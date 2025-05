Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 1 maggio: tutti i segni

01 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 1 maggio 2025

Ariete

Duro il cuore che non ama di maggio, recita un vecchio adagio. Non è il caso vostro, questo mese tradizionalmente associato alle rose e all'amore apre con Venere ritornata nel vostro segno, magnifico contatto con Marte, suo amante, è Giove il fortunato anche per gli affari in questo nuovo mese. Fidanzati, programmate le nozze. Persone sole, fatevi vedere in giro, conquisterete subito. Lavoratori instancabili avete Mercurio positivo, puntate su un nuovo successo.

Toro

"Cerco la rosa ch’io lasciai cadere non appena l'april me la donò”. Voi la ritroverete quella rosa perduta, oppure ne coglierete una nuova, maggio è il vostro mese zodiacale, sarete protagonisti nel lavoro, occasioni in affari, facilitazioni per i giovani alla ricerca della prima affermazione. Sarete proprio voi a mettere più soldi da parte, mancherà qualche volta l'energia e la grinta ma l’happyend è assicurato. Luna oggi nel settore dei brevi viaggi, incontri, amicizie.

Gemelli

Maggio davvero. Innamorati sempre e per sempre, da oggi avete Venere giusta nel caldo Ariete diventa "il corpo della donna", rende sensuali le donne Gemelli e aumenta il desiderio dell'uomo del segno, che perde ogni timidezza (semmai c'è stata…).1º maggio è anche il segnale per una partenza positiva per il successo, potete già oggi pensare al 20 quando inizia la vostra stagione e ancora di più al 24, il famigerato Saturno lascerà il Pesci e passerà in Ariete: fortunati.

Cancro

La rugiada di maggio fa più belle le donne, e le signore del Cancro qualche volta avranno bisogno di essere tirate un po' su, Venere infatti sarà in Ariete tutto il mese. Anche gli uomini potranno avere qualche problema con la moglie oppure con l'amante. Oggi però avete la fortuna di vedere entrare Luna nel segno, anche nei prossimi giorni sarà positiva per le questioni economiche. Non dite che raccogliete le rose dell'amore solo per essere punti dalle spine…

Leone

Festa meravigliosa. I pianeti della fortuna e dell'amore aprono il vostro maggio, sfruttate al massimo i transiti tanto generosi per le questioni economiche. Anche se è festa e la gente pensa ad altre cose, il vostro pensiero deve essere fisso sull'ambiente e sulla persona che avete deciso di convincere della bontà delle vostre iniziative. Ci saranno problemi con l'ambiente perché maggio è governato dal Toro, ma con la forza di Marte e la fortuna di Venere arriverete ovunque.

Vergine

Picnic sull'erba di maggio. Insieme al caro amore, dimenticate le vecchie discussioni e, se siete soli, pensate alla coincidenza: proprio oggi inizia la fruttuosa stagione per i nuovi amori! Maggio viene definito dai nativi americani “Luna dei fiori”, cosa che viene confermata da Venere diventata bellissima e sensuale nel segno dell'Ariete dove transita ancora il vostro Mercurio, preparate un progetto ambizioso di lavoro o di affari per la prossima settimana. Incontri.

Bilancia

È questo cielo che non ci convince, Venere in Ariete assume l'aspetto di opposizione insieme a Mercurio, invitiamo perciò a trascorrere la domenica in relax, possibilmente in compagnia di amici perché i rapporti con i parenti sono nervosi a causa della Luna in Cancro. Il giorno festivo vi salva da qualche nuova discussione nel lavoro, con collaboratori e colleghi non alla vostra altezza, ma preparatevi per un incontro chiarificatore il 4 e il 5, avrete l'aiuto della Luna crescente in Leone.

Scorpione

L'amore cerca l'essenza della primavera… Anche il 1º maggio le stelle sono orientate verso il campo della vita pratica, dal lavoro agli affari, ma non rinunciate a un viaggio di piacere. Voi siete bravi segugi, troverete la scia profumata che porta all’amore, in maggio andate alla riscoperta del sesso, per rispondere a tono a quel Marte che non vuole darvi forza. Ma c’è subito una sorpresa: una rosa rossa è pronta a fiorire, manca solo un po’ di Sole.

Sagittario

Volevate un nuovo o un altro futuro? È alle porte del vostro cielo, dovete solo lanciare la freccia. Oggi stesso se ve la sentite, Luna è di giorno in giorno più generosa, Venere è entrata nel settore della fortuna e dell’amore, per nessuna ragione dovete rinunciare a un incontro, che può essere professionale o sentimentale. Se ci sono stati contrasti coniugali causati dai figli o dai parenti, sarà possibile trovare intesa e solidarietà.

Capricorno

Se c’è una storia amorosa da dimenticare, si può dire che fa già parte del passato. Maggio inizia con Luna in Cancro, nervosa per il rapporto di coppia e altre collaborazioni, Venere entra nel fuoco dell’Ariete e disturba la famiglia. L’innata vitalità che voi mostrate, unita alla tenacia e alla dedizione al dovere, fa si che troviate sempre appoggi e aiuti. Forse anche voi avete maltrattato un cuore, adesso dovrete riscattarvi.

Acquario

Per quelli che hanno qualche pensiero per la casa o altre proprietà, anche per le esigenze dei figli, Giove prevede soluzioni vantaggiose. Il discorso casa torna d’attualità in questo primo giorno di maggio, con Luna in Cancro. Come succede ogni anno, maggio avrà qualche influsso negativo ma fino al 20 la vostra situazione astrale può dirsi eccezionale. Puntate molto in alto!

Pesci

Amore, amore. Venere è partita ma non vi dimentica, nel fuoco dell’Ariete apre nuove prospettive per chi ancora in attesa dell’amore, passione, figli. Questo primo di maggio pare una colata d’argento, guardando Luna in Cancro, è davvero un astro d’argento che luccica sul mare… Santa Lucia lontana, nostalgia di un luogo lontano ma sempre presente nei vostri pensieri e nel vostro cuore. O si tratta di una persona? Un maggio così non si potrà dimenticare, Saturno parte il 24.