Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 14 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 14 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 14 settembre 2025.

Ariete

Malattia d'amore: un bacio, per quanto possa essere dolce, non vi basta. L'amore per voi è soprattutto passione, Marte però è ancora in opposizione e voi avete la sensazione di non essere desiderati come sempre, non è così. Venere dice il contrario. Domenica con Luna ultimo quarto, fase non molto ottimista però per quel che riguarda i soldi avrà un sicuro effetto anche nei prossimi giorni, prima dell'equinozio autunnale, perché l'aiuto dalla Vergine continua a essere ottimo.

Toro

Domenica senza un attimo di respiro, incredibili occasioni nel campo pratico e finanziario, possibilità di trovare occasioni anche in viaggio. Il bellissimo fermento astrale che nasce con l'odierno ultimo quarto in Gemelli vi darà anche nei prossimi giorni soddisfazioni morali e gratifiche economiche, ma dovrete anche fare dei rinnovamenti che da tempo chiede Giove. Aggiornamenti sotto il profilo tecnologico. Sarà dolce naufragare nel mare della passione.

Gemelli

Protagonisti per la Luna ultimo quarto nel vostro segno intorno alle 10:30, fase che tocca tutti i segni e quindi anche l'Italia nata sotto il segno dei Gemelli. Chiaramente, al primo posto, dobbiamo mettere la situazione economica-finanziaria, considerando anche l'influenza di Mercurio sulle vostre finanze. Abbiate ancora un po' di pazienza, dedicate la domenica alle persone che amate e stimate, sono il vostro tesoro. Attenzione durante i viaggi per mare.

Cancro

Talento, impegno, resilienza. Quale che sia l'attività che svolgete, dipendente o libera, gli affari assicurano ottimi risultati ed è tutto merito vostro. Anche Giove naturalmente fa la sua parte, non mancano generosi appoggi di nuovi amici e anche della fortuna. Questo vi sarà ancora più chiaro domani quando nel segno arriva l'ultima Luna estiva che aprirà una nuova finestra sulla vita sentimentale. Chi dice che siete instabili, è più instabile di voi.

Leone

Per voi, il massimo. Luna ultimo quarto nasce in Gemelli e voi sapete che ogni movimento planetario in quel segno d'aria agisce in maniera positiva sul vostro segno di fuoco, tant'è vero che anche di domenica il Leone è nella lista di quelli che guadagnano di più. Ma anche altre stelle sollecitano il vostro talento, siete visibili in società e anche più interessanti sotto il profilo estetico, particolarmente belle le donne Leone con il fuoco negli occhi.

Vergine

Questa è l'estate della vostra vita per gli eventi provocati dalle stelle, non può mancare qualche fase lunare pesante anche per la salute come l’odierna Luna ultimo quarto in Gemelli, programmate una domenica di relax. Insieme alla Luna c'è anche Urano e Saturno, in aspetto rinnovativo per la professione, studio, affari. Conviene attendere Luna nuova nel vostro segno, la seconda in un mese, che vi aprirà le porte proprio di quell'ambiente che sognate di conquistare.

Bilancia

Incantevoli influssi per la vita sentimentale, ma dovreste fare un pensiero anche su qualche affare finanziario, dite pure la vostra nel mondo del lavoro, perché le imprese pratiche sono oggi guidate da Luna ultimo quarto in Gemelli. Come sempre, quel segno vi portafortuna vicino o lontano, viaggi da intraprendere considerando le incognite che riguardano gli spostamenti in generale. Brucia, ragazzo, brucia. Marte esalta i giovani uomini Bilancia, i nuovi Magic Mike.

Scorpione

La famosa goccia di veleno nella coda dello Scorpione…Anche questo segnala l'inizio di una vera rinascita, però dovete mirare verso l'obiettivo giusto e non solo per quel che riguarda il lavoro e la carriera, ma questa volta anche le conquiste d'amore. Non è detto che siano tutti pronti a cedere al vostro sguardo assassino...Luna in Gemelli aiuta con le parole, Mercurio vi mette in bocca frasi che seducono con facilità.

Sagittario

Poco disponibili ad ascoltare gli altri. Luna ultimo quarto in Gemelli si insinua nelle collaborazioni e nel rapporto di coppia, orienta le persone sui propri problemi. Chiaramente non è una fase indicata per formare nuovi rapporti sentimentali perché spesso unisce due persone in crisi con se stesse. Guardatevi dalle illusioni, non tanto delle vostre fantasie, quanto quelle che qualcuno vorrebbe mettervele in testa. Meno vi darete da fare, meglio vi andrà.

Capricorno

Luna ultimo quarto in Gemelli diventa positiva per il lavoro e le questioni economiche, ma non è altrettanto efficace per la forma fisica già sottoposta all'influsso di Marte negativo. Tocca un po' tutti i punti sensibili nella salute, è necessario anche seguire un'alimentazione moderata e sana. Per quel che riguarda le finanze, spese in aumento per ragioni valide e già programmate. Venere diventa sempre più amica, il vostro amore non si discute, è unico nella vostra vita.

Acquario

Importante: da questa Luna ultimo quarto in Gemelli, alla Luna nuova in Bilancia (21 ottobre) cercate di organizzare bene le iniziative professionali, affari, questioni domestiche, le vostre cose personali. Amore e salute inclusi. Bisogna essere concentrati e pronti a respingere gli attacchi degli altri, inevitabili quando uno vive la stagione del successo. Marte talvolta coinvolge con il sesso opposto profondamente, e rimane difficile assumere un atteggiamento neutrale.

Pesci

Questa Luna ultimo quarto nasce nel punto più delicato e importante, nel segno che incide sulla vostra famiglia. È chiaro che il primo pensiero deve essere questo, specie per chi ha precisi doveri nei confronti delle persone vicine. Saturno pone l’accento sugli anziani. Dedicatevi alle persone care con l'affetto che solo voi siete capaci di dare, quando non siete nervosi. Oggi, con questo Mercurio, un po' lo sarete. Però c'è Marte a darvi energia, però c'è Venere a dare l'amore!