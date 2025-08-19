Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 19 agosto: tutti i segni

19 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 19 agosto 2025.

Ariete

Non sarà difficile raggiungere gli obiettivi, ma dovete restare ancora un po' in silenzio, nascondetevi nella penombra lunare e preparate con calma e lucidità un grande piano di attacco. Nel lavoro e in affari, si intende, non certo in amore. Qui dovete mostrare una dolcezza, che forse gli uomini del segno - non tanto abituati ad essere romantici -non hanno, però Luna e Venere in Cancro possono essere calmate solo così. Sensazione di pesantezza, dolori al ventre, seguite il medico.

Toro

La presenza di Luna e Venere in Cancro, segno della famiglia, richiama l'attenzione di tutti i segni sul mondo domestico, rapporti affettivi e questioni inerenti alla vita in casa. Ottimo lo scatto con Giove, vi aiuta nelle finanze e questioni scritte, anche di natura legale. Siete in una fase di vita che porta un grande potenziale di crescita professionale e umana. L'amore per fortuna c'è, le notti hanno il respiro dell'uomo innamorato e i giorni il profumo di donna.

Gemelli

Un po' tutti non ci siamo occupati abbastanza delle persone care, ecco perché queste Lune di agosto ci invitano a pensare anche ai parenti lontani. Interessatevi oggi stesso dell'andamento delle questioni di casa, dei figli. Per le giovani coppie è in arrivo un'altra onda bellissima per chi sogna un figlio, Luna-Giove è quanto di meglio si possa avere per programmare nascite. Soluzioni legali, rimborsi spese, assicurazioni. Conquiste amorose: non passate inosservati.

Cancro

Nascerà un figlio, arriverà un nipote, la famiglia sarà presto toccata da un lieto evento. Giorno meraviglioso per tutti, giovani e meno giovani. Concentratevi sull'argomento che più vi interessa e farete centro. È da qualche settimana che guardate il futuro con una sicurezza in voi stessi che da tempo non avevate, merito naturalmente di Giove, oggi ancora più fortunato pure per gli affari, grazie alla vicinanza di Venere e Luna. Persino in Costa Azzurra si guadagna. Vincite.

Leone

Eccolo il nostro regale protagonista dell'estate 2025! Non finiscono le occasioni portate dalle stelle fortunate nel campo del lavoro e della vita privata, ovunque c'è un magnifico girasole che muove la sua splendida corona inseguendo i raggi del Sole. Così voi inseguite l'amore e la fortuna, tenetevi pronti per un grande progetto - avvenimento, prima della fine del vostro mese zodiacale, venerdì 22, avrete il vostro successo. Consigliamo di dare un'occhiata alla salute.

Vergine

Noi abbiamo molta fiducia nelle vostre stelle, sempre disponibili ad aiutarvi nelle questioni pratiche e affettive. Non c'è bisogno di usare tattiche segrete o complicate, siate voi stessi e vincerete. Giorno spensierato per chi è in vacanza, controllate da lontano come procedono le cose in casa ma tenetevi fuori dalle lotte che possono scoppiare, di qualsiasi natura. Luna nella notte è diventata piena d'amore, si bagna con Venere nelle acque del Cancro, entrambe nude.

Bilancia

Ancora una settimana di stress con Venere in Cancro, oggi particolarmente fastidiosa perché c'è pure la Luna in quel segno, ma interessa più la situazione professionale o imprenditoriale, la carriera e affari. Non è detto che alcuni intoppi creati non possano poi avere effetti positivi per il vostro successo, come viene dato per certo da Giove. Solidarietà per chi vi ama. FrançoiseSagan scriveva che per la gelosia nulla è più terribile della risata. Pietà per chi vi ama.

Scorpione

Con la vostra allegria sarete di conforto a una persona amica, a un parente che attraversa un periodo delicato. Splendidi successi nella vita sociale, novità per le finanze, abbandono romantico in amore. Luna si congiunge a Giove e Venere nelle acque del Cancro, i nativi delusi da un amore sono nuovamente pronti a iniziare una storia nuova. Nel vostro intimo c'è un sensuale moto ondoso di Nettuno, ma non c'è traccia di gelosia in voi, Sorprendente!

Sagittario

Fra i tanti interessi della vostra vita, spicca anche l'amore per la natura, animali, attrazione per l'universo, le stelle. Possedete anche una dose di aspirazione mistica, che vi rende più speciali nell'amore e nel lavoro più originali. Dovete mettere in ordine le sensazioni e le emozioni, dopo tre anni di Saturno negativo cambia anche nel nostro approccio verso l'altro stesso. Tra una settimana, Venere sarà in Leone, sarete pronti per affrontare il mese della Vergine.

Capricorno

Venere e Luna congiunte in Cancro, settore del matrimonio, non sono ideali ma questo non significa che non possiate vivere momenti di tenerezza e passionalità. Anche Giove in opposizione ha la forza di far nascere clamorosi colpi di fulmine. Come andranno a finire questi amori, avranno seguito? Ma che importa, divertiamoci un po'. Ritorneranno discussioni intorno ai beni che avete in comune con gli altri, ma oggi è meglio evitare questioni materiali.

Acquario

C'è sempre qualche tensione nel matrimonio, nella vita di coppia, finché dura l'opposizione dal Leone. Il disturbo investe anche le collaborazioni, si tratta però di normali ritardi o intoppi di percorso. Oggi la Luna è in aspetto calmante, potete tranquillamente affrontare qualsiasi questione personale, coniugale, familiare. Marte possiede una tale forza da poter conquistare furiosamente un amore che poi magari lascia senza rimpianti, ama la trasgressione.

Pesci

Caro dolce amore, Venere nel Cancro con accanto la Luna e Giove-il più bel regalo che potevate sognare per questo vostro agosto continuamente carico di bellissime sollecitazioni. Il 22 comincia la Vergine, a settembre ritorna Saturno nel segno… Prima del cambiamento potreste fare una gita a Reggio Calabria e ammirare ancora una volta i Bronzi di Riace, splendida testimonianza del mare e del vostro segno. Oggi la fortuna vi guida all'inizio di una nuova impresa professionale.