Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 30 aprile: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 30 aprile 2025

Ariete

Le stelle sono innamorate di voi, anche se vi mettono davanti a prove difficili, ma voi possedete tutti i mezzi per affrontare e risolvere i problemi. Intuizione, immaginazione, memoria. Ripensate agli avvenimenti accaduti dall'inizio dell'anno, seguite il vostro intuito nel lavoro e in affari, immaginate una nuova vita, o un altro amore, nel mese di maggio. Tutte le nuove relazioni nascono sotto la bellissima luce di Venere, pronta a ritornare come una regina nel segno. Viaggi.

Toro

Polvere di stelle sul vostro segno, ma anche polvere negli occhi che vi gettano persone dell'ambiente professionale, per non farvi vedere la realtà delle loro azioni. Il nervosismo scompare e lascia il posto a una sensazione di dolcezza e di calore, che sapete esprimere anche nei rapporti di amicizia. Questo finale d'aprile è un po' come una vigilia, preparate anche il cuore alle emozioni che arriveranno in maggio. Lavoro: un Toro furioso è invincibile. Febbre dell’oro.

Gemelli

E la Luna bussò… Splendido il passaggio della Luna nel vostro segno, congiunta a Giove e stimolata da Marte, una vera esplosione di passionalità. Conquistatori nati, fama che è confermata da un altro speciale aspetto che nasce con Plutone in Acquario, fortunato anche nelle imprese professionali e finanziarie. Attenzione però al movimento non chiaro nell'ambiente, osservate molto e parlate poco. Impossibile dimenticare questo aprile e questa primavera, siete nuovi.

Cancro

In questo finale di aprile resta qualche punto interrogativo per quanto riguarda il lavoro e la situazione economica, oggi è possibile trovare soluzioni nel settore legale e della casa. Splendidi contatti con il lontano, in qualche caso irrinunciabili. Incontri speciali in viaggio, Venere è nel posto giusto, correte incontro all'amore. Mercurio è ancora contro, moderate la lingua nel matrimonio, è facile esplodere in una scenata memorabile. Spesso provoca infiammazioni.

Leone

Riposo del guerriero. Rilassatevi, per essere pronti lunedì ad affrontare nuove battaglie che si presentano regolarmente nella stagione del Toro e maggio è il suo mese. Non è facile ingannare un Leone, ma qualche volta ci cascate pure voi, soprattutto quando mischiate gli affetti con gli interessi. Finanze da controllare attentamente. Il famoso "cambiamento", di cui tanti parlano, ma al momento di realizzare svaniscono, voi lo porterete avanti. Siete già in guerra con l’ambiente.

Vergine

Io, tu, e le rose. La potrete cantare già domani quando la Luna sarà in Cancro, risuonerà forte lunedì quando inizia crescere in Leone il primo quarto di Luna, portatore di amore e anche di beni economici. Oggi siete ancora sottoposti al nervosismo della Luna in Gemelli, non manca qualche momento di tensione nel lavoro e in famiglia. I coniugi, eterni passeggeri, come nella canzone di Ornella Vanoni, si ritrovano sotto il lampo di Marte. Gli amici vi comprendono, aiutano.

Bilancia

Arriva forse in ritardo la Luna positiva per concludere e siglare un contratto, ma ormai non vi può sfuggire. Un allontanamento dall'ambiente di sempre avrà effetti benefici sulla salute e sullo spirito. Magnifica combinazione Luna-Giove, uno degli aspetti più belli in astrologia, tradizionalmente fortunato. In mezzo c'è anche Saturno e Marte, e lunedì tutto questo sarà potenziato dalla Luna crescente in Leone, felicità! Egoismo intorno? Vincerete con il talento.

Scorpione

Le donne accarezzano nuovi amanti, gli uomini sono prede di strani pensieri. È un periodo di noia generale per quanto riguarda le attività amorose, almeno voi tenete alta la bandiera della passione. Marte caldo in Leone ma provocatorio e infedele, Luna nel doppio Gemelli e Venere nel doppio Pesci, un tempo queste situazioni venivano considerate peccaminose e scandalose, ma oggi sono ben poche le cose che scandalizzano. Vivete sereni la vostra bella vita.

Sagittario

Luna ancora in Gemelli rende nervoso e agitato il finale di aprile, mese che vi ha dato però nuove possibilità di successo, guadagno, progresso, carriera. Il primo mese della primavera non aveva sempre l'atmosfera giusta per gli amori di vecchia data, infatti anche oggi il settore bersagliato è proprio il matrimonio. Ma altre forze cosmiche associate alla metamorfosi sono a vostro favore, la vostra vita cambierà. Nascondete i progetti in fase di elaborazione.

Capricorno

Ogni buona Luna che si presenti deve essere sfruttata fino in fondo in famiglia e in amore. Questa in Gemelli è preziosa per il lavoro, questioni finanziarie, positiva anche per la salute, cure e visite, non solo le persone vicine, anche nell'ambiente di lavoro molti pensano che il vostro capitale sia un pozzo senza fondo, tutti pretendono, solo il vostro cuore non ha fondo, grande è la vostra capacità di amare. Preparate la vita per la nuova fioritura che inizierà in maggio.

Acquario

Luna, nel significato di passato, potrebbe risvegliare qualche antico fastidio nella salute. Anche se vi sentite benissimo, non muovetevi troppo per via di Marte in opposizione, fate casomai un programma mentale per la prossima settimana, che inizierà con una impegnativa Luna, soprattutto per i coniugi. Ma oggi Giove dice che vivete uno stato di grazia per quanto concerne la fortuna finanziaria, questa conclusione del mese sembra fatta per voi. Amori a prima vista.

Pesci

Siete navigatori dello zodiaco, le alte onde non dovrebbero intimorirvi, quindi affrontate con fiducia questa nervosa Luna in Gemelli che disturba nel privato e nel lavoro. Eppure è proprio fra il 30 aprile e 1 maggio che le stelle permettono e anzi consigliano di ricominciare anche in affari. Se sarete concentrati, con uno scatto fulmineo fermerete una magnifica opportunità di guadagno. Venere sostiene addirittura che concluderete aprile con una barca di soldi. Un grande amore vive per voi.