Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 3 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 3 settembre 2025

Ariete

Dopo settimane di transiti faticosi per il fisico e impegnativi per la famiglia, è del tutto normale una lieve caduta del tono vitale, Luna in Capricorno impone un ritmo di vita meno forsennato. Sotto il profilo professionale le stelle rendono sicuri nei contatti con le autorità. E Giove sa quanto ne avete bisogno della loro approvazione! In amore ogni tanto vi perdete. Per fortuna Marte nel segno sa risvegliare il talento amatorio.

Toro

Questa positiva e grandiosa Luna in Capricorno è un richiamo della fortuna anche per la famiglia. Anche per un po’ di scaramanzia non diciamo tutto il positivo che esce dal vostro quadro astrale nel giro di 12 ore. Prendete le iniziative che credete. Mercurio incide sulla vostra trasformazione professionale ma anche privata. Noi consigliamo di puntare sul denaro prima subito dopo sull’amore per calmare un po’ quella Venere agitata.

Gemelli

Parole gentili ma atteggiamento fermissimo nei rapporti di lavoro, realizzerete obbiettivi di grande portata. Anche nel vostro caso però dipende molto dalle decisioni che verranno prese oppure rimandate, al vertice. Luna in Capricorno invita a prestare attenzione alla salute. La riuscita dipende anche dalla vostra età e dalle responsabilità che avete in casa. La giovane Venere e Marte sono insieme per una nuova felicità in amore.

Cancro

Sempre fascinoso l’uomo Cancro, ma un po’ stanco con Marte che batte contro. Però alle donne non dispiace quella luce malinconica che Nettuno accende nei suoi occhi, assomiglia a Mark Ruffalo. Forte è l’opposizione della Luna dal Capricorno, faticosa per il fisico e i rapporti con il mondo vicino, ma visto che le cose pratiche sono sotto il controllo di Mercurio potete rilassarvi. Voi avete la protezione eccezionale di Giove, dovete essere felici.

Leone

Vergine

Luna ancora nel segno che vi precede, interessa chi svolge attività con il pubblico. Nella salute provoca un leggero disturbo ai piedi, tanto che fate fatica a mettere le scarpe. Con un sandalo leggero andate incontro a un amore, specie se vivete un rapporto nato di recente, che ora giustamente pretende qualche prova. È una vera necessità quella che sente il vostro cuore, di allontanarsi dal solito ambiente, solita gente.

Bilancia

Come annunciato Mercurio sarà veloce, ma la sua azione eccezionale, perché sarà in contatto con i pianeti che contano, oggi con Luna crescente e Giove. Cambiamenti che cambiano la vita? Certo, ma qualcosa di rivoluzionario è già accaduto, anche in amore. Decidetevi per il matrimonio se avete trovato la vostra anima gemella. L’uomo della Vergine è fertile indipendentemente dall’età. Bella la voglia di libertà nel lavoro, troverete sicuramente qualcosa.

Scorpione

E la chiamavano estate, questa estate che avevamesso tante volte sotto pressione lo Scorpione adulto, i giovani chiaramente non sono stati toccati da influssi così impegnativi. L’autunno sarà decisamente un’altra cosa, piuttosto ricca, e si inizia oggi stesso con Luna Capricorno. Eccezionale per ogni tipo di attività imprenditoriale, professionale, affaristica. Questa Luna coinvolge nel gioco della seduzione anche i vostri pianeti guida Plutone e Marte.

Sagittario

Proseguite con le iniziative avviate lunedì con Luna nel segno, oggi appare ottima per le questioni finanziarie, che interessano il patrimonio personale o i beni della famiglia (non ancora divisi). Qualcuno tiene il piede in due staffe ma è successo alla cugina di Orietta Berti che aveva un fidanzato in Cina e voleva averne uno anche in Perù… ora il fidanzato non ce l’ha più. Mercurio è rauco in Vergine, non può cantare fin che la barca va.

Capricorno

Le iniziative professionali e di affari, come le novità nello studio, nascono sotto una buona stella. Noi vogliamo mettere in luce Saturno, vostro astro guida, che è già riuscito a cambiare la vostra vita nel periodo degli ultimi due anni in Pesci. Oggi avete la Luna nel vostro cielo. Solo con un pianeta può nascere un attrito: Marte in Bilancia. Non esagerate con niente, Mercurio porta fortuna nelle imprese, la vostra vita è nelle Stelle…

Acquario

Da ieri Luna irrequieta crea questa umidità nell’aria e nella vostra mente, non è proprio il giorno adatto per acrobazie mentali e coinvolgimenti in questioni importanti nel campo professionale. Però la posizione della Luna significa pure lotte vincenti per il successo ma tutto va rimandato a domani. Mercurio è alla ricerca di novità. In amore siete cosí tesi che sembrate all’inizio di una cura canalare, si sente il trapano.

Pesci

Mercurio in Vergine, opposizione che crea conflitti nelle collaborazioni e nel matrimonio, questa però è la sola piccola ombra di un cielo che si presenta come un festival delle belle occasioni, incontri formidabili, amori incredibili. La vita oggi fa vedere il lato bello, e quando sentite cantare il cuore voi Pesci siete capaci di realizzare grandi cose.