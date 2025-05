Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 5 maggio: tutti i segni

05 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 5 maggio 2025:

Ariete

Sentimenti profondi si consolidano e potete prendere nuove e impegnative decisioni, per esempio decidervi per il matrimonio, iniziare una convivenza, programmare un figlio. Non solo oggi, tutto maggio è illuminato da Venere e Marte, nuovi amori garantiti. Siete grandi lavoratori, ed esercitate un forte carisma sugli altri ma dovete stabilire contatti più intimi, per ricevere confidenze e rivelazioni che servono al successo. Secondo le stelle potreste permettervi “tutto".

Toro

L'antica dea Maja, il cui nome significa madre e nutrice, presiede maggio che è il mese preferito da Venere, stella guida del Toro. Partenza della settimana abbastanza aggressiva a causa di Marte in Leone, quindi oggi imponetevi disciplina, attenti a non credere a tutto o troppo alla gente, sarà meglio per voi. Ci sono cose che il Toro deve sbrigare da solo. Senso artistico pronunciato, ascoltate musica, rendete più bella la vostra casa, viaggiate se è possibile.

Gemelli

Un solo raggio lunare non fa miracoli, lo sappiamo, ma questa volta è diverso, avete un impagabile Giove nel segno, i pianeti dell'amore e del lavoro dalla vostra parte, in più siete favoriti dal Plutone, adesso in Acquario, solo Saturno è ancora una minaccia. Confidiamo nella vostra intelligenza e la capacità di rivoluzionare ogni rapporto che vi interessa o che maggiormente vi preoccupa, non rimandate a domani - oggi le fragole sono buone buone.

Cancro

Gli altri avranno magari cognizioni tecniche perfette, voi avete qualcosa di più: percezione, immaginazione. Queste qualità permettono di andare avanti nel lavoro e nella ricerca di nuove collaborazioni, in molti casi obbligatorie perché il tempo dei permessi sta per scadere. Prendete decisioni importanti entro l'otto e il nove, per essere pronti per la Luna piena nello Scorpione il giorno 10. Sarà come un'onda magnifica che vi lancerà sulla spiaggia dei desideri esauditi.

Leone

Nulla dovete temere sotto questo cielo in fiamme, il vostro segno può essere solo marginalmente toccato dal contrasto che nasce tra Marte e due pianeti fondamentali per il momento storico che viviamo, Urano e Plutone. Invitiamo però alla cautela nella salute. Specie gli uomini risentono di questa pressione perché è legata agli organi riproduttivi maschili. Con l'aiuto della Luna ancora nel segno e Venere in fiore, l'amore e la fortuna vi aspettano. I giovani sono ribelli.

Vergine

Il prossimo primo quarto di Luna sarà vostro, è segnato sul calendario il 3 giugno, ma è ben augurante anche questa Luna che arriva stasera nel vostro segno e vi accompagnerà nelle nuove imprese professionali tutta la settimana. Affinché possiate programmare le iniziative per i giorni più favorevoli, segnaliamo Luna piena in Scorpione il 10. Mercurio positivo per il lavoro e gli affari, il transito non risolve tutti i problemi ma li fa vedere nella vera luce, soluzioni in seguito.

Bilancia

Maggio è sempre la stagione del vostro amore, il fiore del mese è la rosa, associata alla vostra stella guida Venere, che adesso splende e vi provoca del segno Ariete, che è comunque il settore della coppia, matrimonio, associazioni di altro tipo. Diciamo che è una rosa d’acciaio, somigliante a Marte, ma è di questa piccola porzione di durezza che adesso avete bisogno. Raccogliete le forze positive che ci sono nel cielo astrale, realizzerete fortuna e felicità.

Scorpione

Luna ancora in Leone non può giungere gradita a voi tutti, molto però dipende dal cielo personale. Voi che avete ascendente o forti presenze astrali in segni di fuoco, potreste avere persino vantaggi economici. Noi dobbiamo mantenerci entro i confini della prudenza perché Marte va preso seriamente, come anche Urano e Plutone. Il punto centrale di maggio è la Luna piena nel vostro segno, 10-13. Lotte intestine presenti in tutta la società. Ma voi sarete lontani, vero?

Sagittario

Tenete presente che ci saranno dei giorni molto impegnativi per la vostra attività e tutto quanto riguarda l'organizzazione del presente e del futuro. Vaghe stelle dell'amore, ma voi siete ben sicuri di quello che volete, e da chi. Se non fosse successo nulla di straordinario ieri, oggi avete ancora tutto il giorno a disposizione Luna in Leone, non si può mai sapere dove scatterà la scintilla giusta. I mercati esteri sono adesso il vostro campo da arare e seminare. Viaggiate sempre!

Capricorno

Tutte le fasi lunari nel mese di maggio sono per voi positive, naturalmente ci aspettiamo molto dalla Luna piena in Scorpione per il fine settimana perché darà una scossa passionale a qualche amore addormentato o concentrato su altre questioni che con i sentimenti e le passioni non hanno niente in comune. Primo quarto, il Leone incide sulla voglia e sulle possibilità di cambiamento, nel settore che voi ritenete necessario. Consiglio: non fate sconti a nessuno.

Acquario

L'altra faccia del primo quarto in Leone, segno che influenza la vita di coppia, è decisamente positiva. Questa fase potrebbe provocare un nuovo fulminante incontro d'amore che nasce anche con il favore di Giove. La somma dei transiti positivi nel campo pratico e quello sentimentale, è alta. Il vostro edonismo, uomini Acquario, sarà appagato ma vi conviene sembrare modesti. Consigli: Marte negativo per gli uomini, evitate le situazioni pericolose e le località equivoche.

Pesci

Ancora la bella crescente Luna in Leone, segno che governa la parte lavorativa, professionale ed economica, del vostro segno, compreso il benessere fisico, la salute. Ottime prospettive grazie al Sole in Toro e c'è anche un vero assembramento di pianeti positivi, sopra i quali spicca la bella Venere che aggiunge a tutto bellezza e fortuna. Concentratevi sul denaro, moltiplicate i profitti. Non dovete però parlare troppo, fatevi rappresentare da una persona di fiducia.