piglio deciso, Leo ha già fatto strike nel cuore delle ragazzine apparendo quasi nudo, con le mutande a vista. Abituato fin da piccolo alle telecamere e al mondo dello spettacolo è sembrato da subito a suo agio al debutto come indossatore. Anche quando i pantaloni sono volati via e Siffredi junior è apparso solo in camicia e slip. Sui loro profili social Rocco e Rosa hanno postato in diretta le immagini del figlio-modello. E i cuoricini si sono sprecati.

Secondo figlio della celebre coppia, Leonardo studia ingegneria meccanica. Lorenzo, il primogenito, ha tre anni di più e anche lui ha partecipato all’appuntamento con la moda del fratello minore. Leonardo aveva già debuttato nei mesi scorsi davanti alla macchina fotografica come testimonial per il lancio della prima linea di underwear firmata sempre da MSGM. E, per festeggiare i dieci anni dell’azienda, il marchio ha deciso di far salire in passerella anche il secondogenito di Siffredi.

«Sono trascorsi dieci anni da quando ho lanciato MSGM e per me questo è solo l’inizio. Questa collezione è l’essenza del nostro DNA, un manifesto per il nostro futuro» ha detto il patron Massimo Giorgetti, dopo la chiusura della sfilata tra gli applausi. Per Leonardo Siffredi si apre ora una nuova stagione sotto i riflettori. Se seguirà le orme del padre lo scopriremo molto presto.