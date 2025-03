Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 16 marzo: tutti i segni

Branko 16 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 16 marzo 2025

Ariete

Domenica favorevole agli innamorati di tutte le età! La sola valanga di emozioni nel cuore non basta, bisogna trovare anche le parole giuste per esprimere i sentimenti. Non preoccupatevi se non riuscite a sistemare tutte le questioni personali e familiari, non c'è nemmeno bisogno di iniziare nuove discussioni con il coniuge, Luna in opposizione non è proprio il massimo per confronti diretti e per gli affari. Il ritmo frenetico a cui vi sottopongono le stelle è esaltante, ma stanca.

Toro

Nuove originali idee, ma non siete ancora pronti per uscire allo scoperto. Molti che vi ostacolavano hanno deposto le armi, ma qualcuno è rimasto - chi? Sentite davvero il bisogno di avere intorno persone nuove, di vivere situazioni amorose più intense e passionali. Non è un desiderio impossibile da realizzare, questa elegante e sofisticata Luna in Bilancia accompagna il vostro ingresso in società, potrete misurarvi con persone eleganti come voi e tra queste potrà esserci un amore.

Gemelli

Riprendetevi fisicamente, ricaricatevi psicologicamente, inizia una nuova stagione e inizia una nuova storia per voi Luna nella vostra amata Bilancia, un colpo di fortuna succede da qualche parte. Mercurio è molto bello per i viaggi, incontri e contatti con le persone che arrivano da fuori. Voi stessi cominciate a prendere in considerazione una carriera, un affare, lontano da qui. Siete il segno delle sorprese, potrebbe arrivare un successo all'improvviso e anche un amore passionale.

Cancro

Luna non vi rende di buon umore, siete troppo sensibili per tutto quanto vi riguarda. Queste sensazioni sono passeggere, non possono compromettere il successo ma non potete nemmeno trascinarle all'infinito, ricordate che la primavera è in arrivo e voi sapete l'effetto che produce. Però avete Marte che vi dà forza e capacità di affrontare qualsiasi situazione non dovete temere le novità che bussano alla porta. Arriveranno tempi luminosi, anche in amore. Sfiorati dalla fortuna.

Leone

Forse arriva inaspettato per qualcuno di voi questo vortice sentimentale e passionale. Esplodono passioni anche nell'ambiente professionale, riunioni sociali, durante i viaggi, nell'ambito delle amicizie - sapete come succede, Harry ti presento Sally… E non è tutto, questa Luna tutto il giorno in Bilancia è positiva anche per le questioni che interessano la casa, altri beni immobili. Il picchio è l'animale sacro a Marte, governatore di marzo, cominciate a picchiare anche voi.

Vergine

È sempre tempo per guadagnare, voi sapete trovare nuove risorse, ma in questo momento di passaggio stagionale per voi è più importante impostare programmi a lunga scadenza. Specie per le iniziative che possono portare benessere a tutta la famiglia. Domenica di festa, Marte da lontano manda qualcuno che diventerà parte della vostra vita, un nuovo parente, un amante, chissà… Ma dovete credere intensamente nell'amore, esiste tra le stelle per voi.

Bilancia

Meglio, vero? Questa è la forza del solido Saturno, signore del tempo, ripaga le fatiche passate, la Luna nel vostro segno aumenta l'importanza e il prestigio professionale, presto avrete il posto che vi spetta, se credete che vi sia stato tolto qualcosa. È molto bella l'impressione che suscitate - siete disponibili ma indipendenti, pronti ad aiutare gli altri. Restate in silenzio in amore, avete tanto da farvi perdonare.

Scorpione

Luna imprevedibile ma positiva, giocherà con voi anche la prossima settimana e tutta la primavera, se è per questo. Non preoccupatevi se non avete ancora trovato la collaborazione giusta, se non avete ancora incontrato il vostro nuovo amore perché lo troverete - le stelle hanno già pronto il suo identikit. Se è vero che marzo è il mese di Marte è anche il vostro mese, visto che governa il segno insieme a Plutone, la vita con due padroni così non è facile, ma è sempre una vita che vale.

Sagittario

Se pensate di essere fortunati (noi crediamo di sì) puntate anche sulla fortuna, quando impostate le vostre cose e trattate affari. Questa Luna domenicale è molto promettente per il settore delle finanze, Venere e Mercurio agiscono in Ariete e propiziano combinazioni casuali ma tutte con qualcosa di speciale, per l'amore quel segno è il vostro posto delle fragole. In famiglia sembrano nervosi, agitati, prepotenti… Genitori: non avete per caso viziato i vostri figli?

Capricorno

Voi siete voi, e basta! Non dovete permettere che si facciano paragoni tra il vostro e il lavoro degli altri, siete diversi, e solo voi sapete la fatica che vi è costato il successo ottenuto e, lo diciamo noi, quello che ancora vi costerà. Questa Luna in Bilancia è nervosa, influenza l'ambiente, spostate appuntamenti a domani. Prevista anche una grande emozione che rende da sola spettacolare l'ultima domenica invernale, innamoratevi se siete soli e senza preoccuparvi del segno zodiacale.

Acquario

Termometro a 40 in amore: trasporto, gelosia, pensieri, scontri… Ma almeno vi sentite vivi, indispensabili per le persone amate. Con i figli bisogna avere più polso, ma questa è la nostra solita ramanzina che vale anche per genitori di altri segni, ma c'è di buono che la vostra vita non è monotona, i fatti non accadano per caso, hanno origine nel vostro carattere. A molti questo carattere piace, potete trovare anche oggi (se volete) qualcuno a cui piace caldo.

Pesci

Un po' esauriti, un po' assonnati, dopo la Luna piena, ma sempre più svegli del vostro caro coniuge che ancora insiste con progetti non facilmente realizzabili. Ci penserete voi a dare una mano a tutti, anche agli amici che erano sempre presenti nei giorni nervosi di Saturno. Il mese zodiacale si concluderà con i favori della Luna nello Scorpione, ottima posizione per affari vicini e lontani, porterete alla conclusione tutti i lavori. In amore però non si sa mai abbastanza. Auguri.