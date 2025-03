Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 17 marzo: tutti i segni

17 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 17 marzo 2025

Ariete

Ogni volta che la Luna attraversa lo Scorpione, voi sentite qualche nuovo stimolo nella mente e nel cuore. Con questo segno avete un rapporto speciale, entrambi siete governati da Marte e Plutone, pianeti che oggi risvegliano in voi emozioni intense, sensazioni, sogni. Siete così innamorati anche del coniuge che vorreste sposarvi un'altra volta, ma dovete comunicare questi sentimenti, anche ai figli. Non dimenticate un uomo anziano che è stato un vostro maestro.

Toro

L'opposizione della Luna in Scorpione con Urano in Toro indica uno stato di tensione mentale ed emotiva. Se lasciate predominare i sentimenti, finite con estraniarvi dagli altri. Solo l'esperienza insegna come raggiungere un compromesso fra i due impulsi. È abbastanza normale che sotto questo transito avvengano imprevisti nella vita personale e improvvisi cambiamenti in casa. Oggi sono significativi i rapporti con le donne perché rispecchiano in qualche modo i rapporti con la madre.

Gemelli

Ottimismo ritrovato, forse perché avete cambiato filosofia di vita. Mercurio è davvero ottimo per quanto riguarda il lavoro e il movimento di denaro, ma non può bloccare le spese che sembrano anzi in forte aumento. Luna scorpionica fornisce una buona lucidità e idee per aggirare gli ostacoli, che potrebbero sorgere nel campo pratico. Aspettate un po' prima di dare il via a nuove iniziative, chiediamo solo tre giorni di pazienza. Non avete in programma il sesso? Arriverà comunque.

Cancro

Luna in Scorpione, ultima invernale, ma con voi generosa e buona, vi lascerà passare. In aspetto con Nettuno rende sensibili, voi capite gli altri, aiutate tutti con generosità. Piccole cose, d'accordo, ma che rendono grande questo giorno anche in amore. Di questa Luna dovete prendere anche una o due gocce di "veleno", vi servirà nei rapporti con l'ambiente professionale, nelle discussioni d'affari. In amore seguite questa filosofia: “Come essere felici, benché sposati”.

Leone

Sembrano irraggiungibili, oggi con la Luna in Scorpione, le meravigliose labbra dell'amore. Date tempo al tempo, Venere non può fare tutto in una volta, evitate ad ogni costo polemiche in casa e nel matrimonio, ma potete contare sulle amicizie e avete anche una nuova freschezza intellettuale nel lavoro. Stomaco agitato, non tollerate certi cibi, attenti alle allergie - la natura è strana.

Vergine

Esprimetevi in modo libero, indipendente, moderno. Il vecchio Saturno dice che certi atteggiamenti e certe idee sono ormai superate, migliorate il vostro lavoro anche dal punto di vista tecnico. Lasciate perdere intelligenza artificiale, sfruttate solo le vostre cellule grigie. Troppe acrobazie in amore, il vostro Mercurio sente la primavera, ma non rischiate troppo - manca la rete di protezione di Giove. Però se volete dimostrare che le passioni vincono l'età, Luna ci sta.

Bilancia

Mettete in bella vista le vostre qualità: sapete ascoltare gli altri, l'ordine è una vostra necessità, la vostra casa è pulita e ordinata, a volte siete troppo sensibili e trasognati ma proprio questo può diventare un fascino, siete allegri con chi è allegro e tristi con chi è triste. Dipendenti dall'amore ma prima di legarvi valutate attentamente le persone. La primavera è qui, una stagione che almeno all'inizio vi getta in crisi: fiori che spuntano della terra fredda, rondini che ritornano…

Scorpione

Saturno ha già tracciato la via di una vita diversa, arrivato al grado 22 dei Pesci adesso incide più direttamente sui nativi dell'ultima decade di novembre, ma è chiaro che tutti continuate ad essere coinvolti nel processo di rinnovamento. Questa Luna nel segno è l'ultima della stagione invernale., Il prossimo ritorno sarà il 12 aprile sotto il segno dell'Ariete, preparate un progetto ancora più forte. Migliorate i rapporti con i giovani, portate il vostro amore più spesso al mare.

Sagittario

Le donne sono così sensibili in questo periodo, è Nettuno che esercita pressione sul loro animo nobile, gli uomini invece esprimono il loro disappunto con gesti di prepotenza. Oggi non c'è bisogno di esagerare, Sole in Pesci fino a giovedì può ancora spazzare via cose e situazioni ormai inutili. Potrebbe allontanarsi qualche amante… Ma la primavera vi porterà altro, nel frattempo ritornate a ripetere lezioni di piano. Decisamente va meglio il lavoro.

Capricorno

Lo stress si farà sentire, aumenterà anche il nervosismo all'inizio di primavera e non è facile prevedere come potreste reagire alle provocazioni nei rapporti professionali ma anche il coniuge aggiunge la sua parte di insofferenza. Come uscirne fuori? Con furbizia! Fate le cose più importanti in mattinata, anche visite mediche se sono necessarie, avete per tutto il giorno la compagnia di una formidabile Luna in Scorpione, che scopre anche il punto debole degli altri.

Acquario

Qualche Luna contro la dovete avere anche voi, oggi transita in Scorpione: stomaco in disordine trattenetevi con le bevande alcoliche, disturbi femminili, scarsa vitalità per gli uomini. Ma l'effetto meno gradito è la malinconia che produce questa Luna. Non ritiratevi nelle vostre stanze, Giove vi invita fuori nel mondo, Mercurio organizza viaggi e crociere di Pasqua, Venere è responsabile di qualche distrazione della donna Acquario - per esempio lo scialle dimenticato in una stanza…

Pesci

Lascerà una dolce promessa questa Luna in Scorpione oggi e domani, in aspetto con Saturno e Nettuno, Marte, che non rinuncerà alla sua porzione di amore molto passionale. Imprese d'affari anche in posti lontani, beni immobili, carte professionali. Vincente la donna Pesci, la sua anima sospira: "Come ti amo? Fammi contare i modi…” (Elizabeth Barrett Browning). P.S. L'ambiente non deve danneggiare la vostra posizione, interessi. Reagite.