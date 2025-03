Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 12 marzo: tutti i segni

12 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 12 marzo 2025

Ariete

Siete molto simpatici e vicini all'obiettivo desiderato, nello spirito giusto per concludere una rilevante intesa professionale-commerciale. Le previsioni per tutti i segni devono obbligatoriamente partire dalla Luna piena in Vergine, che si forma tra oggi e venerdì, così significativa questa fase da assumere un'importanza mondiale. Fenomeni naturali ovunque, ma questa tempesta è per voi indizio di una prossima esaltante gara d'amore. Eroi della notte…

Toro

Mentre leggete questo oroscopo, Luna raggiunge il punto più alto del vostro cielo, Vergine. Il plenilunio è un classico per le nuove conquiste d'amore, ma se vi interessano di più gli affari tentate qualcosa di inedito. Siete favoriti nel lavoro e in affari da due fondamentali aspetti, Sole e Saturno. È come se una finestra si aprisse sul futuro, anzi è come se guardaste il mondo da un oblò di una nave di lusso.

Gemelli

Chi scrive aveva da tempo messo l'accento sulla Luna piena in Vergine perché il fenomeno dell'eclissi totale coinvolge anche il Paese, nato sotto il vostro segno. Non sbaglierete oggi se partite dalla famiglia e dalla salute, se c'è stato qualche disturbo ultimamente, perché in Pesci si verifica la congiunzione. Sole-Saturno, che invita a un atteggiamento diplomatico e pragmatico nei rapporti professionali e con le autorità. Amore irrequieto. Nuove storie ambigue.

Cancro

Questa volta sì, vincerete grazie alle vostre emozioni. Tre giorni con una valanga di transiti planetari, Luna piena in Vergine chiama verso di voi quello che è l'aspetto più importante di quest'inverno ancora in corso, forse addirittura il più importante dell'anno. Parliamo di Giove congiunto al Sole in Pesci, che aiuterà a portare avanti ogni causa. Avrete il meritato successo, ma dovete accettare tutte le restrizioni e i sacrifici che sono necessari per raggiungerlo. Anche in amore.

Leone

Luna è passata in Vergine, inizia plenilunio che sarà venerdì accompagnato dalla totale eclissi, tutti dobbiamo guardare questo fenomeno con attenzione e prudenza. Voi però siete protetti da questa ondata perché riuscite nonostante la confusione a portare molto bene avanti le imprese e faccende finanziarie. Un momento di forte agitazione in famiglia, una donna è in crisi per qualcosa che avete detto o fatto. Persone sole: noi diciamo sì ai nuovi innamoramenti, felicità!

Vergine

Le stelle confermano l'importanza di questa stagione della vostra vita, non solo molto impegnativa ma anche ricca di spunti positivi e rinnovati per il futuro. Mentre gli altri non fanno che rivangare il passato, voi in questi tre giorni dovete cancellare dalla lavagna quello che è sorpassato ormai. Opposta a Nettuno e Saturno, Luna piena nel segno alza le maree e fa tremare la terra, figuratevi se non ha la forza di provocare scosse nel vostro cuore e nella vostra vita.

Bilancia

Romantico amore, dove sei? È quello che le stelle chiedono già da un po', vi siete dedicati troppo agli affari e al lavoro, nel cuore permane un’insoddisfazione di fondo. Che adesso potete riempire con questa valanga erotico-sentimentale che sarà riversata sui piatti della Bilancia dalla Luna piena, Giove e tre eccezionali forze cosmiche che si incontrano nel segno dei Pesci. È da quel mare che arriva qualcosa di nuovo e di così antico insieme: pensiamoci ogni sera.

Scorpione

Tutto quello che il mondo vive e deve affrontare da febbraio 2012, anno dell'ingresso di Nettuno in Pesci, dovrebbe essere affrontato e sistemato dalla società con la forza rigenerativa dello Scorpione, considerato il segno della Fenice che rinasce dalle sue ceneri. Rappresentate la transitorietà delle cose, oggi potete annunciare l'arrivo di un'altra primavera quando Nettuno sarà in Ariete, 28 marzo. Vi siete guadagnato un posto in prima fila, scegliete lo spettacolo - affari o amore… Conquiste in ogni caso.

Sagittario

Possedete un fascino diverso da quello che è diventato un cliché alla moda, però anche voi siete belli e lo sembrate anche di più quando tirate fuori simpatia e umorismo, quando ridete. Chi vi ama dovrebbe tenere un vostro poster a grandezza naturale, ma non crediamo lo farà oggi, perché, francamente, non sarete una gran compagnia. Questa nascente Luna piena in Vergine è come una prigione sorvegliata da un guardiano severo, Saturno. Consigliamo molto relax.

Capricorno

Pare un miracolo questa Luna che sta nascendo piena in Vergine, porta una improvvisa sensazione di felicità. Nel lavoro, dopo una settimana di andamento lento, ritrovate lo sprint realizzativo, le occasioni e le persone giuste, che confermano come non siete stati abbandonati dalla fortuna. Sarà breve anche la ricerca di un amore, accadrà tutto in una notte, quando la Luna per un attimo resterà al buio… Saturno e Sole, insieme, un dono per la salute.

Acquario

Elementi astrali favorevoli al vostro successo professionale e commerciale, siate pronti per una nuova impresa. Chi può resistere allo sguardo dell'Acquario innamorato? Se siete ancora alla ricerca, attivatevi sotto questa per voi eccezionale Luna piena nel vostro campo dei cambiamenti. Capaci di offrire una grande dose di amore e passione, perché voi stessi avete bisogno di sentirvi amati, desiderati. PS. Non lasciatevi contaminare dalla retorica dilagante.

Pesci

Luna piena in Vergine è una risposta alla Luna piena nel vostro segno lo scorso 18 settembre, certe situazioni non sono state ancora chiarite? Affrontate tutti i sospesi, professionali o affettivi, in questi tre giorni segnati dalla congiunzione di Saturno e Sole. Avrete una grande soddisfazione morale, i giovani invece troveranno la fiducia di persone autorevoli. Luna insidiosa per la salute, provocatoria per il matrimonio, ma avrà effetti incredibili per le conquiste d'amore.