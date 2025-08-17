Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 17 agosto: tutti i segni

17 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 17 agosto 2025.

Ariete

Giovani e meno giovani, sarete felici in quella casa. Tutti i problemi abitativi ricevono ottime influenze astrali, la domenica porta una Luna bellissima anche per le amicizie, per i viaggi, rende freschi i nuovi rapporti. Siete nati inquieti, non è facile prevedere per voi una calma perfetta, ma possiate esserne certi che il periodo offre tutte quelle occasioni di successo che cercate. Meritate una grande porzione di passione ma con quel Marte e quella Venere, più di tanto non è possibile.

Toro

Tutto va fatto con grande disciplina, cautela nella salute, risentite ancora del cambio di Luna. Ma questa è una bella domenica, con due aspetti positivi, anzi quasi eccezionali, se pensiamo all'energia che produce il trigono Marte-Luna sulle attività professionale e affaristica. Potete dare vita a una nuova organizzazione insieme a partners eccellenti. Nel piccolo o nel grande, voi tutti avrete modo di trovare una strada anche in amore. Venere trova anche occasioni proibite.

Gemelli

È arrivata la vostra Luna di agosto. Anche di domenica sollecitiamo a seminare nel campo pratico, per raccogliere nel prossimo futuro. Siete a vostro agio in tutte quelle situazioni dove è richiesta brillantezza, destrezza, decisione e anche un po' di fortuna. Non mancano soddisfazioni immediate, emozioni in famiglia e nella vita con i figli, amore. Mercurio in Leone per voi è il massimo, Nettuno cerca nel blu dipinto di blu - soltanto per voi -un tesoro. Vita al mare.

Cancro

Anche questa domenica si inserisce nella rosa delle giornate estive che riservano soddisfazioni e opportunità, dal lavoro alla carriera, dagli affari alla professione. Soddisfazioni che vanno al di là del solo denaro, in questo momento conta il prestigio ottenuto o da conquistare. Mercurio in Leone stimola le facoltà mentali, la mobilità, la voglia di comunicare -parlate soprattutto in amore. Marte vuole creare una piccola guerra coniugale, ma è molto sexy.

Leone

Luna in Gemelli è positiva, amica, generosa, affettuosa, fortunata in maniera speciale per le risorse economiche. Vedete voi cosa riuscite ad escogitare in affari, da questa alla prossima domenica quando saremo già in Vergine, che in astrologia è un po' la vostra cassaforte blindata. Impegnatevi a blindare un amore meraviglioso appena conosciuto, oppure a rafforzare il legame di sempre. Donne che meritano un diamante, simile a quello di Giorgina e Ronaldo.

Vergine

Luna passa in Gemelli, per tre giorni avrà un significato importante per le imprese professionali, la vostra famosa scalata al successo. Meglio comunque non far troppo rumore, siamo tutti circondati da microfoni. L'estate del resto è la stagione dei rettili, mosche fastidiose, zanzare…come quelle che ronzano nel vostro ambiente. Sono momenti di variabilità ma non negativi. Se qualcuno vi dice sotto questaLuna che vi amerà per sempre è sincero, credeteci.

Bilancia

Un cuore che brucia di desiderio. Sole in Leone, segno del cuore, manda una bella fiamma al vostro Marte. È un aspetto che spinge ad affrontare la vita con un'intensità maggiore, vogliamo che tutto parli ai nostri sentimenti e questo si verifica anche nelle relazioni che sono molto intense. Con voi nei prossimi due giorni, anche una intraprendente Luna in Gemelli che vi aiuta a conquistare un amore appassionato, ma è altamente produttiva anche per gli affari.

Scorpione

Le stelle sembrano qualche volta impazzite: un giorno tolgono, un giorno danno. Domenica è illuminata da una Luna di talento in Gemelli, energia spirituale al massimo, Venere e Giove i due fortunati dello zodiaco transitano ancora in Cancro, solo Mercurio è fastidioso e infiamma vie respiratorie, gola, tosse fastidiosa. Altri transiti annunciano offerte inaspettate per tutti, carriera e affari. Ferragosto come un capodanno, una nuova partenza.

Sagittario

Emigranti in amore, così vi definisce il Sole nel lontano Leone, segno dei vostri lunghi viaggi in patria e all'estero, nuovi incontri che esercitano una immediata presa sul vostro carattere straordinario, continuate con la ricerca nel mondo dei sentimenti e della passione se siete soli. Tutti i contatti sono favoriti da Mercurio. Fin qui tutto bene, se non ci fosseLuna in Gemelli che produce una notevole quantità di stress, sudore, tosse. Cura termale.

Capricorno

Gemelli, segno che influenza principalmente il vostro lavoro e anche la salute, risulta questa domenica il meglio illuminato dello zodiaco, grazie anche alla Luna che propizia occasioni e incontri anche a voi. Significa che potete contare su un certo fermento, ma la situazione è ancora di attesa. Per essere più leggeri e scattanti dobbiamo attendere il 22, Sole-Vergine. In lontananza si sente la voce sensuale di Ornella Vanoni, ritmo brasiliano e samba de vita. Così si cambia.

Acquario

Luna ci tiene comunque legati a qualcosa di vecchio, un passato che ha diritto di esistere, basta non rimembrare solo le cose che fanno comodo a noi. Come è successo negli ultimi giorni sotto la fase dell'ultimo quarto. Oggi la Luna è in Gemelli, inizia a migliorare la situazione domestica e ci sarà anche un riscontro nelle finanze, nei prossimi giorni. L'aspetto con Marte è passionale al massimo, brillante per gli incontri sociali e amicizie. Cocktail party, questa sera.

Pesci

Bellissima Venere, Giove è in grado di riportare da un tempo lontano emozioni che sembravano ormai svanite, Marte ridona l'energia sessuale che qualche volta difettava nelle settimane passate, la stessa Luna passata in Gemelli - ufficialmente deve essere dichiarata come negativa - vi fa sentire giovani, intraprendenti e con una voglia irresistibile di provocare discussioni con chiunque. Ma vale la pena? Fate bene invece a immergervi in acque termali, gambe tanto stanche.