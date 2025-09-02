Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 2 settembre: tutti i segni

Branko 02 settembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 2 settembre 2025

Ariete

Luna è passata in Capricorno, transito che mette l’accento sul successo professionale, ma vista l’aria che tira farete bene a pensare anche al relax, divertimento ma con attenzione al cibo. Affari personali però sono favoriti. Dimenticate qualche vecchia paura, rancore, che albergano ancora nel vostro animo e con la vostra socievolezza conquisterete nuove amicizie. La compagnia è quella giusta, dice Marte rosso al tramonto, preludio di una notte d’amore.

Toro

Segno di terra le vostre aspirazioni sono dirette al possesso di beni materiali. Quando avete successo e guadagno, voi siete felici e regalate parte delle vostre soddisfazioni alle persone care. Mercurio passa in Vergine, con il magico tocco delle vostre mani riuscirete a creare un capolavoro, l’influsso è diretto anche verso la famiglia. Luna splendente per l’amore. Concluderete la settimana con una canzone d’amore.

Gemelli

Grida il cuore, vuole una passione assoluta. La dissonanza Mercurio-Sole si è presentata in un colpo solo, effetto notevole per le persone sole che passano da un flirt a un altro, irrequieti invece i legami di vecchia data. Nonostante le difficoltà nel mondo vicino non vi manca mai l’iniziativa, troverete sempre delle risposte. Però non dovete fare le cose in fretta, mai come in questo passaggio di vita siete stati così vulnerabili.

Cancro

Gli occhietti del gambero, animaletto che vi rappresenta, ruotano a 360 gradi, riescono a vedere tutto intorno, ma non possono guardare in alto. Così sono vittime di uccelli predatori, ma loro rimediano cercando il cibo di notte. Voi però siete in grado di guardare in alto, cioè verso le autorità. Oggi Luna vi mete in guardia di non osare troppo. La famiglia tutta è agitata, i figli pretendono troppo.

Leone

Bel tempo dalle vostre parti, Leone! Mentre tanti pensano ancora alle vacanze e sono distratti nel lavoro, voi avete una perfetta lucidità mentale e slancio creativo. Buttatevi in qualche affare. Ben due giorni Luna in Capricorno e Mercurio in Vergine, riguardano i capitali immobiliari ereditati dalla famiglia. Entrambi guidano verso un prudente investimento. Esplode nella notte la passione. Marte propizia conquiste fulminanti, Venere organizza una serata elegante e chic.

Vergine

Oggi è il regno dei tre segni di terra, voi avete il privilegio di avere il Sole, forse e ancora più importante Mercurio, vostro pianeta guida che sarà con voi fino al 18 settembre. Di voi si dice che siete precisi e ordinati, prudenti e pragmatici, ma la vita non può essere sempre programmata. Nascono situazioni, nuove geometrie astrali che non lasciano il tempo per riflettere, bisogna agire e basta! Saturno apre una nuova trincea.

Bilancia

Tensioni dovute alla Luna in Capricorno, che mette anche un forte accento sulle questioni del passato, soprattutto familiari (figli), ma Venere lancia un influsso ottimista e amoroso. Presto sarà chiarito tutto. Consigliamo una linea di condotta prudente. Le stelle parlano anche di matrimonio, novità abitative ma la sorpresa inaspettata è il ritorno di Saturno in Pesci, che apre una nuova rotta che porterà verso il successo o verso l’amore, quello che desiderate.

Scorpione

Le stelle dello zodiaco intendono impazzire per voi nelle prossime 48 ore, grazie soprattutto al nuovo Mercurio in Vergine e alla Luna infallibile per le questioni finanziarie in Capricorno. Nelle vostre mani tutta la fortuna che volete, azione, è la parola d’ordine di Marte che oggi mette da parte la negatività di Plutone. Ma del vostro amore chi se ne occupa? Venere negativa vaga come Cappuccetto rosso verso la casa della nonna. Il lupo è Marte.

Sagittario.

Faticosi spostamenti, troppi cambiamenti, non sono favoriti dal Sole e Mercurio, riuniti in Vergine, nella salute esercitano pressione sulla digestione. Ma voi non avete certo bisogno di volare alle Isole Vergini per trovare amore e avventure sexy. Venere e Marte le fanno trovare anche dietro l’angolo di casa. Programmate una festa per giovedì prossimo. Complicato l’ambiente professionale, ma i vostri avversari sono in piena luce, quindi sapete chi e come affrontarli.

Capricorno

Quando Luna transita nel vostro segno è in “esilio”, significa che perde alcune caratteristiche romantiche e diventa concreta e razionale, certe volte dura come le vostre montagne. Ma questa è l’ultima Luna estiva, in fase crescente, illuminata dal Sole, Mercurio, Venere, Saturno nuovamente in Pesci. Sembra di guardare un film d’azione e voi ne siete protagonisti assoluti. Le svolte a cui pensate da due anni, iniziano oggi.

Acquario

Luna nel segno che vi precede, nel lavoro interessa i nativi che svolgono importanti attività statali e con il pubblico. Un nuovo amore potrebbe essere uno scherzo di Venere opposta al vostro segno, ingannevole anche per certe situazioni economiche. Credete solo in ciò che vedete. Preparate con calma tutti i progetti, incontri e colloqui, per giovedì quando avrete nel segno l’ultima Luna estiva.

Pesci

Avete passato l’esame del primo quarto, Luna è oggi nel segno amico del Capricorno, calma e razionale, lucida e intuitiva, riposate però fisicamente. È il classico riposo del guerriero prima di iniziare nuovi lavori e prima di affrontare le nuove responsabilità che porterà Saturno. Potete perdervi e calarvi negli abissi dell’anima, soprattutto calatevi nel cuore di chi vi ama da sempre oppure da oggi. Incredibile sorpresa per i single. Un innamoramento totale.