Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 12 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 12 settembre 2025.

Ariete

È difficile immaginare il vostro segno senza idee o senza un progetto da realizzare, anche oggi siete attivissimi ma gli affari sono così importanti che non potete farcela da soli. Chiedete aiuti e consigli. Gli amici cercano la vostra compagnia, avete successo in società. Solo in famiglia sono convinti che state nascondendo qualcosa; è vero? Venere dà maggiore dinamismo in amore, avrete anche un rimprovero ma pure tanto sex. Famiglia del coniuge.

Toro

Gli uomini sposati sognano una donna meno moglie e più amante. Una gentile Luna rende più leggera l’atmosfera in casa, Mercurio non ostacola i viaggi, al contrario sollecita partenze e movimenti tra la gente. C’è un crescendo nel campo degli affari e del lavoro, che vi farà concludere l’estate con successo. Pensate, voi segni di terra avrete una seconda Luna nuova in Vergine che concluderà l’estate.

Gemelli

Il vostro è il segno dei fratelli, ma vale ancora? Capacità quasi magnetica di convincere gli altri e di tirare le persone dalla vostra parte, attenti però a non trascinarvi dietro persone non sincere. Ricordiamo il trigono di Marte, capacità di comando, riuscite a passare anche attraverso le Montagne Rocciose. Divergenze con il sesso opposto, con i figli. La fortuna è bendata, d’accordo, ma gli occhi devono essere spalancati.

Cancro

Tutte le stelle parlano del vostro cuore innamorato, è molto vicino un bellissimo avvenimento in amore. Prima dell’autunno avrete ancora una volta la Luna innamorata nel vostro segno. Gli odierni transiti, specialmente Luna in Toro, sono molto buoni per le questioni pratiche. Giorno importante. È possibile concludere un affare, specie se relativo alle proprietà immobili. Giove prende il posto di Marte negativo e vi regala sensualità.

Leone

Soddisfatti solo a metà, l’odierna situazione astrale, se guardiamo Luna in Toro, non offre occasioni di clamorosi salti in alto, ma siete perfettamente in grado di tenere sotto controllo i vostri interessi economici. Questa Luna rallenta la situazione professionale, come succede ai campioni dopo un’importante partita di calcio. Se siete tra quelli della Norvegia, non abbiamo molto da aggiungere, ma francamente 11 goal sono esagerati. Haaland vince da Leone.

Vergine

Luna è protagonista delle odierne previsioni, condiziona tutti i segni, nel vostro caso è preziosa per il lavoro e l’attività professionale, perché insieme a Giove vi nutre di una grinta mai vista, però potrebbe esserci qualche momento faticoso per il fisico, salute, perché Marte non vi fornisce nuove energie. Non chiedete troppo a voi stessi. Le stelle dell’amore e della fortuna sono in piena attività. Si può discutere, contattare, programmare… con un sorriso.

Bilancia

Il risultato è vicino, molto vicino. Attenti però, Marte dà la forza di portare a termine i progetti ma nello stesso tempo risveglia i vostri oppositori e concorrenti. Più aumenta il successo più aumentano osservazioni velenose. Non escludiamo qualche piacevole novità nel settore finanziario. Saturno invita alla presenza nella vita di persone anziane. Il trionfale aspetto del giorno, che vi porterà verso ottobre, è Venere in Leone.

Scorpione

Non lasciamoci mai, dice la bella Venere in Leone fino a settembre. Promette di seguirvi nelle vicende sentimentali nel prossimo futuro. Voi siete oggi bersagliati dalla Luna, le collaborazioni e le persone di sempre, coniuge compreso, vi stancano. Volterete pagina, in qualche rapporto? Qualcuno è seccato dal vostro comportamento silenzioso, noi pensiamo che il silenzio è davvero d’oro in questo momento astrale cosi rinnovativo, per questo incerto.

Sagittario

Dopo le notti di folli amori - almeno in teoria - Luna in Toro diventa saggia, agisce con grande efficacia nel campo del lavoro, usatela finché non torna positivo Mercurio. Ci sarà tempo per amore, affetti, relax. Oggi il messaggio delle stelle è chiarissimo: lavoro, studio, affari. Giungono notizie da persone lontane, fatevi trovare. Raffreddori in arrivo, influenze, controllo delle vie respiratorie.

Capricorno

Se credete nel messaggio dei sogni, i vostri sono premonitori. Forti transiti astrali incidono anche sul mondo inconscio, ma avete pure influssi splendidamente concreti per la casa, per gli affari, per i viaggi. Siete abituati a programmare tutto ma vi dovete abituare a questi repentini cambiamenti degli influssi astrali, destinati a proseguire per voi e per tutti, ancora a lungo. Abbandonatevi alle emozioni, liberate e vivete la vostra sensualità.

Acquario

Per le donne: nostalgia di un uomo, amato tanto tempo fa, oppure amato di nascosto. Magari è ancora presente nella loro vita, chi può mai dire cosa vuole il cuore umano. Gli uomini Acquario sceglieranno una donna per amico, ma solo perché oggi tutti avete contro sia Venere sia la Luna, le due femmine dello zodiaco. Esce fuori il senso dell’arte drammatica che a volte usate per recitare un determinato ruolo nel mondo del lavoro, nella vita sociale. Andreste bene in tv.

Pesci

Vanno meglio le situazioni domestiche, ma è ancora richiesta presenza in casa e nella vita del coniuge, solidarietà nel rapporto genitori-figli. Luna agisce su un terreno solido in Toro perfetta per occuparsi di terreni edificabili e agricoli, se dovete vendere o comprare. Gettate i semi sulla fertile terra, al mare invece confidate i vostri sogni, desideri e speranze. Dovete mostrarvi orgogliosi del vostro caro amore.