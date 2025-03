Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 14 marzo: tutti i segni

14 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 14 marzo 2025.

Ariete

Le previsioni per tutti i segni partono oggi dalla Luna piena in Vergine, accompagnata dalla totale eclissi delle ore 7:00, perché questo fenomeno influenza e condiziona il lavoro e la salute di noi tutti. Nel vostro caso il transito è positivo ma vi rende anche ansiosi e impazienti, atteggiamento comprensibile visto che avete proprio il vostro Marte in assetto di guerra. Di guerra torna a parlare il mondo, voi con quella incantevole Venere nel segno parlerete e farete solo l’amore.

Toro

Terzo giorno con la protezione di una splendente Luna nel punto del vostro oroscopo che rappresenta fortuna e amore. Il transito aiuta le questioni pratiche, affari in particolare, però anche voi dovete saper controllare le reazioni emotive nei rapporti di lavoro per non compromettere l'esito finale delle trattative. Il punto caldo in cui nasce Luna piena di marzo fa tanto bene all'amore, il matrimonio ringiovanisce come trasporto fisico, anche il dialogo è ritrovato.

Gemelli

Della Luna piena nel campo della famiglia vi abbiamo già informato, oggi mettiamo l'accento sulla vostra incredibile energia interiore, l’entusiasmo, che vi consentono di affrontare qualsiasi situazione con spirito vincente. Rendetevi però conto che non si possono vincere tutte le battaglie, subito. Forse vi troverete di fronte a una situazione del tutto nuova, non escludiamo che le novità non possano riguardare anche i vecchi rapporti d'amore. Sorprese vere in serata.

Cancro

Le occasioni che arrivano con Luna piena tante volte sono come bolle di sapone, ma se arrivano supportate da altri corpi celesti, nel vostro caso Saturno e Urano, questa transazione si farà. Ma anche Luna piena così bella da ammirare passa in fretta, quindi prima che cambi posizione apritevi a una nuova affettuosa conoscenza. La vostra primavera sarà una continua corsa al successo, accettate quindi ogni bella persona che vuole presentarvi la vostra amata Luna.

Leone

Non c'è aggressività da parte vostra, ma è chiaro che dovete reagire alle provocazioni oggi quasi inevitabili, perché Luna piena mette la bora (vento) in testa alla gente - come diciamo noi a Trieste. Anche la vostra tensione interiore va controllata perché oggi, domani, domenica…avete nelle mani delle opportunità. E se non sono arrivate ancora, guardatevi intorno, troverete persone e occasioni giuste. Luna piena assegna un compito: amate come prima, più di prima.

Vergine

Luna piena alle ore 7:00, entra in eclissi totale, evento simbolico che annuncia la conclusione o, meglio, la trasformazione di qualcosa. Voi sapete dove e come agire, ma fatelo senza ansia, organizzatevi, inventate qualcosa di nuovo per gli affari, lanciate proposte molto lontano. Lasciatevi soprattutto stregare in amore, come è successo quella volta a Cher e Nicolas Cage sotto il cielo di New York. Consigliamo un rilassante viaggio nel weekend.

Bilancia

Venere in opposizione dall'Ariete è come una vipera, pure Marte in Cancro sembra un po' velenoso, ma lasciate discussioni tormenti e cercate di divertirvi un po'… Vissi d'arte, vissi d'amore. Non basta rivangare gli incontri della vostra bella gioventù, adesso Giove vi sfida a dare al vostro matrimonio il profumo dei fiori esotici, anche voi giovani svegliatevi a una vita che scotta. Il mondo è quello che è, la Bilancia però dovrebbe sempre avere un posto in disparte, in alto.

Scorpione

Beati gli occhi che vi vedono sotto la Luna piena al massimo della luminosità e delle forze positive che dirige verso di voi. Siete soli, e vi interessa trovare compagnia questa sera? Anche durante una passeggiata in via del Corso, oppure aspettando un tram alla fermata, un treno alla stazione (scioperi permettendo), uno può incontrare l'amore. È successo una volta anche a chi scrive, quindi sono certo di quello che dico. Affari all’improvviso!

Sagittario

Della Luna piena in Vergine vi abbiamo già avvertito, consigliamo oggi di non affrontare questioni professionali o finanziarie di spessore, anche delle proposte che arrivano sotto questo influsso non ci si può fidare. Ascoltate pure, ma con un'aria un po' svagata, come se foste in un altro luogo, lontano. Nostalgia di viaggi e incontri di una volta, ma non dovete coltivare troppo i rimpianti, quelle emozioni e quei baci di un tempo torneranno.

Capricorno

Luna, almeno tu! Esplode in tutta la sua bellezza, la mattina presto, e vi accompagna fino a sera. Potete mettere da parte per un giorno le vostre problematiche professionali, i contatti con persone che affettivamente non significano niente per voi, è dedicare le ore a voi stessi, andate magari anche alla ricerca dell'amore se siete soli. Un compagno, o una compagna, che sia di ispirazione per raggiungere i traguardi, che condivida le vostre vittorie.

Acquario

Io ti darò di più, canta Luna piena in Vergine, questa sera sarà ancora più forte perché l'avrete in Bilancia nuovamente in aspetto con Giove, transito considerato come il massimo dall'astrologia, quando si interessa di amore e di fortuna. Noi siamo certi della vostra piena riuscita, ma dobbiamo ricordarvi anche l'unico aspetto leggermente critico che è Urano in Toro. Perciò: prima sistemate la causa e gli affari, e al tramonto scappate da qualche parte con il vostro amore.

Pesci

Non è tanto Luna piena che infastidisce, quanto l'opposizione che forma con Saturno e Nettuno nel vostro segno, difficile per i rapporti con l'ambiente professionale, autorità, aspetti legali delle questioni anche nelle cose private. Eclissi lunare: una luce si spegne, un'altra si accende. Non ritornate sulle cose passate, guardate avanti e studiate un prossimo rinnovamento nel campo pratico e anche, se è il vostro caso, nella vita sentimentale. Sorpresa: passioni fulminanti.