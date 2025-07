Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 14 luglio: tutti i segni

14 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 14 luglio 2025

Ariete

I transiti planetari che si incrociano nel vostro segno dovrebbero orientare noi tutti verso un nuovo o un altro modo di vivere la vita, la società, il mondo. Questo per dirvi che siete protagonisti assoluti di questo oroscopo e lo sarete ancora a lungo, a voi personalmente raccomando per oggi un certo distacco, solo apparente, dalle questioni materiali ed economiche. Avete però l'opportunità di liberarvi delle scorie e ricominciare daccapo. Affetto per la famiglia, passione amorosa.

Toro

Luna ritorna amica in Pesci, sarà particolarmente bella alla fine della settimana quando l'avrete nel vostro segno. Oggi vi consente di agire con calma, tutto quello che intendete intraprendere avrà un lieto fine. Soltanto Mercurio resta in aspetto critico per il lavoro e la carriera, è incontentabile ma solo perché vuole vedervi in cima della scala del successo. Un piccolo break quando vi sentite stanchi, un grande batticuore in amore. Incontri che aprono una speranza.

Gemelli

Braccia e gambe, stomaco e fegato. Due giorni con Luna in Pesci, delicata per la salute, ma incide anche sui rapporti professionali e privati. Non agitatevi per un ritardo, una notizia che non arriva, una persona che non chiama. L'aspetto non diminuisce lo slancio passionale, vi rende però prepotenti e gelosi, scopre il lato infantile del vostro carattere. Avrete voglia di giocare, Lo potete fare al tavolino, con il computer, Marte vi ricorda che con l'amore non si scherza.

Cancro

Cambiamenti più importanti o almeno i più vistosi succedono nell'ambiente in cui lavorate e nei rapporti con le persone che trattate ogni giorno. Ciò che ora capita dipende più da forti mutamenti sociali che stanno avvenendo intorno a voi che da voi stessi. Tenetelo in mente anche per il prossimo futuro. Avete la protezione di Giove che vi alimenta di pensieri positivi e vi dà la carica per affrontare ogni situazione con spirito vincente. Luna in Pesci, amore a volontà.

Leone

Siete il segno del Sole, il grande luminare dello zodiaco che è fonte di tutte le energie in un oroscopo, ma questa settimana che precede appunto il ritorno del Sole, il 22 luglio, il ruolo principale lo assume la Luna, ispiratrice dei sentimenti e dei buoni propositi. Oggi transita in Pesci, tenete presente le idee che nascono per quanto riguarda il lavoro e lesistemazioni domestiche, ma anche decisioni molto intime, compresa la salute. Andrete in azione il 18, Luna in Ariete.

Vergine

Essendo il vostro segno rappresentante del mondo del lavoro per noi tutti, nel giorno in cui Luna in Pesci dichiara in maniera sfrontata la guerra a Marte nel vostro segno, possiamo aspettarci ulteriori guerre intestine nella nostra società. Per due giorni vi conviene stare in silenzio ma osservare da dietro le quinte come sbagliano i concorrenti e anche i vostri stessi alleati, familiari, figli. Tornerete a vincere il giorno 18 con ultimo quarto di Luna. L'amore c'è perché siete voi a volerlo.

Bilancia

Luna in Pesci è nel settore della salute, non dovete trascurare i malesseri di tipo cronico, attenti a questi strani virus che oggi porta Nettuno, pianeta che nel vostro caso cerca di andare in profondità di quelle collaborazioni di cui nemmeno voi siete più tanto convinti. Se qualcuna finisse, è solonel normale ordine delle cose. Siate molto cauti prima di formare una società o iniziare un affare, evitate confronti legali. Aprite il cuore agli amici, meravigliosi. Venere: amore e viaggi.

Scorpione

Bastiglia, quindi. Mentre in Francia si festeggia la rivoluzione, nel vostro piccolo o nel vostro grande voi festeggerete una battaglia vinta in amore. I ritardatari che non hanno agguantato le tante occasioni nel mese del Cancro, oggi la Luna in Pesci è straordinaria per nuovi incontri. Gettate la rete, uomini, prenderete una sirena. Donne: lei aveva un mazzolin di fiori e le fragole nel cappellino, ma il lupo incontrato nel bosco non era affatto cattivo, anzi… Che maschio!

Sagittario

Per quanto riguarda i vostri soldi e la possibilità di ulteriori guadagni persino durante l'estate, noi siamo ottimisti, ma vi invitiamo a non rischiare oggi e domani. Luna in Pesci è un transito ambiguo e ingannevole, licenziate le persone se vi proponessero affari e iniziative inventate. Occupatevi piuttosto dei figli, genitori, casa. È possibile che Marte negativo con Urano, possa provocare danni tecnici, attenti all'elettricità e gas, motori. Riposo, quando ci vuole ci vuole.

Capricorno

Luna due giorni generosa in Pesci, anche oggi riuscirete a guadagnare. Il lavoro è la vostra medicina. Meglio essere presi dall'attività e dai relativi problemi, risolvibili peraltro, piuttosto che assistere alle interminabili discussioni nell'ambiente e persino in famiglia, luogo in cui tornate per rilassarvi e dormire. Consigliamo ardentemente ai coniugi una romantica fuga, bisogna ritrovare l'incanto e l'intesa di una volta, le stelle dell'amore sono belle. Veramente molto belle!

Acquario

Nei rapporti lavorativi e anche in famiglia sarete portati a nascondere i vostri veri pensieri, oggi è meglio così. Uscite fuori con un piano vincente tra il 16 e il 18, quando in Ariete si forma ultimo quarto, fase lunare perfetta per sorprendere le persone che servono per la carriera e gli affari, molto bene anche per gli studenti. L'odierna Luna in Pesci cresce l'intensità amorosa, non potete dormire da soli - questa stanza, questa casa è troppo grande. Trovatevi almeno un amante.

Pesci

I grandi affari nascono anche per puro caso, magari durante un viaggio, una crociera, una presentazione, un incontro inatteso. Muovetevi tra la gente, ma con prudenza. Marte è in aspetto aggressivo con voi e con Venere, evitate scalate in montagna. Ma grazie alla stupenda Luna nel segno, in trigono con Giove nel campo della grande fortuna, vivrete due giorni movimentati, attivi, originali. Incredibile davvero, nonostante i numerosi intoppi voi riuscite ad aumentare il capitale.