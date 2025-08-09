Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 9 agosto: tutti i segni

09 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 9 agosto 2025.

Ariete

Prima della pausa di Ferragosto, avrete una Luna attivissima nel campo delle relazioni sociali e incontri che vanno dal professionale al sentimentale, dal leggero all’impegnato, dall’attesa di un amore vero a un flirt tipicamente estivo, da spiaggia. Mercurio vi aiuta a vendere, ma spinge anche a fare shopping compulsivo. Impegna i genitori del segno che attendono un avvenimento riguardante i figli. Certamente lieto.

Toro

Quando la Luna transita in Acquario stanca per prima le vostre belle gambe (delle donne innanzitutto, quelle dell’uomo non sono sempre sexy). Risentite della fatica, ragione per cui il giorno non si presta a importanti lavori e affari. Non che manchino possibilità, intendiamoci, ma voi non siete abbastanza presenti. È arrivato il momento di inaugurare la casa che possedete fuori, Venere reclama feste, incontri, amore. Voglio lei, chiama a voce alta il Toro.

Gemelli

Innamoratevi dell’amore, se siete soli, poi troverete anche qualcosa di concreto. Bisogna evadere dal solito tran tran, da troppo tempo seguite solo il lavoro e il profitto, il cuore protesta forte. Questa è la Luna da grandi amori e passioni irresistibili. Pensavate di essere nati per il tennis, commercio, medicina, avvocatura, giornalismo, recitazione… e invece, dice Luna piena, siete nati anche voi per amare.

Cancro

Vogliamo essere precisi affinché possiate programmare anche voi con precisione i vostri affari e spostamenti. Il plenilunio in Acquario, segno positivo, passerà poi lunedì in Pesci. Le prospettive di portare a casa soldi e soddisfazioni ci sono. Se restate chiusi nel vostro guscio nulla accadrà, il fortunato Giove non lancia nulla dal cielo. Sposatevi al più presto, fate figli. Un viaggio salva dalle discussioni in famiglia.

Leone

Un tantino esagerati, ma non può essere diversamente quando la provocazione della Luna piena si fa cosi forte come oggi. Questa è una fase contro, ma visto che esplode nel settore della coppia, come sorpresa potrebbe provocare una nuova relazione, favorita peraltro da Marte e Urano. Sarete polemici in amore, ma passionali e irresistibili. Luna disturba le gambe, i nervi la digestione.

Vergine

Non è necessario fare tutto oggi, ma sappiate che Urano chiede di eliminare qualche vecchio progetto di lavoro, superato anche sotto il profilo tecnico. Però è creativa, inventiva e fantasiosa Luna piena in Acquario, esercita anche una forte attrazione sessuale-sentimentale. Programmate viaggi. Il vostro relax ideale in Provenza, dove adesso profumano i campi di lavanda, il vostro fiore astrale. Cuore disponibile per ricevere amore.

Bilancia

Questa Luna è veramente piena di promesse anche per i nativi non più giovanissimi. Questo amore un giorno diventerà realtà i genitori del segno riusciranno a sistemare le questioni dei figli, soprattutto di una figlia che è il loro orgoglio. Cercate e cercate, troverete nuove strade, nuovi ambienti, nuove persone. Aprite le porte del cuore, un personaggio speciale è già in attesa. Avvicinatevi non vi dirà di no, lui rappresenta Eros.

Scorpione

Nessuno può ormai compromettere il lungo e faticoso lavoro che avete fin qui sostenuto, ma ci sono delle persone odiose nel vostro ambiente. Allontanatevi senza problemi, al prossimo giro astrale di settembre sarete perfettamente inseriti in un nuovo processo. Difficile poter prevedere quanto denaro prenderà Luna piena e poi ultimo quarto in Toro del 16… Adesso fate un po’ di surf sul mare di Nettuno, insieme a Venere e Giove, astri che vi amano più di tutti.

Sagittario

Lascerete perplessi i vostri interlocutori, ma non importa, voi dovete proseguire con le iniziative professionali e di affari finanziari, siete molto favoriti da Mercurio e dalla Luna piena. Nel matrimonio, uno dei due possiede di più, ma nel caso di una recente separazione bisogna ancora chiarire gli aspetti economici. Siete figli di Giove, voi avete sempre qualcosa da dividere, da spartire, interessi da incassare - attenti questa sera, sotto la Luna,ad incassare a perfezione un bacio rubato.

Capricorno

Non avete un cielo tranquillo in questo periodo, anche i rapporti meglio assortiti adesso risentono della pressione di Marte, però oggi registriamo un fermento nella sfera professionale e finanziaria. Tra un mese… successo! Marte svolge anche un ruolo amichevole, avverte di nemici presenti nel posto dove lavorate, esattamente come succede allo Scorpione. Luna piena manda una calda atmosfera passionale, è difficile capire però se è amore o solo sex.

Acquario

Segno più. Luna piena conquista tutto il vostro cielo e forma alcuni aspetti non solo bellissimi ma assolutamente originali e rari. Pensiamo a Urano, vostro pianeta zodiacale, nel segno della fortuna e dell’amore; abbiamo Marte nel settore del lontano che vi guida nelle conquiste professionali e passionali; ed infine Plutone. Noi stessi restiamo senza parole. Un giorno sarete voi a raccontarmi che cosa è successo con Plutone. Auguri.

Pesci

Cominciate a trattare sotto questa Luna, se pensate a una vendita o unacquisto, con la protezione di Giove i buoni affari vanno in porto. Cominciano a presentarsi novità anche nel lavoro, Mercurio non è in ferie. Collaborazioni però da analizzare criticamente. Venere continua a gettarvi perle, voi dovete solo metterle insieme e farne una collana. La Luna di agosto è quanto di meglio si possa avere per una notte d’amore.