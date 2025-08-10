Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 10 agosto: tutti i segni

10 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 10 agosto 2025.

Ariete

Quando il Sole attraversa il Leone porta al culmine le vostre relazioni personali e professionali. Questi giorni sono indicati per riorganizzare il lavoro, cercare nuove fonti di guadagno, sistemare la famiglia, che spesso ècausa della vostra agitazione. Ma ci sono anche situazioni piacevoli della vostra vita, le amicizie, le avventure estive, le escursioni in montagna, le crociere… Il mare è agitato sotto questo cielo, ma voi avete Nettuno e potete navigare sereni.

Toro

Ancora qualche conseguenza del cambio di Luna, ma più sul fisico che sulle relazioni del mondo esterno. Oggi comincia a essere molto vivo il segno dei vostri incontri e dei vostri amori passati, attuali, e quelli che possono arrivare prima di Ferragosto. Verso un cielo sempre più blu, tutte le vostre speranze sono appoggiate da Venere e Giove, dolcezza e tenerezza nel matrimonio, siete disponibili con gli amici, attenti a quello che succede in casa. Contatti per i nuovi affari

Gemelli

Ieri si è formato un trigono Marte-Luna piena che prosegue ancora questa mattina, nelle mani avete una inattesa possibilità di fortuna oppure sarete voi stessi a portare fortuna alle persone che amate. Poi succede qualcosa di strano, quando la Luna entra in Pesci. Qualcuno cerca di invadere il vostro mondo personale, si intromette in famiglia, osa discutere il vostro lavoro. Trovate un posto tranquillo per il vostro amore, perché è l’amore il protagonista di Ferragosto.

Cancro

L'abbiamo già detto, oggi confermiamo che c'è nell'aria un piccolo grande successo in affari, come fa a pensare Mercurio attivo nel campo del patrimonio e anche laLuna in Pesci. Non si tratta solo di soldi ma di una soddisfazione, una rivincita, che va ben oltre il valore materiale. Siete i marinai dello zodiaco, ora più che mai con Venere nel segno, giorni e notti di felicità, conquiste sentimentali da primato stagionale. Tra i due amanti, la donnaCancro vince l’uomo.

Leone

Un'altra Luna faticosa vi aspetta la prossima settimana, ultimo quarto inToro, ma oggi siete già in forma per puntare verso nuovi obiettivi, Mercurio ottimo per tutti i contatti, relazioni sociali, viaggi. Particolarmente importanti atti scritti, dovete occuparvi personalmente. Chiarite certi pensieri che ancora vagano disordinati nella vostra mente, concludete le situazioni che hanno già fatto vedere la loro inconsistenza. E così… L'amore vi avrà tutto per sé! Siete amati.

Vergine

Luna va in Pesci e diventa ambigua nei vostri confronti, agita l'ambiente professionale - tenetevi informati se vi trovate lontano - ma richiama l'attenzione anche sulla famiglia, genitori e figli. Voi sapete a chi, a che cosa bisogna dare la precedenza. Noi sappiamo di Venere che sollecita con impazienza un nuovo spettacolo in amore. Lei parla anche di amori dall'età molto diversa dalla vostra, le differenze attirano. Qualcuno noterà i vostri occhi, vi seguirà.

Bilancia

Ancora sotto l'effetto dellaLuna piena, la domenica non è affatto male per le nuove conquiste, favorite da Marte. Sono amori molto fisici, stranamente non vi interessa la poesia, che assume sempre un ruolo importante nelle vostre conquiste, ma tutto sommato è arrivato al momento giusto questo appetito passionale. In qualche modo bisogna placare quella assurda Venere in Cancro. Ma nel cuore dei giovani innamorati vive sempre un sogno meraviglioso.

Scorpione

Per un po' d'amore non so cosa darei…. Cantate pure, noi diciamo che non c'è bisogno di cene fastose in posti di lusso, voi dovete dare solo il vostro amore. Buttatela sul romantico-melodico-poetico, Venere vi premierà. Questa Luna in Pesci potrebbe diventare indimenticabile grazie al supporto di Giove, nasce la prima storia d'estate, veramente importante. Viaggi all'estero sono consigliati ai segni d'acqua, troverete occasioni per guadagnare.

Sagittario

Venere non è ancora del tutto sicura per i nuovi grandi amori, transita nella vostra ottava casa zodiacale (Cancro) e risveglia un appassionato desiderio d'amore. Ma dobbiamo aspettare Venere in Leone, 25 agosto, per poter dire con maggiore sicurezza: è fatta. Le donne del segno sono oggi particolarmente ansiose, Luna è contro dal segno dei Pesci. Scaricate lo stress nervoso provocato dal lavoro.

Capricorno

Quando c’è Venere in opposizione, noi consigliamo ai coniugi una breve vacanza separata, oppure senza la presenza dei familiari, figli, parenti. Il problema è proprio quello di trovare tempo per stare insieme, parlare con calma, ritrovare il feeling di una volta. Emozionante ritorno nei luoghi dove siete nati o dove avete trascorso l’infanzia, oppure le vacanze da ragazzi. Che voglia di essere ancora una volta un boyscout!

Acquario

Bella partenza, ancora sotto l’effetto della Luna piena. Il plenilunio è nato nella penombra del mistico Plutone, strani amori nascono sotto questo influsso, strani desideri si risvegliano… Una tempesta ormonale provocata anche da Marte che farà bene al matrimonio. Nelle nuove conquiste, attenti a non confondere un’attrazione fisica con il vero amore. Mai dire mai, l’Acquario conquista ad ogni età. Godetevi il caldo sole sulla pelle di lei, di lui.

Pesci

Bellissima Venere, Giove è in grado di riportare da un tempo lontano emozioni che sembravano ormai svenite, la stessa Luna nel segno vi fa sentire giovani, intraprendenti e con una voglia irresistibile di inventare novità. Tutta l’estate è interessata da transiti che portano cambiamenti nella vita di coppia e nei rapporti stretti in generale, in famiglia, nelle amicizie. Sarete emozionati alla vista dell’amore che vi viene incontro e che certamente parla una lingua selenita…