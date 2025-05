Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 25 maggio: tutti i segni

25 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 25 maggio 2025.

Ariete

Tanta gente tende a seguire strade comode ma limitative, voi invece possedete capacità e coraggio di andare in altre direzioni, la vostra direzione, per questo sarete premiati dalle stelle. Saturno è entrato in Ariete, dopo un'assenza di quasi trent’anni (l’ultimo transito risale al 1996). Rafforzerà il vostro talento organizzativo, ambizione, perseveranza e testardaggine. Caratteristiche ottime per affari e carriera, ma nei confronti delle persone care non siate troppo severi. Buon viaggio.

Toro

Certo che avete ragione, ma non vi dovete credere i soli depositari della verità, ascoltate anche i consigli delle persone che ne sanno più di voi e che sono disinteressate, arriverete al risultato prima e con meno fatica. Saturno dopo un’attiva presenza in Pesci, da oggi sosta per tre mesi in Ariete, transito delicato ma vi dà la possibilità di superare difficoltà e ostacoli. Avverte della presenza di nemici nascosti, ma lo vedremo in seguito. Soldi in più sono un regalo di Mercurio.

Gemelli

Le amicizie, le protezioni, le raccomandazioni, gli onori. Questi i significati del nuovo transito di Saturno che, dopo due anni di prove non facili in Pesci, si sistema adesso in Ariete, fino a settembre. Da questo momento e fino alla fine della vostra stagione non avete nessun pianeta in aspetto negativo! Come si diceva una volta, siete seduti sulla vostra fortuna. Particolarmente bello, stimolante, produttivo sarà per i giovani intorno ai 30 anni, esami per le persone di 60 anni.

Cancro

Un accordo, una firma, un progetto importante per la prossima stagione. Mercurio ottimo, Luna generosa, convincerete e vincerete. Persone lontane aspettano. Siete riposati a sufficienza? Obbligatorio curare la forma fisica perché il nuovo Saturno in Ariete pretenderà il massimo impegno nella professione e anche in famiglia, qualche volta inciderà sulla salute. Ricordate sempre che ora transita nel vostro settore del successo, mette il destino nelle vostre mani.

Leone

Peccato per questa Luna in Toro e questo ultimo influsso negativo di Mercurio, perché il vostro cielo astrale è veramente nuovo, combinazioni astrali che possono aver vissuto solo i nativi oltre i 65 anni. Parliamo di Saturno che fa un salto di tre mesi in Ariete, diventa per voi un cercatore di oro. Per i giovani nuovi stimoli per cercare altrove, all'estero, occasioni di studio e di lavoro -trasferimenti che il nostro oroscopo approva. Tutti dimostrerete la forza dell’amore.

Vergine

Dopo l'opposizione dai Pesci, Saturno diventa positivo ma anche misterioso nel segno dell'Ariete, certamente metterà l'accento sulle questioni di denaro, beni acquisiti, eredità, divisioni. Per certi versi il transito prenderà anche le caratteristiche dello Scorpione, sentirete il bisogno di scavare nel vostro mondo interiore e comincerete anche a guardare con occhi diversi la gente che vi circonda. La conquista più importante sarà la riscoperta del valore delle amicizie. Ci sarà molto sex.

Bilancia

Le unioni, il matrimonio, le collaborazioni e le società. Questi settori saranno messi nuovamente sotto esame da Saturno, che prende posizione nel vostro mondo del complementare. Porta un matrimonio felice, un coniuge saggio ed economico, affetto costante. Però le nuove intese non si basano tanto sulla passione quanto invece sull'amicizia. Questo transito aiuta a scoprire anche eventuali nemici, ma voi sarete in grado di riconoscerli subito.

Scorpione

Molto diversa la natura di Saturno in Ariete, rispetto al transito in Pesci che era rivolto più verso il mondo domestico, adesso per tre mesi il pianeta delle grandi prove sarà presente nel campo del lavoro e avrà attenzione anche per la salute. Costituisce una posizione di solidarietà e di stabilità, alla lunga porta a raggiungere i risultati migliori, naturalmente anche di tipo economico. Non è interessante per l'amore, ma si intromette nei rapporti dove ci sono già diversità di vedute.

Sagittario

Finalmente liberi da Saturno, per adesso solo fino a settembre, il distacco definitivo è previsto per il prossimo febbraio… Transito in Ariete non è compatibile con la natura di questo invernale pianeta, talvolta tende ad allontanare i piaceri e a renderli intellettuali, porta a legami sobri, seri, durevoli. Insomma, "Non si scherza con l'amore", per citare la deliziosa commedia di Alfred de Musset. Avventure sessuali con il contagocce. Implacabili invece nella corsa del successo.

Capricorno

Governati da Saturno, voi non potete gradire il passaggio in un segno così diverso dal vostro, però vi ricordiamo che in Ariete diventa anche battagliero, organizzativo, ricercatore audace, esploratore. Tutte qualità che in questo periodo del vostro cambiamento possono tornare utili, ma l'accento primario è sicuramente sulla famiglia, persone anziane, genitori e figli. Chi sta uscendo da rapporti non felici, troverà una nuova felicità e sarà duratura. Siate morbidi.

Acquario

Compiutezza nel lavoro, pensiero logico, atteggiamento comprensivo di fronte alla serietà della vita, alle cose e alle persone. Questo sarà l'insegnamento di Saturno in Ariete, da oggi a settembre, assolutamente positivo per voi. Evitate però di cercare vantaggi con esagerata furbizia e scaltrezza. Incomprensioni da evitare con fratelli e parenti, seguite attentamente atti scritti, prudenza durante i viaggi. Il cielo dell'amore è un arcobaleno, la fortuna è un segnale di Giove.

Pesci

Arrivato nel segno il 7 marzo 2023, Saturno vi lascia per tre mesi ed entra in Ariete, ma non vi dimentica perché proseguirà il lavoro di restauro della vostra vita e lo concluderà nel febbraio del 2026… La nuova posizione segnala una sana operosità, metodicità, guadagni finanziari di un certo livello tramite il lavoro continuativo e duro. Finché Giove non va in Cancro, niente e regalato. Concentratevi sulle proprietà stabili, terreni, immobili. Proteggete il vostro caro amore.