Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 18 agosto: tutti i segni

18 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 18 agosto 2025.

Ariete

Non sembra agosto, le stelle sono attive, cercate di ottenere qualcosa anche a costo di rinunciare a un giorno di vacanza, vi potrete rilassare domani quando la Luna sarà in Cancro ma questa in Gemelli è troppo buona per gli affari per lasciarla andare. Nella salute, il contrasto Marte-Giove può creare qualche fastidio con il fegato, sotto il profilo psicologico attenti alle reazioni esagerate. Escono bene da questo pantano gli amanti, portano alto il vessillo del Sex.

Toro

Siete leggermente in ritardo con i programmi di lavoro e di affari, ma è comprensibile visto che siete sottoposti a Mercurio in Leone da quasi due mesi! Questo stress sarà presto finito, ma intanto la settimana nasce con Luna nel campo del patrimonio e del lavoro, insieme a Urano propizia nuovi contatti per i vostri affari, imprese che possiamo definire eccezionali ma richiedono rischio e responsabilità. Qualcosa di verde in amore, come questa Venere gentile e premurosa.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 17 agosto

Gemelli

Luna nel segno è come una sinfonia d'amore, sarete totalmente e follemente presi da una passione, vecchia o nuova non importa, ma nel caso foste ancora non accompagnati troverete proprio quello che cercate. Nelle vostre mani, elemento tipico del vostro segno d'aria, c'è una inattesa possibilità di fare fortuna oppure sarete voi stessi a portare fortuna agli altri. Occasioni speciali durante i viaggi, incontri casuali e programmati, l'importante è muoversi!

Cancro

Un piccolo grande successo. La settimana inizia con Luna attivissima insieme a Mercurio, si conclude con l'ingresso del Sole in Vergine, che è come dire: guadagni, interessi accumulati, spese impreviste ma anche da tempo programmate. Insomma sarete come il piccolo scrivano fiorentino, avrete tanto da scrivere e da chattare. Ogni tanto, la sera deponete il cellulare, computer, e prendete in mano un libro. Vedrete che non avrete bisogno di pillole per addormentarvi.

Leone

La vostra stagione zodiacale si avvicina alla conclusione, il 22, un finale davvero straordinario. Pensate, nemmeno un corpo celeste si trova in aspetto negativo ma tutti contribuiscono, se volete e se partecipate, a creare un vero successo nel lavoro, affari, famiglia. Iniziate oggi proprio a rivedere la situazione domestica, riprendete il discorso con i figli e decidete insieme il loro futuro. Ma voi siete Leoni, non scherzate come genitori.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 15 agosto

Vergine

Luna-Gemelli è sempre ambigua nei vostri confronti, agita l'ambiente professionale, richiama l'attenzione sulla famiglia, figli, amici. È in evidenza la figura di un capo, un socio, una persona che può avere l'autorità su di voi. Magari si tratta di un amore, visto che avete un cielo molto eccitante. Un vostro commento infelice potrebbe nuocervi, risparmiate le critiche per un'altra volta. Gastrite, gonfiori, gola, corde vocali. Non esponetevi tanto al sole. Ombre di casa.

Bilancia

La settimana apre con Luna in Gemelli, un cielo nuovo e azzurro si aprirà davanti a voi. Spetta a voi prendere il massimo quando si presenta una situazione così aperta, disponibile come questa in Leone che vi invita anche a viaggiare. Attenti alle questioni legali, Giove avverte di qualcosa. Se necessario trasformatevi in investigatori privati, indagate non solo nell'ambiente lavorativo ma anche nel giro della vostra variopinta parentela. Mano felice nella scelta di amanti.

Scorpione

Non siete toccati negativamente dalla opposizione Marte-Saturno, ma è un aspetto che può far tremare la Terra da qualche parte, però lo potete sfruttare a vostro vantaggio nella ascesa a un certo potere nel mondo della professione, sport, finanza, architettura, avvocatura. L'amore c'è, scritto con oro e rame, come un braccialetto da portare al polso. Giove e Venere. Sotto questo cielo nascono soltanto grandi amori, quelli che durano per sempre! Molta fortuna.

Sagittario

La settimana apre con Luna eccitata ma nervosa, chiude con il passaggio del Sole in Vergine, significa che le vacanze finiranno, riprenderà il lavoro e costerà anche parecchia fatica. Grazie al vigoroso Marte avrete sempre buone energie a vostra disposizione. Un pensiero per il coniuge o per una persona lontana, ma l'amore e gli affetti sono sempre sotto la custodia di Venere che diventa anzi ogni giorno più generosa. “Quanto mi ami? Dimmi, quanto mi ami?”

Capricorno

Proseguiranno le battaglie della vostra estate. Se non sono ancora iniziate, inizieranno oggi, domani, mercoledì… Dovete lavorare solo di testa, risparmiate al massimo le energie fisiche perché non potete reggere la pesantezza di quel Marte assurdo in Bilancia, di Saturno e Nettuno. Fate ritornare al protagonista con la qualità che avete perduto ultimamente: la scaltrezza. Come è scaltra l'odierna Luna nel danaroso Gemelli. Amore: seduzione lenta e sottile.

Acquario

Cominciamo a sentire il profumo di soldi. Con investimenti e speculazioni, dovete però andare cauti, Urano è fortunato ma può spingervi a rischiare troppo perché è un pianeta che non si accontenta, proprio come siete voi e soprattutto comeè Plutone nel vostro segno. Qui abbiamo a che fare con una plutocrazia vera e propria, i mercati dovrebbero essere nelle mani di un Acquario. Intanto siete tra le braccia di un tipo molto macho, o una donna molto femmina, regali di Marte e Giove.

Pesci

Un Giove fantastico brilla nel cielo dell'amore, delle amicizie, dei figli. Nemmeno questa Luna nervosa può disturbare seriamente i vostri rapporti, mantenete la calda atmosfera che si è creata sotto questo cielo da film. “Si può arrivare alle stelle dicendo un semplice sì, amami…” Così cantava Julio Iglesias in una delle nostre estati musicali e felici, ma voi avete tutte le occasioni per vivere l'amore con quella tenerezza, morbidezza, delicatezza… che sono il vostro patrimonio.