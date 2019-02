Casa Allegri accoglie un'altra stella

In casa Allegri il mondo dello spettacolo è come una calamita. Dopo Ambra Angiolini, infatti, è entrata a far parte della famiglia una nuova star. Nei giorni scorsi le presentazioni ufficiali a papà Massimiliano le ha fatte la figlia Valentina, appena ventitreenne. Il nuovo boyfriend ufficiale è Piero Barone, uno dei tre ex tenorini scoperti da Antonella Clerici, più conosciuti oggi come «Il Volo», freschi piazzati al terzo posto nella 69esima edizione del Festival di Sanremo. E mentre Ambra, che tutti vogliono in attesa del terzo figlio dall’allenatore della Juve, se la ride per le gaffes stellari del suo ex Francesco Renga fuori dal palco dell’Ariston, Massimiliano gongola per i successi del neo-genero.

Uno con la testa a posto - nonostante i concerti in giro per il mondo - e l’ugola d’oro. Valentina, intanto, si è già lasciata andare a dichiarazioni d’amore folli sul suo profilo Instagram. Lui, vola più basso. Ma se la ride.