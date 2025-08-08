Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 8 agosto: tutti i segni

08 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 8 agosto 2025

Ariete

Forma fisica in ripresa (ma non esagerate, Marte sempre contro), umore brillante, nessun problema in vista - lasciatevi andare ai piaceri della vita. Questi sono giorni di fuoco, offrono passione e amore, divertimento e impegno, affari. Luna piena nasce in Acquario, segno che porta ottimismo e virilità, Mercurio in Leone è nel segno della vostra fortuna e amore. Felice chi vi amerà oggi.

Toro

Luna piena si forma in Acquario dovrebbe disturbare solo l’ambiente professionale, ma dato che si oppone a Mercurio in Leone la situazione si fa impegnativa per la famiglia. Questa Luna non permette un ragionamento freddo e lucido, in più ci potrà essere qualche disturbo fisico. Godetevi la vacanza. Non preoccupatevi se non riuscite a realizzare tutto - avete fatto anche troppo negli ultimi tre anni.

Gemelli

Luna piena nasce in un punto lontano ma felice del vostro cielo, quello che apre le porte del mondo, Mercurio favorisce tutti i vostri viaggi. Favorite le nuove iniziative e nuovi amori, ma ci sono dei sospesi che chiedono di essere chiariti. Non si è ancora capito dove siano diretti i coniugi, ma dato che non lo sapete nemmeno voi, beviamo dai lieti calici.

Cancro

Come ti vorrei, sospira la Luna sin dalle prime ore del giorno, ma solo in serata potrete avere la libertà di dedicarvi all’amore anima e corpo. Troverete qualcuno che risponderà alle vostre richieste d’amore. Tutti vi riconoscono la capacità di intrecciare storie che durano il tempo di una vacanza, un viaggio, una sera… Sapete incantare sotto la Luna piena, anche se in casa ci saranno momenti di agitazione e stress fisico. Per chi volesse ci sono opportunità di guadagno.

Leone

Nella stagione del vostro compleanno ci deve essere qualche Luna non proprio amica, non la dovete prendere come un fatto personale, succede a tutti. Certamente vi sentite in forma, ma con Luna piena in opposizione è necessaria cautela nel movimento fisico e in viaggio. La fase lunare è prepotente e risveglia il diavoletto che c’è in voi, litigherete con la persona cara, ma poi Marte sistema tutto con un abbraccio passionale.

Vergine

Le stelle hanno un calendario che non sempre coincide con il nostro, ma siamo noi a decidere se seguirlo o meno. Agosto, tradizionalmente dedicato alle ferie vi porta ottime stelle per il lavoro, affari, contatti nuovi con persone che vi saranno utili alla ripresa autunnale. Previsto successo nel campo pratico, forse una nuova collaborazione ma c’è anche un inno all’amore. Marte intriga con Luna piena, colpi di fulmine.

Bilancia

Figli belli, ma sono anche bravi come voi? Luna piena porta felicità ai genitori del segno (nonni), ma è sorprendente anche per le persone “anta”. Tutto può accadere, le occasioni sono davanti ai vostri occhi che brillano quando contano i soldi. Marte sta disegnando nel vostro cielo un grande cuore. Viaggi molto consigliati.

Scorpione

La tempesta si scatena subito in mattinata, quando inizia la fase Luna piena in un punto impegnativo del vostro oroscopo, contrasta la famiglia e l’ambiente vicino, con Plutone potrebbe disturbare la salute (colite, gastrite e gonfiori). Le guerre professionali sono tutt’altro che passate, Sole in Leone accende un fuoco alto che può essere anche sinonimo di passioni divine.

Sagittario

Uomini e donne, Marte e Venere. Se c’è una situazione bollente da raffreddare subito, approfittate della Luna piena che nasce anche a favore dei vostri soldi in Acquario. Piccoli capitalisti, sussurra Plutone, ma è confermato anche da Saturno in Ariete. Prevediamo un colpo di fortuna durante gli incontri che poi dà entusiasmo in amore, occasioni di nuovi innamoramenti anche per le persone sopra i cinquant’anni. Controllare la salute.

Capricorno

Siete divertenti, grazie a questo mondano Mercurio che frequenta l’alta società in Leone, e forma un contatto diretto con Luna piena in Acquario. Un momento favorevole alla donna Capricorno che vince e stravince qualsiasi concorrenza. Siete però un po’ esauriti, per via di Marte, ma comunque intriganti per l’amore. Eventuali speculazioni possono avere buon esito, come conferma Plutone. Le stelle vi fanno un bel complimento: siete semplici.

Acquario

Non solo baci e morbide carezze, sotto la Luna piena oggi e domani possono succedere anche litigi, scene di gelosia, possessività, voglia di amori trasgressivi. Vi si prende facilmente sotto questa Luna che flirta con Marte e riesce a stimolare la vostra intelligenza, creatività, ambizione. Quindi datevi agli altri, non sarà una storia per sempre ma serve per spazzare via qualche ricordo di un amore che non vi ha mai capito (o siete stati voi a non averlo capito).

Pesci

Venere riprende il sodalizio con Giove, influsso che avrà effetti straordinari per la carriera, professione, affari. Luna piena che sta nascendo nel segno che vi precede e che domenica sarà da voi ancora piena di luce, consiglia di intraprendere qualcosa di nuovo oggi stesso, con la grinta di Marte e il favore di Mercurio. Figuriamoci se non riuscirete a battere certe vuote persone che bazzicano nel vostro ambiente. Ringraziate Nettuno per la poesia e la musica che ha portato nella vostra vita.