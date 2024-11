Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 12 novembre: tutti i segni

Branko 12 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 12 novembre.

Ariete

La gente si trova bene in vostra compagnia, siete una stella che brilla, porterete avanti il lavoro con facilità, quasi con divertimento. Mercurio tocca anche questioni finanziarie e redditi che provengono dai beni in comune con il coniuge, parenti, soci. Notevole la spinta psicologica di Plutone, pianeta che vi aiuta a fare colpo sul mondo, crea occasioni di grande successo se sapete cosa volete. Luna nel segno e Marte nel campo dell'amore, tutta la vita è passione.

Toro

L'amore va su e giù per le antiche scale, è normale quando Sole e Marte sono in conflitto, Venere però dice che un cuore tenero vi aspetta da qualche parte, oppure vi arriverà una notizia, sarete raggiunti da una cara voce. L'impazienza dipende da questa attesa. Il lavoro è un'arena, buttatevi nella mischia, vincerete. È molto difficile che un Toro sbagli i conti, per questo vi invitiamo ad agire con coraggio contro tutti. L'autunno arriva al momento massimo venerdì 15.

Gemelli

Segno giovane, moderno, razionale ma anche con una nuova forza spirituale portata da Saturno. Dovete però trattare con persone che assimilano lentamente le novità, inevitabile uno scontro con collaboratori o dipendenti, datori di lavoro, ma non dovete cedere. Ora state creando il vostro grande 2025. Il quadrato Mercurio-Saturno è estremamente impegnativo, occupatevi di dettagli pratici, seguite la salute (apparato respiratorio debole). L'amore salva? Sì, come il Sex.

Cancro

Le circostanze buone ci sono, non mancano appoggi, la fortuna potrebbe impazzire in qualsiasi posto, fuori l'ottimismo! Questa Luna in Ariete è fuori di testa, ma è comunque ottimista ed illumina il settore del successo, l'ambiente di lavoro e anche il luogo in cui volete entrare. Mercurio-lavoro, Saturno-autorità, sono per voi positivi, mentre il Sole nello Scorpione illumina tutta la famiglia, le amicizie, anche l'amore. Ma non insistete con chi non vi ha promesso nulla.

Leone

È un periodo adatto per fare yoga o simili attività fisico-spirituali, e anche per riesaminare la dieta, eventualmente per cambiarla se necessario, ma questo ve lo dirà il vostro dietista. Queste osservazioni sono necessarie guardando Plutone ancora per pochi giorni in Capricorno, che è il segno della vostra salute e del lavoro. Se voi volete fare dei cambiamenti, oggi e domani le stelle sono collaborative, Marte e Luna in Ariete confermano le scelte fatte in amore.

Vergine

Per chi ha figli questo periodo è determinante nei rapporti, ogni gesto farà sentire potentemente il suo effetto in seguito. Anche questo giorno è dominato dalla Luna, ma transita in Ariete, quindi non è più un ostacolo ma una forza positiva e creativa che spinge verso il successo professionale e finanziario. Attenti però alle "comunicazioni sbagliate", come è successo a una influencer, Mercurio e Saturno sono critici. Salute: vie respiratorie, articolazioni, gambe.

Bilancia

Possono rinfacciarvi tutto, ma non mettere in discussione le vostre idee, mai state così chiare come in questa stagione, costantemente illuminata da Mercurio! Avete anche la padronanza delle risorse e delle tecniche necessarie per arrivare al successo e al guadagno, ma ora Venere vi avverte di guardarvi alle spalle, fate tutto con circospezione. Effetto stressante della Luna sulla famiglia e sulla salute. Liberatevi di un pensiero, un segreto chiuso nel cuore.

Scorpione

L'evento che state aspettando, è qui. Sole illumina con un braccio Saturno, con l'altro Plutone, con il cuore… Venere. Se volete ottenere ancora di più create intorno un'atmosfera di calore, amicizia, confidenza. Concluderete la vostra stagione nuovi, forti, felici. Luna in Ariete, oltre ad essere instancabile in amore, sa essere intraprendente nelle transazioni finanziarie, attenti alle nuove occasioni e seguite personalmente ogni questione scritta, legale.

Sagittario

Venere comincia ad agire nel campo dei soldi. L'impressione è che farete un accordo professionale per il prossimo anno, vantaggioso. Per quanto concerne i rapporti, siete oggi più favoriti nei contatti con persone e situazioni lontane, anche all’estero. Ambiguo invece sotto l'aspetto lavorativo-finanziario Mercurio in quadratura diretta con Saturno. Salute, famiglia, chiedono attenzione. Registriamo anche intoppi di carattere legale, con i collaboratori.

Capricorno

Soltanto la Luna in Ariete potrebbe creare problemi in casa e disturbi nella salute. Venere, stella dell'amore, avrà durante il passaggio nel segno contatti ottimi con Saturno e Urano in Toro, transiti che confermano un notevole avanzamento nelle finanze, specie se opterete per le novità anche dal punto di vista tecnologico. Mercato azionario in oscillazione, investite o ritirate all'ultimo momento. Plutone resta fino al 19, esplorate dimensioni interiori dell’esistenza.

Acquario

Quale pianeta dona ambizione, magnetismo, attitudine alla ricerca, elevazione…? Risposta esatta, Plutone. Ritornerà nel segno il 19 novembre, preparate anche la famiglia alle numerose novità e cambiamenti che si susseguiranno per il resto dell'anno e ancora di più nel 2025. Voi sapete con quale settore, ambiente e persone bisogna iniziare. Oggi intanto godetevi la bellissima e appassionata Luna in Ariete, abbandonatevi pure al sogno di fortuna e ricchezza.

Pesci

Bisogna agire con circospezione nelle questioni finanziarie, anche se gli altri vi vogliono rassicurare che è tutto in ordine, ma Saturno inquadratura con Mercurio la pensa diversamente. È facile prendere abbagli. Nel matrimonio possono insorgere contrasti per le spese, ma la bella Venere assicura l'assistenza della fortuna. Cercate persone che vi sono emotivamente vicine. È tipico di Mercurio negativo provocare tosse, dolori ai fianchi e agli arti inferiori. Relax.