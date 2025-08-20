Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 20 agosto: tutti i segni

20 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 20 agosto 2025.

Ariete

Dovete dare un respiro più largo alle iniziative. Il Sole si sta avvicinando alla Vergine, che è proprio il vostro punto di guadagno, ma ci vuole un lavoro calmo e costante, approfondito in ogni dettaglio. Atteggiamento difficile da raggiungere oggi, Luna è in Cancro, chiama prima di tutto verso la famiglia e in direzione dell'amore. Segno della dinamite, sapete sfruttare questa situazione che nasce nel campo del successo,fila tutto senza ansia e stress fisico Marte contro.

Toro

Ancora un po' con fantasia… I transiti non hanno tutti quella solidità e concretezza necessarie per fare grandi cose nel campo pratico, come siete abituati. Ma le idee che sviluppa Giove e il colpo di genio che provoca Urano, troveranno presto la loro occasione. Ultimi giorni del Sole in Leone. L'amore per fortuna c'è, Venere profuma di lavanda, le notti hanno il respiro dell'uomo Toro, caldo e zuccherino, i giorni hanno profumo di donna Toro.

Gemelli

Segno in eterno movimento, per voi non è facile stare fermi, siete sempre in partenza o in arrivo. Nella ricerca del personale viaggiante, le aziende di trasporto dovrebbero tener presente i candidati nati sotto il segno dei Gemelli... Non avete problemi finanziari, in questo momento, a settembre probabilmente qualcosa si presenterà, ma intanto siamo ancora per poco sotto il segno del Leone che illumina le amicizie, le relazioni sociali, siete più rilassati nelle conquiste e infatti riescono.

Cancro

Notti di Luna calante rendono misterioso e più eccitante anche un vecchio e caro amore che vi segue con tanta devozione da molti anni, conturbanti al massimo le nuove conquiste, numerose. Le persone ancora single non devono assolutamente perdere l'opportunità che offrono Luna e Giove, saprete stregare quell'uomo, sarete stregati da quella donna. In questo periodo abbastanza difficile per i viaggi lontani, rapporti con l’estero, voi siete invece favoriti.

Leone

Voi siete quelli del Sole e questa è la vostra vita. Bellissima, dicono le stelle che estendono il loro potere in ogni settore del vostro oroscopo. Tardi nella notte arriva anche la Luna nel segno e voi concluderete la vostra stagione con un cielo perfetto. Sfruttate questo cielo per le questioni e con le persone che più vi interessano, ma fatelo con intelligenza. Tenetevi pronti per un nuovo progetto che nascerà sin dal 1 settembre, sotto il segno della Vergine esperta del business.

Vergine

Mancano tre giorni all'inizio della vostra stagione e tutti l'aspettiamo perché con il Sole in Vergine riprende il lavoro, il commercio, viaggi d'affari, movimenti bancari. Non solo denaro, oggi avete anche un cielo delizioso per l'amore, Venere e Giove sono sempre una garanzia di una passione ritrovata, rinnovata. Partecipa con entusiasmo Marte, si associa Saturno, e questo fa pensare che saranno incredibili i corteggiamenti tra persone di età molto diversa: più giovani o più vecchi.

Bilancia

Ancora un giorno di stress con questa Luna in Cancro particolarmente fastidiosa perché c'è ancora Venere in quel segno, ma il transito interessa principalmente l'ambiente professionale e imprenditoriale, la carriera e lo studio, affari, legge. Fate bene ad essere pronti già dopo il 22, la vostra vacanza finisce quando inizia Vergine. Settembre poi verrà, ma vi troverà? La domanda è diretta agli amori nati durante le ferie, eccitanti ma non tutti duraturi.

Scorpione

Splendida Luna congiunta a Venere-Giove nel settore dei vostri incontri, importanti anche per il futuro della vostra carriera. Al momento i favoriti sono i lavoratori nel campo artistico e sportivo, legale e medico, ma non appena Mercurio esce dal Leone il miglioramento sarà generale e andrà avanti sino alla fine dell'anno. Siete corteggiati e ammirati, incantate con la vostra eleganza, seducete. La sorpresa è un’altra - non c'è traccia di gelosia in voi. Che sicurezza!

Sagittario

Secondo la classifica delle stelle, il Sagittario risulta il segno più ricco. Voi potete anche negare e dire che tutto è relativo ma noi che non siamo quelli dell’agenzia delleentrate, semplicemente riportiamo quello che confermano i pianeti che contribuiscono al vostro benessere materiale, eccoli in fila: Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno, Plutone. Soltanto Urano si ribella e si intromette tra voi e i vostri soci, tra voi e il coniuge, tra voi e un amante appena sedotto.

Capricorno

Venere e Luna sono congiunte in Cancro, settore del matrimonio, e non si possono definire tranquille, ma questo non significa che non possiate vivere momenti di intensa passionalità. Trattasi di un'opposizione astrale e come tutti gli opposti voi siete attratti da qualcuno e gli altri sono attratti da voi, così possono nascere anche clamorosi colpi di fulmine. Come andranno questi amori? Ma che importa, divertiamoci ancora un po'. Vedremo domani.

Acquario

Ancora oggi la Luna è in aspetto calmante, potete tranquillamente affrontare tutte le questioni pratiche, famiglia e figli, casa, salute da tenere sotto controllo finché il Sole non passa in Vergine, il 22. La situazione richiede una preparazione perfetta, il solo istinto non basta. Siete concentrati su un progetto d'amore e di allegria, sognate di andare per mare e di trovare un porto bianco, colore dell'innocenza. Come quello di Atene, ma anche quello di Amsterdam con la Sirenetta.

Pesci

Mercurio attivissimo ancora in Leone, giorni buoni per fare programmi per la carriera, anche se non li mettete all’opera subito. Tenete però conto delle idee che nascono sotto un cielo limpido e approfondite le nuove conoscenze. Una vecchia conoscenza si ripresenta in amore: gelosia. Naturalmente non avete motivo di essere gelosi però quando qualcuno ama come voi amate, non può che essere geloso. Viaggi di fine agosto sono i più belli.