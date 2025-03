Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 18 marzo: tutti i segni

18 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 18 marzo 2025.

Ariete

Notizie, informazioni, lettere di ogni genere, incontri immediati oppure da programmare. Una valanga di transiti conclude il vostro inverno e aprirà il nuovo anno personale giovedì mattina. Dovete essere molto ottimisti anche davanti a problemi complicati, tutto si risolve bene. Mercurio incide con forza positiva sulle cose della vita, le intuizioni sono rapide e brillanti, ma si sposta di continuo verso nuovi interessi e quindi manca di approfondimento. Questo spetta a voi.

Toro

La forza morale, l'energia interiore, non mancano. Il problema può nascere per il fisico piuttosto debole quando nel pomeriggio inizia l’opposizione Urano-Luna. Scattate alla minima provocazione, non agitatevi per cose da poco, la situazione nel suo insieme è positiva, dovete seguire senza sosta l'obiettivo che volete raggiungere, avrete molto. Venere raccomanda di parlare a voce alta in amore.

Gemelli

Il rinnovativo Giove è indicato per dare il via a una nuova collaborazione, per qualcuno è previsto anche un nuovo amore che arriverà con la primavera. Non ci interessa cosa fate, dove siete, quanti anni avete, tantomeno se siete sposati o liberi, noi diciamo solo che dovete fare l'impossibile per chiudere l'inverno, come lo avete progettato e sognato. Non vi dovete fermare, ci sono persone che vi credono e si aspettano molto da voi, compreso il vostro amore e gli amici più cari.

Cancro

Non siete simpatici a tutti, nell'ambiente di lavoro, ma il fatto che state dando noia a qualcuno significa che siete ben avviati verso il successo. Oggi consigliamo di tirare fuori almeno una delle carte che tenete nel mazzo, Luna sostiene nuove iniziative e i progetti impostati dureranno un po' di tempo, vi aiuta anche il livello di energia fisica alto, grazie a Marte. I nativi in carriera, pensiamo a persone dai 30 ai 50 anni, avranno proposte per assumere funzioni direttive. Follie in amore.

Leone

Stelle positive, Luna però è ancora in Scorpione e incide sullo stato d'animo ma anche fisicamente darà dei disturbi alla vescica, stomaco, sensibilità della gola. È il momento adatto per riflettere sui propri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi nei confronti del mondo che vi circonda. Non aggrappatevi a quello che è già stato perduto. Tra 48 ore circa, inizia la primavera, nuove aperture sono visibili e la più bella novità riguarda l'amore.

Vergine

Tutto passa, le stagioni e gli anni fuggono come navi impazzite. Il mese dei Pesci si avvia alla conclusione, ci saranno miglioramenti su quello che è stato il settore più penalizzato, non solo nell'ultimo mese, ma negli ultimi due anni. Pensiamo naturalmente a Saturno, che resta in opposizione, ma dopodomani un vento nuovo comincia a soffiare anche dalle vostre parti, la primavera avrà nuove fiabe da raccontarvi. Questo amore si deve risvegliare!

Bilancia

Non tutto è facile in questo periodo della vostra vita, questo cielo è per chi non ha paura di sperimentare, di mettersi in gioco, di osare anche in amore. Ci avete messo un po', ma finalmente avete trovato il coraggio di esprimere il vostro parere liberamente. Ma è chiaro che poi non dovrete ritornare indietro. Preparatevi a una forte reazione nell'ambiente di lavoro, Marte impone cautela con il fisico (ustioni, tagli). Al mattino rimanete più a lungo a letto.

Scorpione

Assomiglia a un sogno questa ultima Luna invernale ma già con un respiro anticipato di primavera, vive della poesia di Nettuno, della intraprendenza amorosa di Venere, della carica passionale di Marte, persino da Saturno non avete nulla da temere. Anzi il pianeta spinge a lavorare quasi senza sosta, e vi conviene se la prossima estate vorrete fare una signorile vacanza in Grecia. Quel mare, quelle isole, quei miti, sono la patria dello Scorpione.

Sagittario

Come voi, stiamo contando le ore che mancano all'equinozio di primavera. Voi avrete il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, nell'aspetto migliore e ci saranno anche Mercurio e Venere in Ariete. Sarà una festa! Una conclusione oggi, un inizio domani. Autorità, potere, capitale, banca, borsa, case… Molti gli impegni da affrontare, ma risparmiate le forze fisiche, lavorate con la forza del pensiero. Restate più a lungo tra le calde braccia dell’amore.

Capricorno

I contatti fra voi e i vostri amici saranno di giorno in giorno più intensi, voi avrete bisogno della loro presenza, solidarietà, aiuto. Certamente una collaborazione è necessaria causa Sole in Ariete dal giorno 20, trovare un accordo con loro. Anche voi sarete protettivi con le persone care, attenti a non diventare possessivi com'è nella vostra natura. Certe grandi pulsioni passate non si adattano al vostro nuovo presente.

Acquario

Quando abbiamo contro la Luna, registriamo sempre qualche disturbo nella salute, ma a parte il contrasto con Urano (gola, digestione, pressione) non avete aspetti negativi, porterete avanti i vostri affari come avete deciso. Ci saranno litigi in famiglia, per questo consigliamo di rimandare tutto a domani quando la Luna sarà in Sagittario. Venere è una dea giovane, non conta gli anni degli amanti, però una furtiva occhiata alla carta d'identità converrebbe buttarla, se vi capita una storia è nuova.

Pesci

Stelle d'amore in passerella come una sfilata di Valentino, prevale il colore rosso di Marte in Cancro, segno che racchiude tutte le vostre passioni. Se dovesse nascere un nuovo amore sotto questa Luna in Scorpione, ma anche una nuova occasione di lavoro o di affari, va accettata immediatamente. La donna Pesci conquista: “È una valle di luna questo parco… E anche tu, mio bello sconosciuto, che mi vieni incontro sorridendo, parli certamente un linguaggio selenita. Io ti amo di già”.