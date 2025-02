Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 22 febbraio: tutti i segni

22 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 22 febbraio 2025

Ariete

Forte impulso a evadere dalla routine quotidiana e andarsene da qualche parte, stanchi dell’aria che si respira nell’ambiente professionale. Potete evadere col pensiero, se non fisicamente, Luna ancora in Sagittario sussurra che l’evasione più bella è tra le braccia dell’amore. Non avete certo paura di accettare situazioni che altri respingerebbero, solo per poter dimostrare a voi stessi di essere capaci di sfondare. Ammirati per la vostra bontà.

Toro

Preziosi questi giorni che precedono Luna nuova in Pesci, evento che provocherà importanti novità nel vostro lavoro, ma anche in famiglia, se consideriamo l’influenza che la Luna esercita sulla famiglia, il mondo degli affetti in generale. Tre giorni veramente ottimi per le questioni domestiche, di figli, amore. Perché misurare la portata di un amore? Vivetelo con tutte le emozioni, perché quando amate voi trovate anche fortuna.

Gemelli

Luna in opposizione può determinare una serie di problemi nel rapporto di coppia, ma nello stesso tempo aiuta una maggiore intesa - le prove aiutano a maturare. Si fa per dire maturare perché i Gemelli restano sempre fanciulli, per questo vi brucia quella piccola ferita provocata da un’offesa. C’è un lato negativo in questo transito: trascurate i dettagli e avete la tendenza a ignorare tutto quanto non s’inquadra nelle vostre vedute grandiose.

Cancro

Proseguite con le trattative già iniziate, la Luna è troppo veloce in Sagittario per iniziare oggi nuovi progetti. È possibile però una chiamata dall’alto, un nuovo incarico. Non vi trovate più bene in certi ambienti? Cambiate ora. Non complicate ulteriormente la situazione. Voi che cercate l’amore, lavorate troppo di fantasia, fino a questo momento nessuno vi ha promesso nulla.

Leone

Aggiungete oro. Può non essere immediata la riuscita in affari, ma le iniziative sotto questa Luna ricca anche nei prossimi giorni sono appoggiate da Giove, pianeta della ricchezza. Una casa che sembra un castello, e voi ve la siete meritata. Fantasticherie romantiche riempiono il cuore, ma non vi dovete fermare lì, proseguite fino alla conquista completa. Sorprenderete il vostro caro amore con questo risveglio della passione fisica.

Vergine

Anche oggi Luna contro…È solo un caso, una coincidenza, ma intanto voi avete già da parecchio ogni weekend disturbato da qualche Luna negativa. Dovete essere prudenti nel movimento fisico e sistemare le questioni domestiche prima di partire. Le relazioni sociali sono il punto dell’oroscopo meglio illuminato, vi piace essere circondati da persone. Problemi femminili. Ventre.

Bilancia

Non proprio preoccupazione, ma c’è qualche pensiero intorno ai beni in comune con il coniuge o un socio, i parenti. Quando nascono contrasti di questo tipo con i figli, sono abbastanza tosti. Nel lavoro però è più facile ottenere qualcosa di più, insistete. È Giove dopo dodici anni, che rende questa stagione fondamentale per il tempo che verrà. La felicità non è un’astrazione, voi ne siete la prova.

Scorpione

Abitazioni, case, proprietà. Tutte le questioni di carattere immobiliare sono messe nuovamente in evidenza dall’aspetto Luna-Saturno. Novità previste anche nel lavoro, però bisogna rivedere qualche rapporto. Agitazione dentro e fuori, ma in mezzo alla tempesta (purificatrice) rinascerà uno Scorpione nuovo. È Giove che invita a pensare: una casa in un altro Paese? Potrà succedere dopo il 9 giugno 2025.

Sagittario

Bene il lavoro, bene gli affari, bene persino l’amore… tutto bene insomma ma non c’è nelle vostre azioni quel qualcosa in più, di diverso, quell’urlo, che deve distinguere il Sagittario. Siete come un ritornello, ritornate allo stesso punto. Allora oggi sarà meglio controllare la salute e seguire la famiglia, i figli.

Capricorno

In casa con le persone vicine, non c’è ancora perfetta intesa circa le iniziative da prendere, ma bisogna decidere. Domani arriva nel segno la Luna di febbraio che sarà positiva fino al 2 marzo, quando diventerà nuova nel segno dei Pesci. La pesantezza di Marte è più sentita da persone che occupano posti di rilievo nel lavoro, Venere in Ariete va guardata con sospetto. Specie se dovesse portare un nuovo incontro d’amore.

Acquario

I problemi, chiamiamole incomprensioni, nella vita familiare sono presenti nel quadro astrale, ma è la vostra eccessiva sensibilità a far apparire tutto più complicato. Non potete andare da qualche parte da soli, con gli amici? Brevi distacchi fanno bene al matrimonio. Siete sempre sul sentiero di guerra, assetati di conquiste e scalpi… è il vostro modo di amare, qualche volta anche di odiare.

Pesci

Con tutto quello che avete dovuto affrontare e passare, la pelle è diventata dura. Quasi quasi siete il segno più forte questo weekend, domani la Luna sarà in Capricorno come una farfalla azzurra e l’amore vi bacerà. Fortuna. Non abbiate paura, sono gli altri che devono temere il vostro Nettuno. Non si può mai sapere quando farà uscire il tridente dagli abissi marini.