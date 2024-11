Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 13 novembre: tutti i segni

13 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 13 novembre.

Ariete

Giorni pieni di luce! Luna nel vostro segno vi segue tutta la settimana, avrete l’ispirazione giusta e le occasioni propizie per realizzare un vostro ambizioso sogno. Questa ossuta Venere in Capricorno non è romantica ma è anche lei una presenza valida per l’inseguimento del successo professionale e in affari. Mercurio vi rende più vivaci anche in famiglia. Va precisato che il caos per voi è stimolante, anche in amore.

Toro

Di tutti gli influssi diretti al Toro, e quindi alla vostra vita, la più importante sarà la Luna che entra nel segno domani e diventa Luna piena il 15. Questa fase lunare porta al massimo tutte le influenze astrali fin qui presenti nel cielo d’autunno. Il primo pensiero nostro è per le persone sole e le occasioni che presenta Venere per fare incontri emozionanti. Perché è questo che forse vi manca: emozioni.

Gemelli

Movimento leggero e qualche controllo medico è bene farlo finchéc’è lo Scorpione, il vostro guaritore magico. La prossima settimana il Sole comincia l’opposizione, però avete la protezione di una decisa Venere, Marte di fuoco e un grande Giove, l’amore raggiunge punte sublimi di felicità. Dovete però preventivare un nuovo disturbo nelle collaborazioni, cautela durante i viaggi a causa di Mercurio contro.

Cancro

Anche oggi consigliamo qualche momento di pausa, siete disturbati da Luna in Ariete, aspetto che non vuole alcuna imprudenza fisica e richiede attenzione per la vita familiare. Nel lavoro e nelle trattative di affari potete ripartire con la Luna in Toro, ma sempre con prudenza perchéil plenilunio vi esalta persino troppo e vi fa credere che tutto sia rose e fiori. Se avete collezionato già qualche no in amore, cambiate direzione - tante anime solitarie non aspettano che voi.

Leone

Mercoledì, giorno governato da Mercurio, pianeta che transita in postazione vigorosa e fertile per voi, stimolato dalla Luna in Ariete, questa situazione è perfetta per voi che siete ambiziosi e preparati per avviare un nuovo capitolo professionale. Non sarà una cosa immediata, ma l’importante è partire con il cielo giusto. Voi potete arrivarci anche con la presenza di un grande amore al vostro fianco.

Vergine

Se siete ubriachi d’amore e di passione, viva questa Luna che transita oggi in Ariete, ma sarà una forza della natura tra il 14 e 15 quando diventerà Luna piena in Toro. Non potete contare sulla protezione di Mercurio, il vostro fisico ne sa qualcosa, per questo dovete approfittare di Venere magnifica e impostare progetti e iniziative, risulta preziosa anche per sistemare le questioni familiari e abitative. Ps: mai amato Ariete?

Bilancia

Proprio oggi, giorno di Mercurio, il pianeta dei commerci, siete contrastati dalla Luna che agita tutte le collaborazioni e anche quella associazione di eccellenza che è il matrimonio. Si tratta di pura casualità, ma evidentemente c’è qualcosa di importante o di inconsueto che vi è già capitato. Consigliamo anche cautela nella salute. Nostalgia del passato? È autunno, cadono le foglie…

Scorpione

Sole nel segno fino al giorno 21, in mezzo ci sarà Luna piena in Toro nei prossimi due giorni. Possibili crisi coniugali (di passaggio), fulminanti attrazioni fisiche. Un mercoledì che annuncia di essere elettrizzante per la vostra attività, le nuove collaborazioni nascono in maniera imprevedibile. Tutto va visto in prospettiva del futuro, non dovete inseguire immediate e piccole soluzioni nel presente. Potete fare un viaggio sabato.

Sagittario

Code tra Firenze sud e Scandicci… siete il segno dei viaggi, Toscana è la vostra terra zodiacale, per questo dobbiamo per primo annunciare traffico intenso anche nel vostro cielo, controllato però da Mercurio. Mercoledì da leoni, grazie alla passionale Luna in Ariete e l’aspetto che forma con il vulcanico Marte in Leone, bastano questi due influssi per prevedere la nascita di nuovi amori e, cosa anche più certa, nuovi guadagni e un nuovo incarico in arrivo.

Capricorno

Se l’amore non riesce a planare è perchési trova stretto tra situazioni che non centrano con i sentimenti e con i rapporti con l’altro sesso, che vi dimostra anzi più attaccamento di prima. Oggi siete sotto la pressione di Luna in Ariete, faticosa per la salute e per la famiglia, ma domani inizia a crescere Luna piena in Toro, che avrà effetto spettacolare sull’amore e nuovi amori. Plutone risveglia i vulcani, figuratevi se lascerà dormire il vostro cuore.

Acquario

Ansiosa ricerca di un ideale, di una persona che vi dia lo sprint per cominciare un’impresa straordinaria? Avete bisogno di novità e queste arrivano. Questi improvvisi fermenti interiori non sono insoliti per il vostro segno, che vuole essere in movimento continuo, però non devono diventare ansia. È Marte che vi rende così impazienti, chiedete al medico un calmante adatto a voi. L’astrologia ha il grande merito di abituarci alla pazienza.

Pesci

Cominciate a essere più attenti a quello che stanno combinando nel vostro ambiente professionale, soprattutto in vostra assenza. Mercurio resta a lungo in Sagittario e il 21 entrerà anche il Sole. Oggi avete affettuosi messaggi da Venere: il vostro amore gioca in serie A, vincerà con molte probabilità il campionato dei segni più amati. Ci saranno prove da superare, ma voi trovate sempre nuovi spunti, la vostra immaginazione è inesauribile.