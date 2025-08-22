Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 22 agosto: tutti i segni

22 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 22 agosto 2025.

Ariete

Aprono i cancelli della vostra personale fabbrica, il lavoro riprende immediatamente con il Sole in Vergine, segno amico anche della vostra salute, se c'è qualcosa che non va con questo Marte in opposizione. Ci saranno anche occasioni di divertimento e di allegre compagnie che il vostro segno predilige, ma dovete assolutamente sfruttare le occasioni che oggi stesso porta la Luna. Non manca certo l'amore! Plutone racconta di un amore molto sensuale e prepotente.

Toro

Come un bue bianco (ricordo di Giove a Cipro), in mezzo a tante pecore agitate per la crisi del mercato, di cui risentite naturalmente anche voi, però riuscite a mantenere lo spirito imprenditoriale e affaristico, avete persino il controllo delle azioni altrui. Ma come fate? Da oggi avete anche la protezione del Sole nel punto più alto del vostro cielo, in Vergine, la vostra terra della fortuna. Primo incontro d'amore. Indossate la veste verde e la giubba rossa, sarete notati.

Gemelli

Inizia il mese della Vergine, dopo la festa del Sole-Leone, chiederà un atteggiamento più responsabile nei confronti del mondo vicino: famiglia, figli, coniuge, parenti. Dovete sapere che questo mese sarà fondamentale anche per il futuro della famiglia e del vostro successo. Qualche problema ci sarà con le istituzioni e con l'ambiente, quando Saturno ritorna in Pesci, ma oggi Mercurio è bellissimo in Leone, segno da scegliere come amante o consigliere. Fascino marziano.

Cancro

Siete come le lucciole, vagate nella notte stimolati dalla vostra Luna e da Venere e Giove presenti nel segno. Sole in Vergine, da oggi al 22 settembre, accende una luce nei rapporti con le persone vicine, trascura talvolta quelli che si trovano lontano, all'estero. Mercurio invece protegge sempre i brevi viaggi richiesti per lavoro e affari, vi aiuta a sbrigare le pratiche rimaste indietro. Approfittate della fortuna che vi ronza intorno come un gattino innamorato, perché voi siete amati.

Leone

Sotto il segno del Leone fino alle ore 20:35, poi il Sole inizia il transito in Vergine, sempre molto buono per voi e ottimo per la parte finanziaria delle vostre imprese. Quello è un segno che custodisce la cassaforte, le cassette di sicurezza neicaveaux delle banche. Ma voi siete nati anche per amare, non dovete demordere, se non avete trovato ancora il vostro tipo, l'estate non è ancora finita e Venere deve ancora arrivare nel vostro cielo, succederà il 25. Storiche conquiste.

Vergine

È il vostro turno, auguri! La stagione del compleanno apre con l'ingresso del Sole alle 20:35. I bimbi che nasceranno dopo quell'ora e fino al 22 settembre, equinozio autunnale, sono della Vergine. Saranno intelligenti, bravi, stacanovisti, ma anche molto belle le donne e molto affascinanti i maschi. Iniziate il compleanno con i pianeti in postazione di conquista professionale o sentimentale. Non vogliamo aggiungere dettagli eccitanti per non rovinare la sorpresa. Incontri sì.

Bilancia

Qualche volta abbiamo l'impressione che alcuni transiti dell'anno precedente ritornino, ma non sono mai gli stessi, c'è sempre un altro influsso che si aggiunge e un altro che si allontana. L'oroscopo generale registra qualche faticoso aspetto, così sarete preparati per affrontare problemi che si presentano nel vostro mondo, ma nel mezzo splendono luci positive che invitano all'ottimismo. Il mese della Vergine segnala che il vostro anno personale si avvia alla conclusione. Studiate le novità.

Scorpione

Nessuna marcia indietro a parte il fatto che non è nella vostra indole l'abitudine ai ritorni, non potreste nemmeno farlo-Marte è un soldato che marcia con passi sicuri in avanti, fino alla fine dell'anno. Da oggi, con il Sole in Vergine, l'attività riceve una magnifica spinta, illumina per un mese intero un punto felice del vostro cielo quello degli incontri. Di ogni tipo, categoria, provenienza, estrazione. In evidenza incontri passionali, ma dovreste puntare prima sul denaro.

Sagittario

Mattinata con il Sole ancora in Leone, favorisce spostamenti e viaggi di ritorno, poi invece passa in Vergine seguito dalla Luna che diventa nuova domani mattina presto. Dovrete controllare la salute e ricordare i punti deboli: stomaco, fegato, gambe, spalle e braccia. Noi facciamo questi appunti solo per scrupolo, voi dovete recuperare un leggero ritardo che avete in amore. Non vi dovete poi meravigliare se il coniuge chiede dov'è il vostro cuore.

Capricorno

Come segno di terra, anche voi sarete gratificati dal nuovo Sole in Vergine, che inizia questa sera e domani mattina in quel segno fratello nascerà una straordinaria e promettente Luna nuova anche per voi. Il punto che unisce le due influenze è quello della fortuna, famiglia, amore. Non può succedere tutto in un colpo, ma certamente ora arrivano buoni auspici che in estate mancavano. Una piccola zolla di terra è rimasta in un cuore deluso. Intanto i soldi crescono.

Acquario

Eccovi oggi con il Sole che esce dalla opposizione ed inizia a illuminare la Vergine, significa fosforo per il vostro cervello. Già domani con l’evento Luna nuova in quel laborioso segno, nascono idee originali, quelle invenzioni particolari che sono tipiche del vostro segno e che ora potranno essere realizzate. Ritrovate quella concentrazione che finoramancava, perché troppo impegnati con feste e divertimenti. Preparatevi per un'altra grande novità in amore, famiglia.

Pesci

Like a Virgin, canta Venere mentre osserva l'entrata del Sole in Vergine, inizia quindi l'opposizione anche della Luna nuova che si forma già domani mattina presto. Preparatevi ad affrontare ritardi anche in viaggio, guasti domestici, certamente non sarete nello spirito giusto per rispondere alle critiche o per ascoltare le barzellette. Quel segno governa le vostre relazioni più strette e può avere un doppio effetto: intese che sbocciano, intese che appassiscono. Vi piace la cantante Madonna?