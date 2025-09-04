Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 4 settembre: tutti i segni

04 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 4 settembre 2025.

Ariete

Il giorno inizia ancora con un po' di agitazione, ma parliamo proprio delleprime ore, poi la Luna diventa comunicativa in Acquario, saranno più facili i rapporti con le persone vicine, contatti di lavoro e di affari. Dovete approfittare della congiunzione Mercurio-Sole in Vergine anche per iniziare un appassionato dialogo nel matrimonio. Ahi, mi amor, in questa storia io… Ma non pensate troppo a come è nata questa storia, come si è sviluppata, quanto è cresciuta-vivetela.

Toro

La situazione tempestosa che annuncia l'odierna Luna in Acquario è riferita all'ambiente professionale, posti in cui svolgete la vostra attività o avete i vostri commerci, confronti importanti con collaboratori e soci. Se avete in mente di iniziare una vostra azienda o una piccola impresa, dovete insistere con il progetto, sono in arrivo nuovi e risolutivi influssi. Molto interessante l'accento di Plutone sulle "risorse altrui” - lasciti, spartizioni, investimenti indovinati. Gambe deboli.

Gemelli

C'è molto amore questo giovedì, bellissima per voi Luna in Acquario congiunta a Plutone, indica insaziabile desiderio di sapere e conoscere. Il vostro pensiero è autonomo, avventuroso, liberale, ricettivo per ideali superiori. Insieme a Urano diventa un anfitrione e vi guida nelle stanze del potere, anche statale. Giorno scintillante per l'amore, incontro di due amanti in un posto insolito. Affittate un romantico chalet sulle Dolomiti, per ammirare i tramonti e la prossima Luna piena.

Cancro

Il "nuovo corso", nel lavoro-affari, è realtà. Non c'è molto spazio per il divertimento, tanti piccoli e grandi compiti, approfondimenti e verifiche vi tengono in una positiva tensione tutto il giorno. Luna si sposta in un segno amico, Acquario, crea una situazione professionale che aiuta a realizzare importanti progetti e affari grazie anche al soccorso della fortuna, Giove. Non giustificatevi sempre e troppo, nel vostro ambiente, la crisi non l'avete provocata soltanto voi.

Leone

Iniziate la giornata con un po' di ginnastica, una camminata nell'aria pura, serve per sciogliere le ossa e rinfrescare la mente. Poi affronterete sicuri il vostro lavoro e gli specialisti che vi servono, vincerete. Siete molto coinvolti negli affari di amici e familiari, vi addentrate nelle questioni più intime degli altri mostrando profonda comprensione e simpatia. Non prendete tutto così a cuore, Luna contro provoca debolezza, ma il tempo per un bacio lo dovete proprio trovare.

Vergine

Non sono poche le possibilità che si presentano nel campo pratico, nel vostro caso governato da Acquario dove oggi entra una incisiva crescenteLuna che trova subito l'intesa con Plutone, rende un po' fanatici nel lavoro. Chiaro come il Sole che splende nel vostro segno, anche gli investimenti riescono a perfezione. Tutto va messo però sotto la lente di ingrandimento, scoprirete le incognite che nascondono. Controllate personalmente il lavoro dei collaboratori.

Bilancia

Creatività, ricerca di nuove fonti di lavoro e di affari mai trattati, il successo balla a due passi dalla vostra gentile persona, l'odierna Luna in Acquario è in grado di portarvi anchein ambienti che richiedono forse un temperamento più granitico del vostro. Nessun problema, questa volta è Plutone che bilancia la fortuna. Se avete talento per la recitazione, eseguirete in modo realistico la parte dell'imprenditore che non sbaglia. Brama impetuosa, passionale, legami nuovi.

Scorpione

Luna negativa insieme a Plutone, inAcquario, agita tutto il giorno, provoca ritardi e ansia, impazienza. L'impulso è quello di andarsene, nella grande solitudine, nella natura, seguendo la nostalgia del grande spazio. Attenti dove mettete il vostro tallone d'Achille, non esibitelo troppo come fosse un trofeo. A dire il vero Mercurio non esclude trofei professionali, prepara sorprese che nemmeno immaginate. Venere attrezza il vostro. Eau de parfum che conquista.

Sagittario

Nuove esperienze, nuovi tentativi, nuove aspirazioni. Allungate il passo verso il futuro, non importa se il primo salto non riuscirà a perfezione, conta essere presenti sulla piazza, farsi sentire. Ancora non ci sono pianeti nel vostro segno, quindi il bene arriva dai segni amici, oggi dalla Luna congiunta Plutone in Acquario, segno che voi conoscete bene. Oggi è il vostro complice in affari, ma non è da sottovalutare anche il pensiero mistico. Come amante perfetto.

Capricorno

Urano che governa tra le altre cose, anche i voli è in Gemelli, nel vostro settore del lavoro e della creatività tecnologica e artistica. Al guadagno provvede Mercurio, oggi anche la Luna con Plutone in Acquario. Tutto sarà frutto del vostro impegno e della vostra fantasia., da ritrovare soprattutto in amore. A proposito di aviatori, eccovi Liala, insuperabile nel creare certe atmosfere romantiche che renderanno più unite le coppie innamorate, felici gli sposati.

Acquario

Plutone farà di voi dei pionieri, persone attraenti e temerarie, anche eccessive, ma coraggiose. I giovani del segno che entrano quest'anno nella maggiore età possono sperare in un futuro cosmico, per così dire. Voi grandi dovete invece sfruttare questa Luna nelsegno per vincere una importante partita professionale e di affari. Fortissimi richiami passionali, voglia di scoprire ulteriori possibilità di piacere, in serata le occasioni non mancano. Libera uscita.

Pesci

Verrà anche il vostro momento, per aggredire come si deve le questioni pratiche e le persone del vostro ambiente, ma soprattutto puntando verso nuovi ambienti e persone che conoscerete adesso con Saturno nuovamente nel segno. Ali, vele e motori, ogni mezzo è buono per arrivare all'obiettivo voluto. Verrà il vostro momento, l'odierna situazione non ci pare indicata. Restate fermi, talvolta è una tattica vincente. Anzi lo sarà di certo perché Giove guarda sempre voi.