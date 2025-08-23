Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 23 agosto: tutti i segni

23 agosto 2025 a





"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 23 agosto 2025.

Ariete

Non si può imbrogliare la Luna. Specialmente quando nasce nuova in Vergine, come succede questa mattina, mentre siete ancora sotto pressione dei pianeti in Cancro e soprattutto di Marte in Bilancia che può in qualsiasi momento provocare alta tensione anche nei rapporti più stretti. Questa costellazione non porta automaticamente all'incontro, ma lo permette. Quindi, se avete qualcosa da chiarire e da esprimere fatelo con garbo e attento ascolto dell'altro. Relax.

Toro

Appena iniziata la stagione della Vergine, sempre positiva per voi, ed ecco che di prima mattina nasce Luna nuova, che diventa un’ancora di salvezza per quelle situazioni pratiche economiche che vi tengono in ansia ormai da giugno. Precisiamo che le influenze della nazione non sono manipolabili ma certamente quando nascono nel settore giusto di un oroscopo, nel vostro caso quello della fortuna, succede qualcosa di speciale. Siamo ottimisti per i vostri beni, felici del vostro amore.

Gemelli

Bisogna mantenere distesa l'atmosfera in famiglia, settore che è entrato già ieri nel vortice del Sole in Vergine, dove oggi nasce Luna nuova. Questa fase è già rivolta al mese di settembre, quando sarete toccati da altri importanti cambiamenti planetari, per questo dovete precedere gli eventi ed affrontare tutte le questioni urgenti. Non solo in casa, anche nel lavoro dovete essere pronti ai nuovi esami che vi prepara Saturno. Giorno pesante, relax obbligatorio.

Cancro

Segno dominato dalla Luna, non per niente vi definiscono "lunatici", ma lo siete nella misura in cui lo siamo tutti-dipende dal giorno, dalla notte, dalla situazione che altre stelle creano. Oggi è il vostro giorno fortunato, Luna nuova nasce in Vergine, non particolarmente indicata per gli incontri amorosi ma assume un significato profondo nel campo del lavoro e dei beni materiali. Se non vi sembra ancora di essere ricchi, oggi avete l'occasione di ottenere più di quanto sperate.

Leone

Il Sole è uscito ieri dal segno, normale sentire oggi stress fisico e agitazione interiore, provocata anche dalla nascente Luna nuova in Vergine. Se raccogliete le idee e mettete un attimo da parte i problemi domestici che altri componenti della famiglia sembra che vadano a cercare, voi insieme a un fidato gruppo di collaboratori-amici potete impostare ambiziosi progetti per settembre, quindi per l'autunno. Anche l'amore esploderà di felicità molto presto, il 31 agosto.

Vergine

Luna nuova "personale", apre alle ore 6:08 minuti il vostro nuovo anno della vita, certamente il più significativo degli ultimi anni. Ricordiamo che in settembre Saturno ritorna a creare insieme a Nettuno un'opposizione piuttosto delicata e impegnativa, ma possiamo affermare con altrettanta sicurezza che le alte montagne delle prove della vita sono alle spalle. Non importa la vostra età, comportatevi sempre come dei giovani che devono ancora trovare l’amore.

Bilancia

Siamo tutti coinvolti in un nuovo gioco degli astri, iniziato ieri con l'ingresso del Sole in Vergine e oggi confermato dall’evento Luna nuova. Se riprende un attimo di malinconia, il pensiero per una importante figura femminile, la vostra stessa salute non al solito livello, sappiate che è tutto perfettamente normale. Prestate attenzione ai rapporti con l'ambiente professionale, al ritorno in sede darete ancora fastidio, cosa che conferma il vostro valore e la vostra fortuna.

Scorpione

Gli incontri amorosi nella fase Luna nuova sono di solito “bolle di sapone”, ma visto che il novilunio si forma questa mattina in Vergine, segno dei vostri incontri più importanti, e tenendo presente la magnifica protezione che vi riservano Giove e Venere, astri dell'amore e della fortuna, possiamo scommettere in un sabato sorprendentemente felice. Non preoccupatevi per le condizioni climatiche, sono effetto della Luna, andate dove vi porta il cuore, in qualsiasi posto.

Sagittario

Il cielo astrale è cambiato ieri, questa mattina in Vergine cambia la Luna anche in modo piuttosto violento, invitiamo perciò alla cautela nella salute e ricordiamo per una maggiore informazione i punti deboli che potrebbero essere toccati-stomaco, intestino, articolazioni, vitalità ridotta, pelle. Si tratta di incidenti di percorso perché restano validi i pianeti in Cancro e Ariete, quell'uomo e quella donna non vi possono sfuggire. La rete voi la sapete tessere dove volete.

Capricorno

Il primo raggio del Sole in Vergine porterà nuove idee nel lavoro, Mercurio vi aiuterà a trovare le persone giuste, Luna nuova stimola un intuito per gli affari vincente. Puntate sulle conquiste professionali e di affari, oggi gli influssi sentimentali sono molto deboli perché entrambi i pianeti dell’amore, Venere e Marte, sono in aspetto provocatorio tra di loro e verso di voi. Sospira il coniuge, non c'è pace tra gli olivi. Ma non può essere questa una scusa per lasciar perdere.

Acquario

Miglioramenti. È rimasto l'ultimo influsso di disturbo di Mercurio il Leone, ma il campo del lavoro e degli affari entra in una nuova fase di progresso e di scalata verso traguardi nuovi e ambiziosi. Com'è nuova questa Luna in Vergine, che ha il potere di smuovere le vostre qualità un po' assopite negli ultimi due mesi, il campo della vita pratica può contare anche su sporadici ma importanti scatti della dea fortuna. Però anche voi portate fortuna alle persone amate, che stimate.

Pesci

La prossima settimana comincerete ad affrontare seriamente argomenti professionali e le persone del vostro ambiente - colleghi, collaboratori, soci, superiori. Naturalmente anche qualche familiare diventerà oggetto delle vostre indagini e critiche, ma anche di generosi gesti per l'ottimo lavoro svolto. Riservato questo giorno a voi stessi e all’amore, ricordatevi anche degli amici lontani, amori nati in estate ma non tutti così forti da poter arrivare all'autunno. Non siete più a Ibiza.