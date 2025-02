Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 26 febbraio: tutti i segni

26 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 26 febbraio 2025.

Ariete

Il giorno inizia con sintomi di sonnolenza, come se l'inconscio non volesse affrontare gli impegni e un certo incontro, che però non può essere evitato. Voi dovete spiegare qualcosa a qualcuno. L'ambiente professionale presenta delle ostilità nei vostri confronti che voi ricambiate con prontezza e anche con maggiore presa in giro però un'intesa va trovata prima di venerdì. Venere torbidamente moltiplica le domande e le ansie… L'uomo Ariete, quando è stanco, russa dolcemente.

Toro

Insofferenti a qualsiasi appunto e richiesta che vi viene fatta, ma è solo effetto della Luna in Acquario, rende vulnerabili. Abbiate pazienza fino a mezzanotte… il vostro cielo sarà chiaro come a mezzogiorno. Risparmiate le forze fisiche, mettete in moto le cellule grigie, diamo per scontata la riuscita economica. Non solo, domani e dopodomani potrebbero arrivare nuove occasioni del tutto inaspettate. Create un'atmosfera romantica in amore. Seguite il coniuge anche nella salute.

Gemelli

Non abbiate paura di disturbare, sollecitate qualcosa subito in mattinata, fissate appuntamenti di lavoro per la prossima settimana, dopo il 3, quando inizia un rivoluzionario transito di Mercurio in Ariete. Luna oggi nel settore del lontano favorisce uno spostamento, l'importante è programmare il ritorno nelle prime ore di domenica. Urgente rinnovamento in casa. Ma la cosa più bella è… l'amore! Innegabili doti di seduzione per entrambi i sessi.

Cancro

Di idee ne avete parecchie, progetti pure, ma in affari non si vedono ancora conclusioni, risultati concreti. Nei prossimi due giorni avrete una tenace e ambiziosa Luna nuova in Pesci, Saturno attivo, Mercurio ancora ottimo per i contatti e per i viaggi, ed infine avete una promessa della Luna: da oggi a domenica molto cambierà. Un amore che inizia per gioco, una passione che nasce per passare il tempo, può trasformarsi in qualcosa di molto profondo.

Leone

Non solo lavoro, affari, impegni domestici. Le stelle vogliono anche un po’ di evasione, una nuova freschezza in amore, un viaggio deciso magari sul momento e senza nemmeno una ragione precisa. Talvolta i programmi improvvisati danno più emozioni e soddisfazioni. Questa Luna ancora in Acquario spinge a fare la guerra coi mulini a vento. Spostate argomenti importanti a domani. Marte vi punge con la “balorda nostalgia”.

Vergine

Voi affermate che le pagine dell’amore sono sempre le stesse. Cambiano le parole, ma il contenuto non cambia. Il problema forse è proprio questo, non vi riconoscete nel contenuto e quindi bisogna rinnovare anche l’amore, dare freschezza al matrimonio, trovare nuovi ideali. Luna in aspetto con il sessuale Plutone crea un’atmosfera intensa, che farà bene anche alla salute.

Bilancia

Vita sociale importante anche per il vostro segno, per le persone sole possibile un incontro che ha tutte le caratteristiche di un classico colpo di fulmine. Luna incontra l’imprevedibile Plutone nel vostro campo della fortuna, potrebbe uscir fuori anche una vincita. Un sospiro d’amore: “desiderio di un fanciullo mi ha vinta, e la molle Afrodite…” (Saffo). Viaggi sì.

Scorpione

Disturbati dalla Luna, che sarà invece molto positiva domani quando entra in Pesci e inizia la fase di novilunio. Prevediamo un weekend che inizia in modo stancante ma si conclude con una grande emozione e soddisfazione. Ecco perché dovete essere calmi, oggi, soprattutto in famiglia. Per la stanchezza degli arti inferiori, che accusano anche i giovani del segno, consigliamo terme, esercizi fisici mirati, massaggi, tisane.

Sagittario

Come la Vergine e i Gemelli, anche voi siete giunti al culmine della pressione dei pianeti in Pesci, da voi ancora più sentita perché tocca un settore delicato del vostro oroscopo: la casa, la famiglia, genitori e figli, parenti. Esce fuori un’importante figura maschile, potrebbe trattarsi di uno specialista (medico, avvocato, notaio). Avrete successo prossimamente in posti nuovi e con gente mai frequentata. Ma prima della conquista del mondo, riconquistate il vostro amore, la famiglia.

Capricorno

C’è un esaltante crescendo di influssi astrali che prosegue fino a sabato, merito degli auspici della fortunata Luna nuova in Pesci. Non dovete più rimandare le decisioni, le iniziative che voi sentite, possono davvero cambiare. La vostra vita. In primavera non ci saranno sempre queste opportunità. Presenza nella vita familiare, amore, amicizia, salute. Non è più tempo di saldi, svendite, offerte speciali, dovete avere ciò che meritate. Per i bronchi aria di mare.

Acquario

Inalterata fiducia nel prossimo, ma dovete essere prudenti quando trattate questioni finanziarie o questioni legate ai vostri beni personali, come confermano i pianeti nel mare dei Pesci. Non escludiamo contatti con persone che hanno un qualche rapporto con il mare. Oppure sarà una metafora: amore grande come il mare. Fuochi passionali mai visti cosi alti.

Pesci

Vigilia. Domani, nelle prime ore del giorno, avrete la visita della Luna più importante di tutto 2025. Diventerà nuova il giorno 28, ottimo pretesto per ripartire verso traguardi alti e importanti. L’obbiettivo deve essere ambizioso, dovete essere determinati, coerenti, costanti. Marte è vostro amico straordinario, sarete forti, potenti, sexy. Famiglia: come mai è così poco rilassante?