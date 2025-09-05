Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 5 settembre: tutti i segni

05 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 5 settembre 2025.

Ariete

Ritorno a scuola. Anche in amore non si finisce mai di imparare, ma se vi impegnate un nuovo esame sarà superato brillantemente. Luna in Acquario tende una mano amica per contrastare le persone che vi remano contro. Oggi infatti avete un aspetto problematico, la quadratura diretta tra Marte e Giove, entrambi in aspetto non favorevole per il vostro segno. Portate avanti i vostri progetti per il futuro, ma non dovete andare al di là delle vostre risorse e capacità. Ipertensione.

Toro

Il weekend chiede di dare più spazio all'amore, famiglia, amicizia. Controllate anche la salute e la forma fisica perché con Marte oggi molto agitato potrebbe esserci un calo. Dipende anche dalla situazione tempestosa che crea Luna in Acquario ma è riferita più all'ambiente di lavoro, posti in cui svolgete la vostra attività e i commerci, confronti importanti con collaboratori e soci. Non dovete temere nulla, Mercurio è ottimo e Giove propizia situazioni fortunate. Amore: conviene cedere.

Gemelli

L'autodifesa può essere necessaria, dopo il brusco passaggio di Mercurio dal fuoco del Leone alla terra della Vergine. Gastrite in arrivo, la settimana si conclude infatti con il forte disturbo della Luna piena congiunta a Saturno in Pesci, fenomeno che si presenta per la terza volta negli ultimi tre anni, ma sarà anche l'ultima. Raccomandiamo prudenza alla guida, anche durante i brevi viaggi. Ma se avete programmato un volo insieme all'amore, Urano vi porta ovunque.

Cancro

Mercurio in Vergine è il transito migliore per il vostro segno, ma all'inizio sembra confuso, probabilmente perché ci sono vecchie questioni da affrontare e da risolvere, anche in casa. Intralci nelle tasse, pesanti responsabilità in famiglia se ci sono figli da sistemare. Il lavoro di gruppo non è adatto oggi perché viene ostacolato da Marte che si insinua anche nel vostro privato. Siete sostenuti da una forte energia che arriva dal vostro ricco mondo interiore.

Leone

I veri impedimenti sono di tipo psicologico, Luna salta da una emozione all'altra, certamente non è adatta per iniziare discorsi e chiarimenti con le persone vicine, collaboratori e soci. Non avete la giusta misura, siete troppo ottimisti o eccessivamente guardinghi. Ma nella dea fortuna - Venere nel vostro segno - volete credere o no? La gente vede solo quello che possedete, ma non vede l'impegno che c'è voluto per mettere su e mantenere questa baracca. Cose di donne.

Vergine

Quelli che ormaisono impazienti e vogliono incontrare subito un fidanzato o una fidanzata (noi non apprezziamo la definizione compagno-compagna, non è romantica), potranno incontrare qualche sorpresa nei giorni della Luna piena in Pesci, vostro settore della coppia. Oggi dovete approfittare della Luna in Acquario, nascerà magari una sola idea ma sarà "quella" idea. Parola di Plutone e di Giove, cercatori di oro e di terre rare. Voi siete di terra, no?

Bilancia

Oggi tutti gli innamorati sono gratificati dalla Luna in Acquario e Marte in Bilancia, in questo caso andiamo direttamente a letto perché si tratta di un influsso passionale e carnale, sotto la guida di Plutone, il più sensuale dei pianeti. Sono ammesse le avventure ma noi diciamo alle coppie già formate: sposatevi. Avete Venere pazza d’amore. Molto bene l’attività. A Venezia avreste vinto presentando il film della vostra vita.



Scorpione

Luna in Acquario non è mai facile per voi, anche se evapora presto riesce a mandarvi in tilt per qualche ora o per un giorno intero. Dipende da dove e con chi vi trovate questa mattina, soprattutto chi vi ha svegliato. È un amore per sempre? Se lascia un biglietto sul cuscino con la scritta “grazie per questa notte fantastica”, è probabile che non torni più. Sono episodi che fanno parte della vita variegata dello Scorpione. P.S. O siete stati voi a scriverlo?

Sagittario

Mountain bike, non è esattamente come un cavallo però in mancanza potete fare qualche pedalata per mettere in moto le vostre robuste gambe che domani saranno doloranti a causa della Luna piena in Pesci. Tenetevi pronti anche in famiglia, con i componenti giovani (nipoti, nipotini) il trasporto è meraviglioso. Problematici caso mai i rapporti con i figli grandi. Luna oggi vi segue in banca, alla posta, al mercato, dal dottore, dall’avvocato e in tribunale.

Capricorno

La costanza dimostrata nel corso dell’estate, rende giustizia al vostro impegno nel lavoro e in affari. A parte Mercurio infallibile, oggi siete stimolati anche dalla Luna, forte per i beni materiali, soldi. Voi guadagnate sempre. Non trascurate l’amore. Venere in Leone, come Rita Hayworth canta Amado mio, ma a voi sembra così lontana… Correte dietro all’amore!

Acquario

C’è qualche problema con le donne, conferma oggi Luna nel segno, opposta a Venere in Leone, ma il transito può avere una grande forza di attrazione fisica, smuove anche le acque nel campo del successo. Questa mattina siete subito motivati, stimolati da Marte, andate incontro al mondo, le stelle vi vogliono vedere felici e realizzati. Passate il weekend in Trentino, vostra patria zodiacale.

Pesci

Troppe voci intorno, troppe parole, troppe richieste, troppi obblighi, l'amore non è mai troppo. Venere, la dea delle piccole fortune, è in abito da festa, vi aiuta in tutte le situazioni che richiedono prontezza di riflessi. A causa di Mercurio nel segno della Vergine c'è una certa agitazione ambientale, però sono proprio i conflitti a far capire che cosa bisogna cambiare.