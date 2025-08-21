Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 21 agosto: tutti i segni

21 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 21 agosto 2025.

Ariete

Il mese del Leone si conclude domani con una geometria astrale che sembra fatta per voi. Oggi avete una Luna che vi aiuta a spiegare determinate situazioni con le persone con cui siete intimamente legati, coniuge e soci in affari, lavoro. Le stelle concludono la stagione delle ferie, con la Vergine riprende il lavoro e l'attività professionale anche per voi. Oggi regalatevi una festa d'amore e di amicizia. Le donne devono combattere con un uomo che cambia come la Luna.

Toro

Ritorno a casa. Domani Sole in Vergine, la posizione migliore per voi, renderà più forte anche il flusso di Giove-Venere, poi tornerà positivo anche Mercurio il 2 settembre. Organizzatevi come sapete fare, energie e persone che servono, davanti a voi c'è un periodo di successo e di amore. Curioso l'accento che cade sulle proprietà ereditate o avute in regalo, buono il settore delle vendite-acquisti di case. Oggi leggera pressione sulla salute, l'ultimo disturbo dal Leone.

Gemelli

Alla vigilia di importanti avvenimenti nella vita familiare, domani il Sole entra in Vergine, simbolo della famiglia d'origine e irapporti che avete o non avete con i parenti. Cielo in fermento per le coppie appena formate, i giovani sposi, progetti che avranno presto l'occasione giusta per essere realizzati, intanto parlatene con persone di qualche grado più alto del vostro. Ma siete più rilassati, mostratevi spensierati. Oggi la Luna è ottima per gli affari finanziari di ogni tipo.

Cancro

Dormito bene, niente sogni strani? Un banale mal di testa è possibile, ma non dovete rinunciare ai programmi stabiliti. Partite, se avete deciso di partire, lavorate se bisogna riprendere l'attività, cosa molto probabile data l'intensità dei pianeti e Mercurio per primo, quando saràin Vergine. Una bella donna accanto rende ancora più inebriante il successo professionale e finanziario, come dice Michael Douglas (Cancro). Un bell'uomo per le donne, vinto dopo un lungo inseguimento.

Leone

Vita privata. Amore, matrimonio, famiglia, figli… Questi i settori illuminati dal Sole, ultimo giorno nel segno, e dalla splendida Luna che punta i riflettori su una figura di donna. Propizia un incontro d'amore che resterà. Il passaggio del Sole in Vergine è indicato per iniziare nuove imprese e per chiudere situazioni ormai superate. I cambiamenti già messi in moto non sono approvati in pieno ma non dovete cedere di una sola virgola. Avete già perduto qualche volta per colpa degli altri.

Vergine

Potete sollecitare affari e lavoro, chiedere informazioni oggi stesso, ma è ancora più importante preparare la situazione in vista del Sole che arriva domani alle ore 20:35. I bimbi che nasceranno dopo quell'ora sono del segno della Vergine e un domani daranno tante soddisfazioni ai genitori. Ma anche l'amore che viene incontro sembra nuovo anche se vi amate da tempo. L'agitazione che vi prende in realtà non è altro che l'attesa di un avvenimento in famiglia.

Bilancia

Faticosi questi giorni che chiudono la stagione del Leone, non consigliamo nuove iniziative professionali e finanziarie, potreste incorrere in un intoppo legale. Fisco in agguato per i professionisti, Venere stanca i reni. Restate ancora un giorno o due in vacanza o in relax nella vostra bella casa, evitate luoghi affollati, cautela con i macchinari, bruciature della pelle sono provocate da Marte. Voi non dovete reagire alle provocazioni. Delinquenza giovanile nelle città.

Scorpione

Il mondo, la vostra patria. Giove straordinario per le iniziative all'estero, anche l'acquisto di un immobile sarà un investimento per voi o per i figli. Ma non accontentatevi di poco. Sole e Luna sono insieme in Leone, provocano vertigini e grande stanchezza, ma dovete pensare alla vostra nuova stagione professionale, lavorativa, affari e studio. Un progetto deve essere pronto per il 23 agosto. Che sorpresa, passato il Ferragosto adesso si accendono le stelle!

Sagittario

Visto che bella Luna? Mai esagerare quando va contro, oggi è in Leone e saluta il Sole che parte. Domani inizia il mese della Vergine, potete considerarlo come inizio della nuova stagione professionale e lavorativa. Fate un ulteriore sforzo per il successo prima che abbiano inizio manifestazioni contrarie di alcune persone del vostro ambiente. Saturno dice che nella vita professionale non servono mai, ma almeno non vi addormenterete sugli allori passati -dice Giove.

Capricorno

Sedetevi sulla vostra comoda poltrona in prima fila e osservate lo spettacolo che rappresentano nell'ambiente di lavoro o nella vostra famiglia, in entrambi i casi non vi saranno risparmiatepunzecchiature. Meritate? Un po' sì. Come siete lenti e noiosi qualche volta, ma dovete proprio sempre riflettere così a lungo? Mercurio dà via libera alle trattative, che possono essere concluse immediatamente, attivatevi e firmate subito! Controllo della salute, famiglia.

Acquario

Obiettivi molto ambiziosi nella professione e nelle finanze, richiedono il favore del Sole che ritornerà domani quando partirà la stagione della Vergine, segno che ha un posto speciale nel vostro cuore. Solo il successo vi deve interessare, quello che vi distingue vi fa uscire dalla massa. Ma non c'è bisogno di mettersi da soli in una cornice d'argento, per la vostra autoammirazione, lasciate che siano gli altri a cantare i vostri meriti. Anche quelli amorosi, si intende.

Pesci

Concorrenza reale o sleale, non c'è bisogno di indagare chi e come, voi dovete seguire la strada tracciata ed avere la consapevolezza che ci potrebbero essere intoppi e opposizioni nel mese della Vergine, che inizia domani sera e dura fino all'equinozio d'autunno. Non troviamo opportuno un vostro intervento in questa nuova confusione nell'ambiente, è prematuro e non risolve il problema. Però il vostro amore riesce sempre a sorprendervi, per fortuna che Venere c'è.