Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 8 settembre: tutti i segni

oroscopo

08 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 settembre 2025

Ariete

In amore, qualche volta voi stessi non sapete cosa volete. Le stelle sono distratte per la vita sentimentale, risultano invece molto positive per la vostra attività, consigliamo questa settimana di dare precedenza al lavoro, studio, professione, affari. Questo per sfruttare l’ottimo influsso di Mercurio e anche il briciolo di fortuna che assicura Venere. Luna piena davanti al segno: il recente o il lontano passato d’amore, ricordi.

Toro

Non vi potete lamentare in questo periodo marziano, la settimana inizia con Luna ancora nel segno dei Pesci e vi riserva tante possibilità professionali e affaristiche, grazie soprattutto al passaggio di Marte in posizione creativa e passionale. Il momento d’amore più intenso è previsto giovedì, Luna nel vostro segno propizia circostanze di fortuna, che richiedono però una notevole prontezza mentale e velocità di esecuzione. La passione mista alla gelosia raggiunge una punta sublime.

Gemelli

Potete portare avanti i vostri progetti professionali e di affari, ma bisogna procedere con cautela e adagio sotto Luna piena in Pesci, che non disturba tanto il lavoro autonomo ma è dispersiva per i rapporti con l’ambiente. Spostate tranquillamente una transazione o un cambiamento già programmato a domani. Delicato apparato gastrointestinale, l’ambiente domestico è toccato da una forte corrente rinnovativa. Rischiate di perdere la calma.

Cancro

Un altro giorno con Luna piena in Pesci che non pone alcuna riserva alle iniziative e rapporti con il lontano, il problema caso mai è Marte che agita l’ambiente vicino. Nelle nostre campagne inizia la vendemmia, ma noi - in città, ufficio, nelle fabbriche, quanto abbiamo da vendemmiare? Nettuno è assolutamente inaffidabile per le operazioni finanziarie, spostate le iniziative a giovedì. Voglia d’amore e di passioni insolite. Il Mykonos che c’è in voi.

Leone

Vengono premiate le azioni del passato, ma se c’è stato qualche errore, esce allo scoperto. Controllate il vostro archivio amministrativo. Non sono solo le conquiste materiali lo specchio del vostro valore professionale e umano, ma fate benissimo a chiedere di più, prevediamo ottimi risultati economici soprattutto domani e mercoledì, Luna in Ariete. Oggi la Luna aiuta a realizzare un sogno d’amore, ma un periodo di camere separate fra bene ai coniugi.

Vergine

Oggi la Chiesa ricorda la Natività di Maria, voi anche festeggiate il vostro compleanno, una coincidenza davvero straordinaria, avrete tanto bene. Però cadrà anche la pioggia, Luna in Pesci crea qualche problema nei rapporti stretti, collaborazioni, ma porta anche l’acqua che rigenera. Aspettate un preciso segnale del destino senza stancarvi fisicamente. Mercurio nel segno vi da carica mentale, vita domestica coinvolta in situazioni impegnative.

Bilancia

Terzo giorno di Luna in Pesci, settore del lavoro quotidiano e della salute. Dovete tenere sotto controllo i punti deboli, perché domani la Luna sarà opposta a Marte nel vostro segno. Nella vostra attività siete in piena luce, perfettamente capaci e preparati per compiere un altro importante passo verso il futuro. Sembra quasi di iniziare oggi la nuova stagione autunno-inverno. L’amore vi accompagna. Attenti però, nemico all’orizzonte!

Scorpione

Lunedì con qualche ora di ansia, certamente per qualcosa che interessa la famiglia, figlie in particolare. Il problema, se c’è, si risolve sotto la Luna ancora splendente in Pesci, campo della fortuna. Risultati brillanti, l’impegno costante ma anche il coraggio e il desiderio di migliorare, che Saturno e Giove sollecitano a mettere in atto. Incoraggiati ad intraprendere anche studi difficili e impegnativi che porterete avanti con successo.

Sagittario

Da tempo la famiglia richiede attenzione ed energia, ma anche voi vi sentite più legati alle persone vicine e molto interessati alle vicende dei parenti che vivono altrove. I rapporti affettivi sono messi in primo piano da Venere e Marte, ma attenti a questa Luna piena che risveglia la vostra gelosia, ma avrete anche la prova di essere amati più di prima. Attenzione alle persone anziane, non solo della famiglia, anche gli amici hanno bisogno di voi.

Capricorno

Un controllo in banca, questa mattina presto, con i soldi da qualche tempo non avete l’abituale prudenza, adesso però dovete pensare alle spese che vi aspettano in autunno. Sarà un autunno caldo per voi, non per le ragioni che dicono in tv, ma perché il vostro corpo sarà in fiamme. Mai visto un autunno con un Marte simile! Sera ancora con Luna piena bellissima e tenera per l’amore. Anche i coniugi anziani si tengono per mano.

Acquario

Basta chiacchiere, non è più tempo per filosofare e fare propagande retoriche, se volete diventare protagonisti nel 2026 dovete seminare adesso in ogni campo. Avete il privilegio di essere aiutati da pianeti importanti, la situazione è ben riscaldata per fare un grande passo anche in amore. Indubbio il sostegno della dea fortuna, siete voi che guardate altrove quando passa veloce davanti ai vostri occhi. Ma non avete la sensazione che le cose stiano migliorando?

Pesci

Voi sapete che il mese della Vergine non è un periodo tranquillo della vostra vita. Qualche intoppo è presente anche quest’anno però la situazione è decisamente più leggera rispetto al passato, perché siete diventati più sicuri di voi stessi e di Saturno. Questo pianeta adesso non chiede solo prove, ma premia la fatica che avete affrontato negli ultimi anni. Una confidenza: Giove ha in serbo per voi un magnifico regalo.