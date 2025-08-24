Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 24 agosto: tutti i segni

24 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 24 agosto 2025.

Ariete

Come insegna Luna in Vergine, segno del vostro lavoro e che oggi cambia fase e diventa Luna nuova: pensare, osservare, studiare, pianificare. Quando vedete che la situazione diventa ottimale, scattate come un ariete e conquistate. Il richiamo della Luna è anche sulla salute, non esagerate con il cibo, bevande. In amore siete in attesa di un evento emozionante, dopo settimane di atteggiamento freddonei vostri confronti Venere esploderà in Leone, lunedì.

Toro

Come segno di terra anche voi siete gratificati dalla Luna nuova in Vergine, vostro settore della fortuna, famiglia, amore. Non sempre si tratta di fortuna in senso classico del termine, ma certamente fa partire con buoni auspici tutte le nuove iniziative. Se ci sono stati problemi o solo dei pensieri per una donna, questa forte Luna nuova vi aiuta a trovare un punto d'intesa, trova le soluzioni. Particolarmente in evidenza in questi giorni d'agosto sono le amicizie femminili.

Gemelli

Quando la Luna cambia fase e diventa nuova, a prescindere dal segno dove succede il cambiamento, il richiamo per noi tutti e sulla famiglia. Più precisamente la famiglia di nascita, che ritorna di attualità anche solo come pensiero, ricordo, un attimo di dolcezza e malinconia. Appare stimolante per le giovani coppie che intendono mettere su casa, quelli che non hanno ancora trovato l'amore sono davanti a nuove occasioni che arriveranno con Venere in Leone, lunedì.

Cancro

Sole e Luna congiunti in un segno di terra, Vergine, vostro grande amico, che vi sollecita e incoraggia a intraprendere iniziative degne della vostra intelligenza e del talento. Più che un tenero gambero di acque dolci /simbolo zodiacale / oggi sembrate una aristocratica aragosta. Potenzialmente ricchi e per questo cercati da chi propone affari e iniziative. Ma attenti a non esagerare, non, non dovete sembrare più innamorati del denaro che dell'amore. Impulsi erotici, dove li mettiamo?

Leone

Qualcosa arriva, nasce, esplode, preparatevi per lunedì, sarete testimoni dell'ingresso della più bella delle dive dell'universo, Venere. Sarà un transito veloce per questo non dovete perdere tempo se siete alla conquista di un amore, o se volete diventare più affascinanti e sexy per quell'amore di sempre. Oggi è sabato, un salto obbligatorio dal parrucchiere, anche la Luna è quella giusta alle sei del mattino diventa nuova in Vergine. Sembrate una slot-machine, quante monete cadono!

Vergine

Ancora tanti auguri per la vostra festa, oggi festeggiate anche il capodanno lunare alle ore 6:00 e otto minuti nasce la vostra personale Luna nuova, in aspetto molto positivo con Giove nel settore dei grandi incontri. Non è detto che tutti gli incontri si presentino oggi o domani, l'importante è sapere che prima dell'autunno l'amore busserà alle porte del vostro cuore, se è ancora libero. Ma anche se non lo fosse, quando Venere perde la testa non guarda né a destra né a sinistra.

Bilancia

Avrete giustizia. Inizia un periodo pieno di emozioni, ottimi riscontri economici. Il primo massimo è previsto per lunedì quando Venere tornerà a guardarvi con affetto del segno del Leone. Il rapporto di coppia, vecchio o nuovo, sarà sottoposto a una temperatura passionale molto alta, ci penseranno Marte nel vostro segno e appunto Venere. E avrete anche certe lune… Oggi, come passatempo, fate un piccolo inventario delle cose che avete fatto nell'ultimo anno. Valgono ancora?

Scorpione

I potenti non lo sanno ancora, anzi non se lo sognano nemmeno, ma il futuro sarà dello Scorpione, che vincerà in ogni situazione grazie al suo carattere e alla sua gigantesca resistenza. Non pretendete l'assoluto da chi non può darvi più di quello che vi dà, da voi stessi dovete tirare il massimo. Certo che siete un segno d'acqua, ma non come il lago del Cancro o il grande mare dei Pesci, voi siete acqua delle paludi apparentemente senza vita ma quanta vita nel suo profondo!

Sagittario

Attenti a non inciampare nuovamente in qualche intoppo burocratico, informatevi prima di prendere iniziative, contattate un bravo commercialista. Non permettervi ansia, ma è nostro dovere riportare gli effetti che potrà avere su tutti, ma su di voi in particolare, Sole e Mercurio in Vergine che precedono Saturno in Pesci. C'è del buono nella Luna nuova, annuncia prossimi successi professionali, ma non è molto amica della vostra pelle e della digestione. Ancora relax.

Capricorno

Luna nuova in Vergine assume un significato profondo per il vostro segno, nasce in aspetto ottimo con i pianeti considerati cattivi, tipo Plutone e Saturno, Giove e Nettuno. Tutti annunciano una battaglia professionale nei prossimi giorni che voi vincerete di sicuro. Momenti simili voi adulti li avete vissuti sette anni fa, ma allora partivano dal mondo privato della famiglia, questi di adesso invece vi trascinano fuori, vi portano lontano, anche ai confini del mondo.

Acquario

Discorsi brevi e chiari. Tante parole avete detto negli ultimi due-tre mesi forse con scarsi risultati. Sole in Vergine congiunto subito oggi alla Luna nuova, che per voi nasce nel settore dei possibili cambiamenti personali o professionali, per questo oggi stesso sollecita la conclusione di situazioni che non funzionano quanto meritereste. Bisogna dare tempo al tempo, ma non potrete rimandare in eterno una nuova impresa che vi porterà al trionfo, torna un caro amico. Eros.

Pesci

Non conviene attendere un ritorno, se qualcosa si è spezzato nell'ultimo anno, ma tenetevi pronti per un nuovo arrivo. Oggi saranno tanti a provocarvi, Luna nuova in opposizione, nel settore della coppia e delle associazioni, si è presentata troppo presto, solo poche ore dall'inizio della Vergine. Ma forse siete voi che avete fretta di raggiungere un amore e di vivere commossi un affetto. Il nostro oroscopo si congratula con voi, siete sempre in grado di fare molto, guadagnare tanto.