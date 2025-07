Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 16 luglio: tutti i segni

16 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 16 luglio 2025

Ariete

Ultimo quarto nasce nel vostro segno, la fase sarà completata domani dopo la mezzanotte, ma è chiaro che sin da stamattina e tutto il giorno voi sentirete la pressione di questo evento. Provoca tensione in famiglia, possibile un calo nella salute. I peccati di gola devono essere dimenticati, inventate piuttosto un nuovo gioco d'amore. Il lavoro potrebbe andare benissimo ma dovete essere realisti sempre, l'ambiente è attraversato da correnti utopiche provocate da Nettuno.

Toro

Le iniziative di lavoro avviate sotto la Luna ultimo quarto sono coronate dal successo oppure sono in partenza "bolle di sapone". Questo vale per ogni tipo di lavoro, anche per la ricerca di un nuovo posto, visto che siete ostacolati anche da Mercurio. Tuttavia, questa fortissima Luna nel segno che vi precede non è soltanto un vostro problema, influenza la vita di una nazione e crea situazioni di altissima tensione. Evitate i raduni di massa. Eccessiva emotività diventa imprudenza.

Gemelli

Gli aspetti positivi di questa Luna calante in Ariete, specie con Saturno e Mercurio, devono essere sfruttati con intelligenza perché sono ottimi per progetti di lavoro e investimenti finanziari a lungo e lunghissimo termine. Avendo voi una situazione astrale veramente perfetta per i rapporti con il lontano e con l'estero, consigliamo vivamente di indirizzare i vostri interessi verso gli USA, ma anche i paesi fiamminghi. State però attenti a Marte è infiammato per tutti i segni, sopra le righe l’amore.

Cancro

Questa tra oggi e domani e la fase lunare più ostile della vostra stagione astrologica, si tratta della Luna ultimo quarto in Ariete, una fase difficile da digerire, ma vi dovrebbe fare aprire gli occhi. Soprattutto nei rapporti con l'ambiente professionale e le persone che ne fanno parte. È dalla Luna piena di aprile, esattamente il giorno 18, che ci state girando intorno. Ma ora avete la protezione di Giove, Marte e Mercurio, ce la potete fare. Amore: un nuovo posto tra le fragole, trovatelo.

Leone

Ultimo quarto nasce in Ariete, naturalmente positivo per il vostro segno, ma lo stesso dobbiamo precisare che gli incontri amorosi sotto questa fase sono rari. Questa Luna orienta le persone sui propri problemi, con scarsa propensione ad affrontare quelli del prossimo. Conoscendo però la vostra bontà d'animo possiamo dire che avrete orecchio attento ai bisogni e alle esigenze delle persone care. Giove però dice che la vostra fiducia è stata mal riposta in passato.

Vergine

Uno snack a intervalli regolari e molta acqua, per calmare l'agitazione che prende anche lo stomaco quando cambia la Luna. Cielo positivo ma ancora silenzioso. Ultimo quarto in Ariete sollecita anche nel vostro caso cambiamenti, nella sfera personale e familiare ma visto che avete un ottimo Giove potete intraprendere nuove iniziative insieme agli altri, puntate insomma anche oggi sul lavoro e affari. Non solo speranze in amore, possibilità concrete per qualche ora molto sexy.

Bilancia

Segno per eccellenza della giustizia e magistratura, siete bravi quando si tratta di difendere gli interessi degli altri, non solo dei vostri familiari che ne combinano parecchie, meno efficaci quando si tratta dei vostri problemi. Sotto questo ultimo quarto in Ariete, cercate almeno di essere meno generosi dal punto di vista materiale. Sotto il profilo della salute questa fase porta emicrania, nevralgie, insonnia. Trovate un posto ameno, di lusso, dove trascorrere le prossime 48 ore.

Scorpione

Questa è l'epoca di Nettuno, il più ambiguo e il più spirituale dei corpi celesti, simboleggia i grandi mari, per dire eventi importanti nella vita di noi tutti. Figuratevi oggi e domani quando si trova in congiunzione con Luna ultimo quarto e Saturno in Ariete. Per voi l'influsso tocca positivamente il settore che più vi interessa, lavoro e professione, affari. Eccezionale per i giovani del segno! Risparmiate le forze perché ne avrete bisogno in questa vostra lunga e calda (per l’amore) estate.

Sagittario

Terzo segno di fuoco, anche voi potreste avere riscontri positivi sotto il profilo professionale ed economico dalla Luna ultimo quarto che si forma in Ariete tra oggi e domani. Il primo richiamo è nel settore dei figli: novità, anche per quanto riguarda la loro sistemazione futura. Per quanto riguarda le spese, informate il coniuge che sembra nervoso. L'agitazione in amore è dovuta alla opposizione di Venere e a Marte disinteressato ai palpiti del vostro cuore.

Capricorno

Nonostante Luna ultimo quarto in Ariete, che chiede attenzione per la famiglia e le persone che ne fanno parte, l'amore è dolcemente presente nel vostro oroscopo. Adesso però non mettetevi a contare solo le eventuali spine, fatevi rapire dai colori, fatevi ubriacare dai profumi. Anche se ne avete bisogno, non sarà possibile vivere un giorno di totale relax, andrete avanti con il vostro lavoro ma cercate almeno di non stancarvi troppo, la situazione generale non ne vale la pena.

Acquario

Concentratevi oggi e domani sulle questioni professionali, lavoro, studio, iniziative in affari, investimenti e lavori in casa, perché questaLuna ultimo quarto in Ariete, che tanti temono, nel vostro caso è formidabile. Le sollecitazioni astrali sono persino troppe, è necessario fare una selezione delle cose da fare e di quelle che possono essere rinviate, può saltare anche un viaggio. Noi consigliamo di vivere l'amore, più fisicamente che spiritualmente, lo sport, la natura. Marte è grande.

Pesci

Mai dovete scordare che questo 2025 è uno degli anni migliori della vostra vita, naturalmente dipende anche dalla vostra età ma con tutte le problematiche che mette davanti, alla fine capirete che sono state utili anche le difficoltà. Oggi è un giorno di fuoco per lo zodiaco, abbiamo ultimo quarto in Ariete, ma voi siete liberi di proseguire con la ricerca del successo, benessere materiale, amore. Marte non vi autorizza a fare gli spericolati, un amico ha bisogno di voi.