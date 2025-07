Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 15 luglio: tutti i segni

15 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 15 luglio 2025

Ariete

Luglio è un mese d'amore, occasioni di incontri nell'ambito delle amicizie, relazioni sociali e viaggi, ma questi giorni mettono in evidenza le questioni di denaro che avete in comune con gli altri o che dovete ancora incassare, pagare. Per queste questioni domani avrete nel segno la Luna calante, giusta per mettere a posto dei rapporti o per concludere relazioni che non servono più. Venere si presenta nella veste della dea fortuna, Marte sollecita al massimo la vostra vanità.

Toro

Avrete quello che desiderate di più e per cui lavorate seriamente: guadagno, approvazione, proposte, offerte e nuove proprietà. Giove nel settore del patrimonio agisce in piena autonomia, propizia occasioni che possiamo definire eccellenti. Ora è il momento di puntare al potere. Tra un anno, in questo periodo Giove sarà diverso, in Leone, dove adesso transita un Mercurio poco favorevole. Infatti, registrate qualche difficoltà respiratoria, le gambe gonfie, la circolazione.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 13 luglio

Gemelli

Un giorno di passaggio, meglio non fare troppo, perché questa Luna che oggi è negativa già domani mattina sarà in Ariete e continuerete il lavoro iniziato. Nelle cose che fa il Gemelli c'è quasi sempre qualche rischio, ma c'è un antico detto che recita: colui che salta verso il cielo potrebbe cadere, è vero, ma potrebbe anche volare. Voi avete il privilegio di ospitare Urano, dopo 80 anni di assenza, ed è lui il motore del vostro cervello e la spinta in alto del vostro talento.

Cancro

Luna in Pesci altre 24 ore, agite e non perdete tempo con cose frivole o non utili al successo. Con Giove bellissimo bisogna sapere rischiare. Anche i pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma per loro questa non è una ragione sufficiente per rimanere a terra. Rapporti con la famiglia provocano nervosismo che si riflette sulla coppia. La vera festa dell'amore non si svolge nella trattoria sotto casa (a meno che non siate a Portofino) ma in camera da letto.

Leone

Avete una Venere così bella ed elegante, Urano in Gemelli così inventivo e creativo, Marte sarà un po' impulsivo e aggressivo in amore ma è decisamente passionale, Mercurio nel vostro segno vi aiuta a comunicare con il mondo intero. Urano infatti simboleggia la rete e tutto quello che comunicate via chat. È un transito anche politico, può tornare utile per facilitare i contatti con le autorità e quindi alla carriera professionale e commerciale. Uno sguardo alla salute.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 14 luglio

Vergine

I vostri affari di questa estate sono ben sostenuti da numerosi influssi positivi che chiamano nuove imprese con nuovi soci e collaboratori. Mercurio è un agente efficace, ma ogni tanto si presenta qualche Luna non molto razionale, come l'odierna in Pesci, che non permette la concentrazione, crea intoppi e gli impedimenti più assurdi. Anche l'amore non esce tranquillo, siete penalizzati da Venere che si intromette tra moglie e marito, non disturba però gli amanti.

Bilancia

Parleremo tanto di Saturno e della sua nave della vita, nei prossimi anni, che ci trascina lontano dal solito posto, dalle solite persone, soliti lavori, mentre le ossa in questi giorni registrano complicazioni. Il disturbo è dovuto alla Luna che passa dai Pesci all'Ariete, dove domani cambia fase e diventa ultimo quarto. Se non potete evitare lavoro e imprese, restate al centro dell'attenzione e della critica perché il successo si fa anche così. Presenza nella vita degli anziani.

Scorpione

In luglio si presentano parecchie Lune positive per l'amore e per l'attività. Questa, per il secondo giorno in Pesci, è la Luna dell'amore, così profonda e intensa da conquistare anche un cuore che finge di essere arido. Voi siete abituati a lottare per un bacio, se non c’è lotta non vi esaltate. Ispirazione nel lavoro prodotta da Urano in Gemelli, la sua "follia" va intesa come genialità creativa, il talento che certo non vi difetta. Siate più semplici, senza complicazioni mentali.

Sagittario

Giorno non indicato per cercare nuove case o nuovi amori. Luna è ancora in Pesci, oggi il suo disturbo è più forte perché si trova bersagliata da Venere-Urano-Marte. È possibile che qualcuno cerchi di cambiare le relazioni amorose o professionali, oppure nasce improvvisa l'esigenza di cambiare residenza, ma forse tutto può essere spiegato come ricerca di una maggiore libertà emotiva. Si tratta solo di un periodo di instabilità passeggera, domani Luna sarà in Ariete.

Capricorno

Tutti dovreste dare priorità ai sentimenti, dopo diventerete ancora più bravi nel lavoro, affari. Bisogna vivere pienamente questa Luna in Pesci perché domani sarà orientata verso altri settori della vita, molto più impegnativi e anche complicati. Intanto oggi le trappole professionali saranno scoperte in tempo utile. Sarebbe giusto programmare subito un prossimo viaggio al mare, senza nulla togliere alle vostre amate montagne. Ma è sicuro che il vostro essere chic risalta di più a Capri, Amalfi, Nizza.

Acquario

Concentratevi oggi e nei prossimi due giorni. Luna è nel campo del patrimonio e domani cambia fase in Ariete, dove sarà perfetta per affari e qualsiasi nuova iniziativa commerciale. C'è stato un tempo in cui avete preso più di quanto abbiate dato, ora dovete in qualche modo riparare, ricambiare. Mercurio in Leone presenta il conto, ma poi ci penserà Urano a riempire il portafoglio. Sottoscrivete con questo Saturno, a voi porta bene Venere che aggiunge due porzioni di fortuna.

Pesci

Benvenuta Luna di luglio! Attiva, amorosa, originale, giusta per tutte le questioni domestiche e per i figli, anche quelli sposati e indipendenti. Non è facile capire in un oroscopo di carattere generale il motivo di una così bella vivacità, ma succede anche per alcuni cambiamenti che avete già fatto nel lavoro, alcune decisioni prese in amore. Peccato per quella Venere che non vi lascia in pace, ma se controllate le vostre parole e restate un po' in silenzio, non accadrà nulla di antipatico.