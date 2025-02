Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 23 febbraio: tutti i segni

23 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 23 febbraio 2025.

Ariete

Tante discussioni da affrontare, anche con i vostri parenti. Non siete in vena per parlare con certe persone, ma fate uno sforzo, sono confronti che non potete evitare, toccano la sfera finanziaria e il vostro futuro. Nella salute una Luna negativa potrebbe dare problemi con la digestione e con il sistema osseo, sport non indicato. Venere, stella magnifica in questo periodo della vostra vita, stimola il desiderio di ricevere piaceri, svaghi, avventure. Voi dite di non pretendere nulla in amore e invece volete tutto.

Toro

Questa Luna in Capricorno è felice per voi, il cuore non vuole stare solo sotto questo cielo. Se qualcosa è finito o rischiava di finire, si può ancora aggiustare, domenica regala ottime stelle per l'amore ma anche per gli affari. Le notizie più importanti sono quelle che arrivano da lontano, tramite ogni mezzo. Marte si dimostra fantastico per organizzare un cocktail sexy. Sorpresa: una vincita, e sarebbe davvero una bella sorpresa! Talvolta basta una Luna per aprire le porte all’ottimismo.

Gemelli

I pianeti vi vogliono decisi, pronti, sicuri, senza esitazioni. Mantenete l'entusiasmo di sempre, anche quando l'atmosfera ambientale diventa pesante, perché le vostre capacità e le iniziative che avviate da soli sono protette da Giove, porteranno successo e guadagno il problema sono gli altri, provocano ritardi. Possibili cambiamenti sentimentali, che devono però essere provocati, cercati, voluti. Cambiamenti familiari che vi tocca subire, così è Saturno. Un mondo di amici.

Cancro

L'accento cade nuovamente sulla forma fisica e sulla salute, l'organismo sente l'opposizione di Venere al vostro Marte, bisogna essere cauti anche con i cibi e i medicinali. Un equilibrio delicato, momentaneamente, nella vita sentimentale, più noiosa che disturbata. La dissonanza di Venere si fa sentire anche nei rapporti meglio riusciti, cercate di vivere questa domenica con la massima tranquillità e non ci saranno problemi. Trappola erotica per i single.

Leone

Luna sarà per due giorni in Capricorno, perfetta per studiare nuove imprese professionali, nuovi ambiziosi affari e tutte quelle iniziative dove per riuscire ci debba essere anche una dose di fortuna. Vola nell'aria la fortuna di Venere e Giove, entrambi in confezione regalo per il vostro segno, sia che siate soli e sia che siate legati. Nella salute possibili disturbi da stanchezza nervosa ed eccesso di lavoro. Visto che la prossima settimana sarà impegnativa, organizzate relax.

Vergine

Questa è la Luna che avete richiesto: in Capricorno occupa il vostro settore della fortuna e degli affetti, passionale prima di ogni cosa, costruttiva e intuitiva, pratica, geniale. Se pensate di possedere un talento particolare, uscite allo scoperto, preparate nuove iniziative per la prossima settimana, tutto deve essere impostato prima della Luna nuova in Pesci, il 28. Nella vita vi piace parlare tanto, ma in certi momenti, con certe persone, le parole sono buttate al vento. Casa, figli.

Bilancia

Non iniziate proprio oggi le discussioni intorno ai beni che avete in comune con gli altri, anche con il coniuge (ma siete probabilmente voi più ricchi), avrete prossimamente un Mercurio giusto per litigare… Oggi non potete vincere, siete disturbati dalla Luna passata in Capricorno e dalla vostra Venere che produce anche assurde paure in amore, non vi sentite abbastanza amati, e così diventate possessivi. Vita all'aria aperta, possibilmente al mare, avete bisogno di ossigeno.

Scorpione

Passi importanti, passi grandi. Anzi dovete volare verso il traguardo che volete raggiungere, professionale e amoroso, forti della straordinaria protezione oggi anche della Luna in Capricorno in aspetto fortunato con Sole e quattro pianeti in Pesci, segno che aiuta a realizzare le vostre speranze intense e al momento ancora segrete. Tenete in mente una sola parola: concludere! Concedetevi anche un breve viaggio, per vivere un brivido caldo… Siete amanti di razza.

Sagittario

I legami sentimentali di vecchia data sembrano un po' freddi, Venere invece propizia interessanti incontri per chi è solo e alla ricerca di un passeggero lungo quest'autostrada dell'amore che non si sa dove finisce. Forse a Budapest, la vostra città, ma noi consigliamo anche Istanbul-città con un'atmosfera unica, che strega. Qualcosa sotto il segno dei Pesci è pronto per cambiare, in famiglia ma anche nel lavoro. Se avete un progettoambizioso, occupatevene dopo il 3 marzo.

Capricorno

Oggi e domani transita nel segno la Luna, che vi difende da due influssi abbastanza aggressivi, Venere e Marte. Sono i due pianeti dell'amore, quindi uno potrebbe pensare che la domenica avrà solo le pastarelle e niente cuoricini, ma non è così. Saturno vi vuole troppo bene per lasciarvi nella vostra solitudine. Intendiamoci, una solitudine dorata, ma voi avete bisogno in questa stagione della vita della presenza di persone, di gente, di folla, di divertimento, di allegria.

Acquario

Anche quando le stelle sono così generose, come in questo periodo per voi, non è possibile eliminare di colpo tutti i vecchi sospesi, però la vostra carica vi aiuta ad affrontare tutto con spirito vincente. Io azzardo persino la possibilità di dare una svolta a tutta la vostra vita, prendetevi il vostro tempo, con calma. In estate ci sarà il trionfo della gioia! Con i figli non sapete essere severi però almeno fate finta che lo siete. Ricordate?“Amare significa non dover mai dire mi dispiace.”

Pesci

Un uomo, una donna. Nel corso della notte, Luna è diventata magnifica in Capricorno segno che voi ben conoscete e che ammirate, tante volte lo sposate pure. Arriva il momento astrale giusto per cominciare a programmare il matrimonio, se uniti da tempo, ma Giove che sarà superlativo da luglio 2025 a tutto giugno 2026, piacciono anche le nozze lampo perché quando c'è amore si palesa subito. Febbre anche nelle vostre finanze. Un bel compleanno!