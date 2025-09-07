Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 7 settembre: tutti i segni

Branko 07 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 7 settembre 2025

Ariete

Luna piena di settembre nasce alle 16:50 nel segno dei Pesci, naturalmente influenza tutti i segni e l'inizio della nuova settimana. È una fase pienamente estiva, quindi i tradizionali colpi di fulmine possono ancora accadere anche a voi che avete Venere bellissima proprio nel punto dell'amore e della fortuna. Non fate però troppe acrobazie, anche oggi Marte non favorisce lavori usuranti e contatti con i macchinari. Bella questa Luna per gli artisti, poeti, ristoratori, musicisti.

Toro

Con questa Luna piena, voi siete favoriti persino nelle questioni finanziarie, ma questo solo grazie alla felice postazione di Mercurio e Sole nel vostro punto della fortuna, Vergine. Non vi potete lamentare in questo periodo marziano, colpi di scena un giorno sì e un giorno no, ma questa variabilità significa che siete attivi, pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo. Incontri piacevoli e anche utili per i vostri affari. Concluderete la vostra estate con un nuovo sogno d’amore.

Gemelli

Non mi piace la Luna piena, fornisce alla gente l'alibi di fare pazzie. Dice qualcuno che non conosce il carattere e il comportamento dei Gemelli, segno che inventa cose bizzarre anche senza il plenilunio. Oggi vi invitiamo soltanto a prestare attenzione alla salute, a quelli che sono i vostri punti deboli, e di guidare come bisogna guidare. Una proposta di lavoro-affari che avete presentato sotto altre Lune, sarà esaminata tra oggi e domani. Lotte per conquistare un cuore.

Cancro

Se c'è un segno che oggi gioisce, oppure che prova sensazioni insolite, questo è il Cancro, segno della Luna, che oggi si presenta in tutta la sua magnificenza e ha chiaramente un atteggiamento di privilegio nei vostri confronti. Non è difficile prevedere fortuna, forse proprio nel settore che più vi interessa in questo periodo, noi diciamo solo che il trigono Giove-Luna piena entrerà nella storia della vostra vita. Se leggete questo oroscopo vicino a un casinò potete tentare… Sport, attenzione.

Leone

Luna piena in Pesci è positiva per voi, risveglia sensazioni e ricordi che fanno bene al cuore, propizia nuovi amori - quelli che vengono definiti "colpi di fulmine". Stregata dalla Luna, soprattutto la donna Leone già protetta da Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco. Andiamo a letto, amore. Possibile che questa fase provochi una forte mareggiata che porta via qualcosa, ma in questo caso sarà meglio per voi. Lasciate alle spalle esperienze non riuscite, ricomincerete domani.

Vergine

Anche i due segni che influenzano direttamente i vostri spostamenti, camminate e viaggi, Vergine e Gemelli, sono interessati dalla Luna piena oggi e domani, in Pesci. L'effetto sarà sicuro anche sulle collaborazioni professionali, associazioni in affari, matrimonio e altri rapporti sentimentali non ufficiali. Qualcosa di nuovo arriverà, qualcosa di vecchio passerà. Quello che resta in piedi, vale, ci lavorerete sopra dal 9, questi due giorni possono essere molto stancanti.

Bilancia

Quando nasce Luna piena siamo tutti più innamorati ma anche più gelosi e possessivi, lo sarete anche voi, Marte vi fa vedere subito rosso. Ma lo straordinario dell'amore sono le continue sollecitazioni e novità che derivano da Venere in Leone, bella ed elegante come un abito di alta sartoria. Questa forte luce lunare vi mette in bella vista nel lavoro, domani sarete al centro dell’attenzione, osservati anche da chi non vi apprezza. Questa sera prendete un calmante naturale.

Scorpione

Con quel Giove nel segno del lontano sembra che parliate una lingua straniera in amore, colpa però di Venere in Leone, ma il linguaggio del corpo è universale. Sesso di sera, bel tempo si spera. Infatti, questa sera avrete una Luna piena e quindi messaggera di splendide novità in amore, in Pesci diventa fortunata anche per gli incontri professionali e per le finanze. Una cittadella sta per nascere nella vostra vita e nella carriera, domani poserete la prima pietra.

Sagittario

Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la Luna in cielo, non ti fidare… Era il ritornello di una canzone cantata tempo fa, ma oggi vogliamo precisare: c'è Luna e Luna. Quando c'era il primo quarto nel vostro segno, una settimana fa, noi abbiamo fatto una romanza d'amore per il Sagittario, e per fortuna che l'abbiamo fatto perché oggi con il plenilunio nel segno dei Pesci non ci fidiamo delle nuove storie. Chi ti ha lasciato, già sapeva dove andare… (Gigi D’Alessio).

Capricorno

Presentiamo questa romantica Luna piena in Pesci, che lancia sguardi languidi a Saturno, ma per onore di cronaca precisiamo che i due corpi celesti non hanno un buon feeling tra loro, spesso anzi provocano un senso di isolamento. Diventano invece utilissimi, oggi e domani, per tutte le questioni che riguardano la vostra famiglia e la casa intesa come abitazione. Quelli che sono alla ricerca di un alloggio possono aspettarsi un segnale fortunato. Come un colpo di fulmine.

Acquario

Anche di domenica possono nascere occasioni di successo professionale, oggi stesso succede qualcosa nel mondo del lavoro che vi mette in primo piano, anche se le notizia vi arriverà domani o martedì. Intanto potete escogitare nuovi trucchi per vendere meglio, dato che siete voi i maghi dello zodiaco e adesso lo sarete anche di più, perché è il misterioso Plutone che vi prenderà sotto la sua protezione. Guardate i vostri occhi, brillano come quelli di un falco quando vede la preda.

Pesci

Illusioni, buona domenica! Questo inizio riguarda le previsioni generali, non voi. Da questa vostra Luna piena delle ore 16:50 cominciano le grandi manovre planetarie che cambieranno la situazione. A voi il plenilunio porta amore, nient'altro che amore. Intendiamo anche la famiglia, i figli, nipoti, pronipoti. Festeggiate anche le nascite nelle case degli amici. Sposatevi, così, come per un colpo di testa, infatti la prerogativa della Luna piena sono proprio i colpi di fulmine.