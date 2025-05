Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 3 maggio: tutti i segni

03 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 3 maggio 2025

Ariete

Amabili, aperti, positivi. Anche questo giorno fa parte della rosa dei transiti favorevoli della vostra primavera, una vera rinascita per la vita professionale e amorosa. Luna crescente in Leone: passione, figli, fortuna. Dichiarazioni d'amore inattese lasciano senza fiato. Venere è come una scultura che vi raffigura abbracciati al vostro caro amore, ma anche un amore scoppiato all'improvviso, infatti noi diciamo sì alle nuove storie. Se vi trovate in viaggio, tentate al tavolo verde.

Toro

Luna sarà un po' pesante per la salute - gambe, circolazione, palpitazioni - ma ottima se vi tocca difendere le vostre posizioni nell'ambiente di lavoro e forse anche in famiglia, dove siete considerati il salvatutto della situazione. Un po' di prudenza non guasta, quando Luna e Marte sono infiammati in Leone, ma se andate apertamente verso l'obiettivo professionale-finanziario, vincerete. Siete innamorati sempre, l'uomo Toro ha accanto una donna forte e bella.

Gemelli

Qualcosa è cambiato, ci sono già stati segnali di progresso nel lavoro, oggi inizia l’influsso molto bello della Luna in Leone, positiva anche per i soldi in quanto intrattiene un rapporto speciale con Giove sempre fortunato nel vostro segno. È giunta l'ora di passare all’azione diretta, quello che impostate sotto il nascente primo quarto è destinato al successo. Serata in due. Le persone care, fratelli in particolare, hanno ragione di chiedervi più tenerezza, siete troppo assenti.

Cancro

Tanto rumore per nulla? Probabilmente è proprio così. È dall'inizio di primavera che vi agitate e parlate troppo, a vantaggio della concorrenza, se siete liberi professionisti o svolgete un lavoro autonomo, il commercio. Luna è coraggiosa in Leone, passerete agilmente la porta che conduce in un nuovo territorio professionale e troverete anche un modo più facile di andare lontano. Venere parla di contatti con le donne, anche che risiedono all'estero. Stomaco nervoso.

Leone

Siamo lieti di annunciare un bellissimo weekend, molto può succedere provocato dalla Luna nel segno che domani cambia fase e diventa primo quarto, da sola è una presenza fortunata, insieme ad altri corpi celesti può diventare insuperabile. Potete contare sulla splendida Venere, che esalta il vostro Marte: un fuoco per l'amore, vulcanico, meridionale come un risveglio dell'Etna… Se siete soli andate per il mondo, perdetevi tra la gente, rallegrate il prossimo.

Vergine

Questa Luna nel segno che vi precede è in fase crescente, domani e lunedì risplenderà nel primo quarto, poi arriverà da voi ancora piena di luce - potete coltivare una grande speranza, quale che sia il progetto da realizzare. Potrete concludere bene le contrattazioni, transazioni d'affari, superare qualche noia burocratica. Mercurio in Ariete accende un fuoco creativo e sentimentale che arderà nel vostro cuore per tutta la primavera. Alla fine avrete un bel capitale.

Bilancia

Oggi avete una Luna diversa, in Leone cambierà fase e diventerà primo quarto, accanto al passionale Marte-fate vedere il vostro sex appeal, se avete già messo l'occhio su qualche interessante soggetto. I coniugi invece potranno avere qualche discussione non proprio simpatica a causa di questa prepotente e insolente Venere in Ariete, che batte proprio contro voi! Però dall'altra parte c'è una bella luce violetta, quella del grande Giove che intende a mandarvi fortuna.

Scorpione

Prima di sollevarvi dalle fatiche che impone Marte in Leone, dovrete affrontare due fasi lunari non facili ma risolutive. La prima nasce questo weekend ed è abbastanza preziosa, si tratta del primo quarto che indica una nuova via al successo, la seconda sarà Luna piena nel vostro segno, che diventerà mondiale: conosceremo il nuovo Pontefice. Il vostro amore fa ricordare le rose di Cannes, troppo belle per non avere spine, come lo sconosciuto che vi viene incontro.

Sagittario

L'ottimismo è parte fondamentale del vostro segno, prezioso anche per le persone che vi circondano, specialmente la famiglia. Oggi potete superare voi stessi, come energia e volontà, considerando la forza eccezionale che arriva dalla Luna in Leone congiunta a Marte, Venere straordinaria nel punto della fortuna e dell'amore. Candidati al Nastro d'Argento per la vostra interpretazione di innamorati incompresi. Pace coniugale grazie alle notizie finanziarie buone.

Capricorno

L'uomo è come la montagna, più si sale più si conosce se stessi, più si conosce se stessi più bisogna salire. Con il primo quarto di Luna che nasce in Leone, tre giorni accanto a Marte muscoloso e barbuto, inizia il momento della scalata professionale e finanziaria, potrete concludere la primavera con soddisfazione. Fatevi sentire dai familiari, mettetevi in contatto con i parenti lontani, informatevi sulle proprietà. In caso di stanchezza, relax obbligatorio.

Acquario

Luna passa in Leone e cambia fase, non sarà facile approfondire le cose, ma è importante tenere sotto controllo la situazione e magari impostare qualcosa, vi occuperete in un secondo tempo dei dettagli. Dovete risolvere problemi pratici, tecnici, economici della vita domestica. Avete dalla vostra parte Giove e Venere, niente che non possa essere risolto come volete. Si sentono i profumi, gli odori, i sapori di maggio… Il cuore è felice di essere innamorato e ricambiato.

Pesci

Tre giorni davvero preziosi, fino a lunedì sarete accompagnati da una splendida crescente Luna in Leone, segno del vostro lavoro, possiamo proprio definire questi giorni d'oro. Gli influssi che incidono sull'attività e sugli affari sono perfetti, potete contare anche sull'aiuto di persone autorevoli, delle amicizie. E poi di notte farete i romantici, pronti con la corda da lanciare: Tarzan arriverà e salverà Jane.