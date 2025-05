Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 24 maggio: tutti i segni

Branko 24 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 24 maggio 2025

Ariete

L'energia e la gioia di vivere che sprigionate in questo periodo luminoso della vostra vita, attirano verso di voi persone e circostanze propizie. Non può mancare qualche conflitto con le autorità e i vostri superiori, ma sono proprio i conflitti un'ottima occasione per chiudere con qualcuno, per non inseguire più persone così distanti da voi. Aprite i vostri occhi di fuoco non solo per incantare in amore, ma per vedere il mondo che vi circonda nella sua realtà. Affari speciali.

Toro

Un altro giorno assai positivo per l'attività professionale e gli affari finanziari, darete alle vostre azioni anche un tocco artistico, nel senso che il lavoro risulterà anche bello. Non si discute la vostra bellezza, il sex appeal, ma certamente con Marte così stressante non è facile essere sempre di buon umore e sempre disponibile quando lo vogliono altri. Perché non scappate da qualche parte, questa sera? Nonostante l'incertezza dei mercati, siete in grado di progredire.

Gemelli

Festa di compleanno, grazie dei fior. Voi e gli altri due segni d'aria, Bilancia e Acquario, siete gratificati da un potente influsso che si verifica tra il Sole nel segno e Plutone, occasione da non perdere per apportare cambiamenti in qualsiasi settore della vita, scegliendo quello che pensate sia più urgente. Questo infatti è un trigono eccellente, lo vivete per la prima volta nella vostra vita, il suo effetto anche sull’amore - inteso come sessualità - sarà senza paragoni. Viaggi sì.

Cancro

Cominciate a prepararvi per le grandi manovre che iniziano domani. Saturno andrà in Ariete, non siete di facile compagnia nemmeno oggi perché la Luna è ancora in quel fuoco ed infiamma una buona parte dell'ambiente professionale, ma essendo un giorno prefestivo, forse potete fare in modo di essere liberi almeno da impegni più complessi. In ogni caso già domani la Luna sarà vicina a Mercurio in Toro, con una cartella di buoni contratti. Partecipazioni da spedire.

Leone

“Luna dei fiori”, così definiscono maggio i nativi americani, ma anche “Luna delle foglie tenere”. Questo mese è vostro, illuminato da Marte e Venere, dalla fortuna di Giove, domani avrete in aspetto diretto anche Saturno straordinario nel segno dell'Ariete. Il nostro oroscopo vi proclama quale segno con le maggiori possibilità di riuscita, in ogni campo che voi decidete di esplorare. Un consiglio da parte mia: ovunque andrete portate con voi il vostro cuore. Auguri.

Vergine

Se fosse possibile viaggiare, partire, il nostro oroscopo direbbe: via, dalla pazza folla! Voi più degli altri segni avete vissuto con difficoltà due anni e mezzo di Saturno in Pesci, però tutto è bene quel che finisce bene, domani il pianeta assume un altro aspetto in un segno che vi piace molto, Ariete. Qui splende oggi la Luna insieme a Venere, allargate il giro di amicizie, anche quelle utili alla carriera, Urano piccante per la vita amorosa, trovate un nuovo amore se siete soli.

Bilancia

Prima del lavoro, affari, carriera, famiglia, parenti… Prima di ogni altra cosa, questo weekend di maggio, mese di Venere, vostro per diritto di nascita, deve essere il trionfo degli amori appassionati. Siete stimolati dall’aspetto Sole-Plutone, un transito che rappresenta proprio il trionfo degli amori appassionati. Associato alla sessualità maschile, incide ovviamente anche sulla donna Bilancia. ma dov'è la sorpresa? Oggi e domani sarete tutti innamorati. Giove è generoso per i soldi.

Scorpione

Anche questa può essere definita una follia di Urano in Toro: un divisore tra voi e il coniuge, come se l'attuale transito di Marte non vi avesse già diviso abbastanza. Gli Scorpioni soli, come faranno a trovare l'amante? Le stelle danno una bella dritta: Luna e Venere in Ariete creano situazioni eccitanti in posti alti, dove non vi vedrà nessuno. Giove è uno che trova anche nelle ore d'ufficio, durante la pausa pranzo.

Sagittario

Piccole marmotte in amore, vi rosicchiate le labbra come fossero una pannocchia di granturco abbrustolita. I pianeti dell'amore e della sessualità, Plutone incluso, oggi facilitano le conquiste. Vi rendete conto della forza, in qualche caso del potere, che avete nelle mani? Sfruttate ogni possibilità di successo e di guadagno, perché tutto nasce con il favore, tra poche ore, anche di Saturno! Ce l'avete fatta. Preparate in dettaglio programmi molto ambiziosi.

Capricorno

Non vi sentite liberi. Questa la sensazione che trasmettono Luna e Venere uniti in Ariete. L'agitazione coinvolge i rapporti stretti, anche la situazione nell'ambiente professionale e domestico, però non avete bisogno di stressarvi così tanto. Lasciate un po' decantare le cose, l'importante è conservare buona forma e prepararsi per il nuovo transito di Saturno. Da un'altra parte del cielo c'è un coro di stelle che esegue una dolce musica per voi, scommettiamo sul vostro successo.

Acquario

Eravamo sotto Natale quando Plutone ha preso possesso del vostro segno, oggi per la prima volta si trova in aspetto positivo con il Sole in Gemelli. Per voi segni d'aria questo trigono spinge in avanti nella vita, in ogni campo e in qualsiasi situazione, conferisce coraggio e determinazione di raggiungere gli obiettivi. Per ora prendiamo in esame l'effetto sulla professione e gli affari, col passare dei giorni sentirete in voi una forza magica e arriverete là dove tanti si fermano prima.

Pesci

Arrivato nel segno il 7 marzo 2023, la prossima notte Saturno vi lascia ed entra in Ariete, non ancora definitivamente, ma intanto avrete la possibilità di riprendere qualche discorso interrotto. Nei prossimi mesi troverete anche un nuovo amore nel caso si fosse bloccato qualcosa in questi ultimi tempi. Amore, una voragine? Ma sarà bello precipitare nella passione di Marte che diventa ogni giorno più focoso. Valutate bene le occasioni professionali e di affari.