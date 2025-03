Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 7 marzo: tutti i segni

Branko 07 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 7 marzo 2025

Ariete

Una settimana, un mese, un intero periodo in totale sintonia con il vostro segno di fuoco: entusiasta, passionale, creativo, produttivo e ricco. Ma anche instabile e bisognoso di conferme, causa Marte, in posizione incerta, qualche volta e anche pesante per il corpo. Ma voi siete più forti degli altri, avete la protezione di altri pianeti, taglierete gli ultimi rami secchi rimasti dell’inverno e andrete incontro all’amore con quella calda luce negli occhi che fa innamorare la gente.

Toro

Un bel giorno persino troppo dominato dalle emozioni, potrebbe venire a mancare il senso pratico… ma proprio questa vostra aria svagata aumenta il vostro fascino, aiuta nei rapporti di lavoro e rende questo giorno addirittura facile per le finanze. La posizione silenziosa di Venere non fa prevedere grandi passioni, ma avete Marte che esalta la passione fisica, il gusto di incontri hard. Organizzate un bel viaggio al mare, domani ci sarà la Luna in Cancro, vostro amico.

Gemelli

Tenete presente che avete Sole e Saturno, forze cosmiche che indicano autorità, in dissonante aspetto, dovete prestare attenzione alle persone che inseguono i vostri stessi obiettivi. I soldi sono un chiodo fisso? Abbiamo tutti lo stesso chiodo, ma non tutti possono contare sulla totale protezione di Giove e Mercurio, entrambi custodi delle ricchezze. Primo quarto nel segno è… amore, passione, innamoramenti a prima vista.

Cancro

Byron diceva che Petrarca non avrebbe scritto sonetti tutta la vita se Laura fosse stata sua moglie… Voi siete in un periodo un po’ avaro di transiti spensierati, causa Venere negativa però Marte rende eccitante il rapporto. Quando arriva una Luna formidabile come succederà durante il weekend voi fate terno secco anche in amore, qualche volta pure in affari. È quello che vi auguriamo di cuore. Attenti ai colleghi che si sentono da voi scavalcati.

Leone

Specchio delle mie brame, Chi è il più bel segno del reame? Il Leone, rispondono in coro Venere, Mercurio, Giove, Luna. Le stelle mettono in evidenza il lavoro e il successo, ottime notizie dal fronte finanziario e novità da un ambiente lontano che - per qualcuno - possono essere anche amorose, seminate sotto questa Luna. L’attaccamento alla persona cara è quasi commovente per quanto siete presi e per quanto sapere dare. Avvenire nei posti di mare.

Vergine

Ancora un cambio di Luna prima della primavera, il 14 ci sarà Luna piena in Vergine, portate pazienza. Pazienza in famiglia e nel lavoro, ma soprattutto pazienza con voi stessi e un’attenzione più attenta alle risposte del vostro fisico (salute). Aperture ormai prossime nel campo professionale, presto avrete modo di firmare accordi e contratti. Potete dare il via a nuove battaglie d’amore, l’erotismo che state vivendo a gocce, come fosse uno sciroppo, deve esplodere in primavera.

Bilancia

Uno spettacolo, guardare i vostri occhi che hanno il riflesso di Venere al tramonto, raccontano una storia d’amore e non riescono a nascondere una speranza che arde nel vostro cuore. Giove assicura che ritornerà l’amore romantico, l’amore passionale, ma non dovete nascondere le rabbie interiori, tutto quello che vi produce ansia, sfogatevi. Oggi sarete molto aiutati dalla Luna, per le questioni domestiche, famiglia, figli.

Scorpione

In qualche rapporto d’amore bisogna trovare la trasparenza. Ci sono coppie che non hanno ancora capito l’importanza del rapporto che stanno vivendo - e se fosse solo un modo per vincere la solitudine? Non è necessario arrivare subito alle conclusioni, ma non potete nemmeno rimandare all’infinito i chiarimenti. L’originale scenografia astrale che le stelle disegnano per voi vi farà progredire anche in ambienti che si mostravano scettici. Ritrovate il gusto della sfida in amore.

Sagittario

Il giorno è sotto l’influsso del cambio di Luna in Gemelli, transito che mette l’accento sulla famiglia d’origine e anche sui parenti che vivono lontano. Visto che avete un Mercurio talmente positivo, non escludiamo possa trattarsi di un viaggio per lavoro o per affari. Molto probabile - questa è la sorpresa del weekend - anche un viaggio d’amore oppure per la ricerca di un amore. Una nuova linfa di bene comincia ad arrivare, accendiamo un grande falò.

Capricorno

In teoria, la dissonanza di Venere e Mercurio dovrebbe interessare più la famiglia e questioni molto personali, ma essendo i due pianeti quadrati pure a Marte in Cancro, disturbano anche le collaborazioni o gli affari. Qualcosa brucerà. Ma i ricambi voluti da Giove sono decisamente validi per il futuro. Durante il weekend rilassatevi, dormite di più, curatevi se non siete stati bene, amate e fatevi amare. La primavera sboccia prima nel cuore e poi nella natura.

Acquario

Luna fortunata per l’amore e per le finanze, sollecitate se siete in attesa di una somma di denaro, voi stessi potete trovare una fonte di investimento che darà risultati nel futuro, visto che l’iniziativa è presa sotto il patrocinio di Giove. Insistete anche nei giorni seguenti, Mercurio in Ariete è impagabile! “Obbligatorio" un viaggio con il vostro amore, mettete in borsa pochi oggetti e partite, anzi volate a Las Vegas e sposatevi là.

Pesci

Questa Luna ancora oggi in Gemelli vicina a Giove è il solo punto critico di un oroscopo che si presenta in ogni caso fortunato. Non è indicata per confidenze o iniziative a lungo raggio, bruciano. Attenti nella salute: bronchi, mal di piedi, gonfiori. Marte sarà il protagonista di tutto il weekend, vi manderà incontro l’amore e un nuovo affare. Siete insoddisfatti di come procedono le cose? Bene, è la molla giusta per cambiare. Il piatto forte è l’amore, un colpo al cuore questa sera molto tardi.