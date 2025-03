Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 8 marzo: tutti i segni

08 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 8 marzo 2025

Ariete

Siete voi il segno che apre la sequenza zodiacale, con voi inizia sempre qualcosa di nuovo che condiziona anche il nostro lavoro. Aprite la strada agli altri. Una nuova energia professionale è aperta da Mercurio ma dovete fare il braccio di ferro con Marte - quanti avversari, quanti concorrenti! Proseguite con il fuoco negli occhi, forti della protezione benefica di Venere e Giove, questa Luna negativa può danneggiarvi ben poco, state solo attenti alla salute.

Toro

Il giorno è vostro. Avete ritrovato il fiuto per gli affari, che sono sotto la protezione di due corpi celesti tradizionalmente associati alle imprese imprenditoriali, Giove e Saturno. Rispondete alle offerte, voi per primi lanciate le proposte. Il Sole movimenta piacevolmente le relazioni sociali e le amicizie, che vi danno la comprensione e solidarietà che talvolta manca in famiglia. Oggi la Luna è generosa, accanto a Marte diventa ottima per partire… Anche alla ricerca di un amore, se siete soli.

Gemelli

Come se fosse passato un ciclone sopra la vostra testa, quante cose sono successe dalla scorsa primavera fino ad oggi! Siete all'inizio di una buona strada, fate tutto il possibile per realizzare i vostri progetti, desideri. Sole in Pesci non è certo in aspetto ideale, ma occupa il settore del successo, voi siete al centro dell'attenzione generale e io so che sarete all'altezza della vostra fama di grandi lavoratori. Impegnatevi a inventare un nuovo sogno insieme al vostro amore.

Cancro

Luminoso giorno, nel segno Luna crescente che riceve il raggio del Sole e la spinta passionale di Marte, questa darà un rinnovato entusiasmo per il lavoro, attività, studio. Non possiamo prevedere con certezza incassi immediati perché siete ancora nella fase delle idee, trattative, possiamo predire che siete sulla strada giusta. Cose da evitare: lamenti, scene di gelosia, rimproveri per quello che lui/lei vi potrebbe aver combinato nel passato. Create un'atmosfera romantica.

Leone

Tutto è ancora in una fase verbale, ma Giove dice che siete vicini a una nuova miniera. Oppure a un nuovo amore, dipende. Qualche situazione è a un punto stanco, deve essere ravvivata, impresa facile con quella Venere scatenata in Ariete, una manna dal cielo per quelli che sono in viaggio e cercano compagnia. Il Sex non è una cosa teorica e matematica, ma è una magia che nasce tra due persone che vedono accendersi la scintilla dell'amore. Voi protagonisti.

Vergine

Grazie alla Luna che diventa dolce e sensuale in Cancro, i rapporti stretti sono più scorrevoli, le relazioni sociali simpatiche e utili, sorprese per i genitori del segno. Arrivano risate dalla camera da letto, finalmente. Ma anche in una camera con vista in qualche albergo di campagna, ambiente da privilegiare per il vostro relax. Allergie di stagione. Aperture interessanti nel campo lavorativo, se c'è bisogno di tagliare qualche collaborazione, il Sole vi facilita il compito.

Bilancia

Atmosfera tempestosa nell'ambiente professionale, in famiglia, nervosi a causa della Luna in Cancro quadrata a Venere, ma non è male la mareggiata nei vostri pensieri e nel vostro cuore. Siate determinati nella ricerca di favori, siete soli in una situazione astrale non perfettamente armonica, avete bisogno degli altri. Vediamo che un affare vantaggioso è nell'aria, studiate oggi e domani un contratto. Amore: Marte ringhia in Cancro, le vostre labbra minacciano baci feroci.

Scorpione

Sole in Pesci è nella posizione migliore per voi, la sua energia positiva anche per la salute incontra oggi e domani una splendente Luna in Cancro, significa che i due luminari dello zodiaco sono in aspetto migliore per il vostro segno, raggiungono con la stessa benefica energia il campo professionale e la vita affettiva. Prevediamo riuscita, soddisfazione in ogni campo. L'amore non si programma, è rivelazione improvvisa, così un bacio è sempre una scoperta. 1000 baci da Marte!

Sagittario

Finché siamo sotto il segno dei Pesci ci sarà qualche altro momento di tensione in casa, nel matrimonio, con i figli. Adesso Saturno incide soprattutto sul mondo privato ma possiede anche la forza di rinnovamento in tutto quello che voi stessi giudicate superato. Come sta il coniuge? È Giove che fa questa domanda, transita nel settore del matrimonio e favorisce anche nuovi incontri. Il terreno è molto caldo, di ora in ora più bollente, sarete in grado di rinnovare la vostra fama di amanti di razza.

Capricorno

Vi siete lasciati troppo condizionare dall'ambiente circostante, dovete ritrovare la poesia e quelle calde atmosfere che rendevano unico il vostro amore, non abbiate paura di apparire romantici o demodé, chi vi ama non aspetta che questo. Un problema di stomaco, Luna in Cancro, forse non dipende solo dal cibo, può avere origini nervose o altro, consultatevi con il medico. Le donne sentono maggiormente la Luna, gli uomini vulnerabili a causa di Marte. Pausa.

Acquario

L'energia fisica non è alta, nel lavoro vi sostiene una grande forza di volontà e anche la simpatia aiuta a ottenere risultati, molto buoni sotto il profilo finanziario. Ogni tanto recriminate il passato, ma non tutto è da buttare via, anche gli sbagli fatti sono utili. La smania di novità vi può far apparire superficiali. Dietro la leggerezza, voi nascondete qualcosa che non volete far sapere agli altri. Il morale sarà alto se guardate anche voi il mio film preferito: Segui i soldi, moneymoney.

Pesci

Navigatori in un mare tranquillo, cullati da un dolce raggio della Luna: grande è la porzione d'amore che siete in grado di offrire, e non solo alle persone vicine. Tutti gli aspetti danno un aiuto prezioso per le questioni di casa o altre proprietà, le facilitazioni si presentano all'improvviso. Novità nella vita dei figli. Perdere la testa in amore? Succede a tutti, amare e nello stesso tempo conservare il senno è concesso solo a Giove. Buon compleanno!