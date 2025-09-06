Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 6 settembre: tutti i segni

Branko 06 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 settembre 2025

Ariete

In questo momento astrologico non siete messi male, proseguono ottimi transiti per l’attività ma per quanto riguarda lo scatto fisico siete ancora stressati, dovrete aspettare finché Marte non torna positivo, l’odierna vitalità, soprattutto l’entusiasmo ritrovato deriva ancora una volta dalla Luna passata nel vostro amato Acquario, veramente bella per incontri sociali, di amicizia e viaggi, amore… Ahi, mio amor, in questa nostra storia io…

Toro

Saprete sostenere vigorosamente le vostre opinioni e le vostre ragioni, i pianeti che governano il lavoro e le iniziative imprenditoriali sono ottimi, farete e avrete più di quanto voi stessi avete fissato. Siete un segno che sa lavorare, anzi che fa del lavoro il centro della sua vita. Per questo talvolta non vi orientate in questa società che non ha molto voglia di lavorare. Non siete però impulsivi tanto meno in amore. P.S. Cercate se possibile di trattare affari solo con gli uomini.

Gemelli

Bronchi sensibili, braccia, ginocchia, cellulite, sono i possibili effetti dell’odierno contrasto Mercurio-Saturno. Nonostante gli intoppi nei movimenti e durante gli spostamenti in macchina o in moto, grazie alla splendida Luna in trigono con Marte, sarete toccati dalla Fortuna. Improvvisamente, nuovamente innamorati pazzi. Ritrovate il senso di appartenenza alla casa natale, alla gente del vostro paese.

Cancro

Più che dalle persone in questo weekend, reso importante per l’evento della Luna piena in Pesci, voi sarete aiutati dalla fortuna, rappresentata da Giove e anche da Venere che si occupa del vostro patrimonio finanziario e immobiliare. Tenete care le vostre amicizie, anche quelle nuove che avrete modo di conoscere durante un viaggio. Sono persone strane, originali. E allora valgono, vengono mandate da Urano, il pianeta più originale dello zodiaco.

Leone

Significativi apprezzamenti per quello che avete già fatto in questa prima settimana di settembre, ma non può mancare nemmeno qualche critica, appunto. Vicino a voi, amicizie meravigliose, anche le persone appena conosciute sono subito affascinate da voi, conquistate dal vostro cuore. Voi non vi rendete conto, ma certi gesti di gentilezza sono diventati rari nella nostra società, per questo conquistate anche l’amore, nuovo o vecchio con il vostro buon cuore.

Vergine

Noi tutti speriamo nel vostro successo perché la Vergine governa nell’oroscopo generale il lavoro e la salute di tutti, e oggi il successo è portato non solo da Mercurio ma anche da Giove che dovreste sfruttare in pieno per chiedere un colloquio, un incontro d’amore. La Luna ancora perfetta per le attività creative e finanziarie, in previsione degli sbalzi termici questa sera consigliamo cena leggera, uscite brevi, una tisana di tiglio per dormire.

Bilancia

Lo dobbiamo dire anche oggi, se non altro per la cronaca completa dei transiti planetari: sposatevi. Perché Luna quasi piena in Acquario, che è il vostro settore dell’amore grande e puro, congiunta a Plutone che è il massimo della potenza passionale, un matrimonio sotto questo cielo sarebbe tipo Hollywood. In più la combinazione vi porta fortuna finanziaria, ma comunque tutti siete gratificati dalla splendida combinazione Marte-Venere, i due amanti delle stelle.

Scorpione

Si tratta di avere anche oggi un po’ di pazienza perché la prima parte del giorno potrebbe essere nervosa e faticosa, questa Luna in Acquario è in grado di provocare tensioni in famiglia e anche nei legami matrimoniali che sono di solito tranquilli. Tante volte questo aspetto in cui va inclusa anche Venere può addirittura determinare la conclusione di un rapporto sentimentale, ma si tratta quasi sempre di legami basati solo sul fisico.

Sagittario

Quasi tutto il giorno potete ancora fare un passo da gigante seguendo la traccia che lascia questa Luna in Acquario, importante per voi anche per l’amore in quanto coinvolge nel transito Venere e Marte, entrambi in postazione straordinaria per il Sagittario. - Ma che te lo dico a fa’ - direbbe Al Pacino, questa è vera fortuna. Si ripeterà nelle prossime settimane, prossimi mesi, se non vi riesce oggi. La vita, non è forse così?

Capricorno

Lucida valutazione di vantaggi che possono derivare da una proposta di collaborazione e di affari, dopo prenderete la vostra decisione. Vi avvertiamo soltanto che sarà una decisone definitiva e che non permette mutamenti, perché nasce sotto il volere di Saturno. Oggi è un giorno di grande caos politico-finanziario-sociale, i vostri affari sono protetti da un grande Mercurio. Imparate a vivere un po’ pericolosamente, Giove sa superare i pericoli.

Acquario

Ieri Luna è arrivata nel segno e subito si è ritrovata in sintonia con Marte fresco e virile in Bilancia, magnifico il richiamo sulle donne del segno, possono fare molto con l’uomo che scelgono. Certo forse siamo tutti scelti, ma ogni tanto non è sbagliata la sensazione che siamo noi a condurre il gioco. Tenetevi forte orgogliosi figli delle stelle, questo sabato potrete governarlo voi anche nel lavoro e affari. Abbiate cura del corpo fisico.

Pesci

Qualcosa di nuovo, di molto bello secondo la nostra impressione, vibra in questo strano giorno di settembre, per l’amore naturalmente. Ma i vostri pensieri sono altrove, anche nelle questioni di lavoro farete solo il vostro dovere, ma questo non fa parte dello stile dei Pesci che sono perfetti in tutto. Allora un consiglio d’amico: se vi sentite cosi non fate nulla. Aspettate la Luna piena di domani alle 16:50, poi inizierà una leggera pioggia di fortuna.