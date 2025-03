Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 9 marzo: tutti i segni

09 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 9 marzo 2025.

Ariete

Solo come informazione, riportiamo che l'odierna quadratura tra Venere nel vostro segno e Luna in Cancro, segno che ha un forte rapporto nel corpo umano con lo stomaco, invita soprattutto i giovani sotto i vent'anni a seguire una alimentazione corretta. Gli adulti sono invece predisposti alla debolezza renale. Il mese è intessuto di influssi e transiti meravigliosi per l'amore e per le questioni pratiche, lavoro e affari. Avrete tante possibilità per iniziare già domani mattina, Luna in Leone.

Toro

Una piacevole sensazione di bisogno di movimento, desiderio di eccitamento, senza però essere distruttivo. Semplicemente avete bisogno di una compagnia eccitante e stimolante, in casa e nella vita abituale vi sentirete insofferenti verso le solite situazioni. Cercate almeno di modificare qualche particolare, trovate nuovi concetti che stimolino la fantasia, potete interessarvi anche di argomenti tecnici perché Urano privilegia argomenti seri e profondi. Impegnatevi in amore.

Gemelli

Prima di darvi l'ok per nuove partenze professionali-affaristiche, dovremmo sapere se vi sentite fisicamente a posto. La prossima sarà una settimana tosta per voi e per tutti i segni, dovremo affrontare Luna piena ed eclissi totale di Luna, il 14. Mercurio per voi è creativo, ricco di notizie, lettere, discussioni, opportunità. Le stelle dell'amore sono meravigliose, Venere avrà già risolto un problema nella vita di coppia, le amicizie sono la vostra forza durante questo importante passaggio planetario.

Cancro

Soluzioni nell'aria, le stelle stanno cambiando anche la vita sentimentale, Venere provoca discussioni e tormenti.(tipici del Cancro) ma anche novità liete. Questa Luna nel segno in trigono a Saturno permette un pieno controllo delle vostre emozioni, consente una visione sobria e realistica della vita. Siete sicuri di voi stessi e pronti ad affrontare un importante esame, incontro, previsto durante la Luna piena del 14. Sarà per voi anche una fantastica esperienza d’amore.

Leone

Sappiamo che siete un po' impazienti, in casa e per gli affari, apprensivi nei confronti dei figli e delle persone vicine, ma noi abbiamo una visione precisa sulle prossime settimane e perciò vi invitiamo a essere sereni, fiduciosi. Domani mattina vi sveglierete con la crescente Luna nel vostro segno, magnifica per gli affari domestici e professionali. Ancora più intensa sarà la prossima settimana per l'amore, siete padroni assoluti in questo campo. Conquistate con facilità.

Vergine

Concedetevi relax domenicale, la salute è ancora fragile e risente della pressione che prosegue dal segno dei Pesci. Se non potete proprio stare senza far niente, fate un programma per la prossima settimana che vedrà il segno della Vergine al centro dell’attenzione generale. Del resto noi tutti saremo chiamati a essere razionali quando nasce Luna piena accompagnata da un'eclissi totale. Ciao amore, vediamoci su quella rotonda sul mare (fu Senigallia?). Aspettando la primavera.

Bilancia

Dobbiamo registrare ancora qualche difficoltà nel vostro quadro astrale. Oggi è pronunciato l'aspetto Luna-Marte, in Cancro. Secondo la tradizione astrologica questa congiunzione astrale stanca prima di tutto il fisico, esercita pressione sulle reazioni che voi avete nei confronti degli altri. Cercate di evitare le persone litigiose, ricordatevi che la temerarietà potrà mutarsi in intraprendenza, è solo una questione di controllo. Dopo le riserve, annunciamo fortuna.

Scorpione

Un giorno, una settimana, un mese, un anno…che vede il vostro segno coinvolto in un positivo cambiamento delle stelle, partite indubbiamente privilegiati, perché tutti gli astri sono a favore. Tranne due: Urano-Toro e Plutone-Acquario. Ma si tratta di storie che voi conoscete da sempre, riguardano la famiglia e altri rapporti stretti. Con una differenza però, rispetto a un anno fa, adesso avete voi la palla in mano. Marte infiamma la vostra ambizione, Luna illumina l’amore.

Sagittario

Conclusioni e cambiamenti programmati nel lavoro durante l'inverno possono essere considerati definitivi. Adesso arriva una nuova linfa di bene grazie ai due pianeti in Ariete, Mercurio e Venere. Tutta da sfruttare, tutta da vivere, questa Luna oggi in Cancro e nei prossimi due giorni in Leone, segno che "raccomandiamo" anche com'è il vostro prossimo socio oppure amante. Tra qualche mese realizzerete molto insieme. Fatevi apprezzare dagli altri per quello che siete, non c'è bisogno di indossare una maschera.

Capricorno

Il passaggio di Marte attraverso il Cancro va preso sul serio perché il pianeta agisce a tradimento. Meglio non avere nulla da nascondere, per quanto riguarda le cose pratiche e affari, ma se avete bisogno di assistenza legale Giove vi aiuta. Questo momento non è indicato per andare alla ricerca dell'amore, con questa Venere è meglio non trovarlo, ma la prossima settimana potrete rifarvi perché per voi e le vostre conquiste sarà da favola la Luna piena in Vergine, il 14.

Acquario

Giove vi prepara una sorpresa d'amore così bella che vi farà traballare. Forse è troppo stretto l'ambiente domestico per voi che sognate di volare, di viaggiare, di vivere relazioni sociali e nuove amicizie. Mercurio è il vostro anfitrione, il suo influsso è il più bello per tutti i vostri affari, dovete però cercare di separare le questioni familiari o personali dalla situazione che voi vivete nel mondo esterno. Riposate se sentite qualche debolezza, domani infatti la Luna sarà febbricitante.

Pesci

La straordinaria stagione della vostra vita è oggi confermata dalla Luna e Marte congiunti in Cancro, che occupa il posto più bello e più alto del vostro oroscopo. Questo influsso vi concede la libertà di osare molto nel campo economico e domestico. Parliamo di affari che saranno domani e martedì ancora più forti nel vostro cielo, insieme all'amore colorato di rosso come Marte, il passionale. Qualcosa però bisognerà rivedere la prossima settimana prima del 14, Luna piena.