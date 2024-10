Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 25 ottobre: tutti i segni

25 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 25 ottobre 2024

Ariete

Figli e figlie di Marte, spesso trasformate la vostra vita in un campo di battaglia, in una gara, una sfida. Oggi non c'è bisogno di farsi largo nell'ambiente professionale o in un altro luogo che vi interessa conquistare, avete Mercurio eccezionale che vi apre una grande porta. Sincerità e chiarezza, possono creare tensioni all'inizio, ma alla fine fanno trionfare le vostre ragioni. Luna ottima per le finanze, revisione dei conti, ma anche un intervallo erotico niente male… Tempeste.

Toro

È sempre ultimo quarto, in un segno che incide sulla famiglia e in particolare sui rapporti genitori e figli, ma visto che nasce quadrato a Mercurio la fase va interpretata anche come un ostacolo nelle iniziative pratiche. Andate lo stesso incontro alla gente. Ma almeno Venere è buona, è lei che manda ottima protezione anche per la vostra attività e commercio. Indovinati progetti per la casa. I coniugi non devono andare troppo in là con le parole, se vogliono sentire il canto di Marte.

Gemelli

Ancora soli? Ancora non siete riusciti a ottenere una promessa, un giuramento d'amore? Ancora non avete realizzato un bel guadagno? Mercurio splendido, non è solo il pianeta del lavoro e del denaro, come per altri segni, per voi assume il ruolo di guida. Una guida d'argento vivo, che rende la vostra esistenza così particolare, così diversa dagli altri, così invidiata anche. Prendete oggi importanti iniziative! Una maggiore sensibilità verso il coniuge che ha bisogno di calore.

Cancro

Lento ma sicuro miglioramento finanziario, come è lento l'ultimo quarto, ma decisivo anche per nuovi orientamenti professionali. Non solo la Luna nel ricco Leone, auspicio buono per la vostra economia arriva anche da Venere in Sagittario. Con quel segno avventuroso potrete iniziare qualche nuova impresa imprenditoriale, commerciale, artistica. Una porta si apre verso l'esterno. Gli amanti si incontrano sul terreno della passionalità, non potete scappare.

Leone

Con un po' di ritardo, causato da Mercurio in Scorpione, la vendemmia ci sarà. Abbondante. Ultimo quarto nel segno stacca una foglia gialla e accoglie Venere nuovamente innamorata, che continua una splendida corsa nel fuoco del Sagittario, sede della vostra fortuna e dell'amore. Quando una persona deve cambiare qualcosa, qualcuno, lo stress è inevitabile. Attenti durante i viaggi, movimenti, controllate la salute. Attimi di nostalgia sono normali per questa fase lunare.

Vergine

In grado di dare simpatia, calore, affetto, amore. Noi insistiamo sulle amicizie, perché con una nuova amicizia può nascere un progetto di lavoro, una possibilità professionale importante. Avrete bisogno di sostegno, quando Mercurio sarà in Sagittario, per questo dovete ora fare tutto in modo perfetto e limpido sotto l'aspetto burocratico è legale. Vi farete i muscoli in questi giorni che precedono la Luna nuova di novembre. La fortuna va stuzzicata, come vi provoca l’amore.

Bilancia

Un nuovo, formidabile scatto in avanti! Notizie assolutamente positive per il lavoro e per le finanze, non dovete aver paura della concorrenza. Anche oggi l'influenza principale e della Luna in Leone, grande amico del vostro segno-vi lega insieme Venere, che transita sempre vicino al Sole. Energia creativa non deve però farvi dimenticare la salute, si tratta magari di piccoli raffreddori però possono diventare causa di ritardi. In amore siete ancora timidi, che tenerezza!

Scorpione

L'atrio del vostro amore è affollato, gente che arriva, gente che parte… Confusione indescrivibile in casa e nel lavoro, oggi anche lo stomaco è agitato a causa della Luna calante in Leone, però: che vita, la vostra vita! Dedicatevi alle questioni che più vi interessano, o che sono più urgenti, troverete la soluzione. Nel caso contrario, significa che bisogna cambiare direzione. Perché questa fase lunare è pesante anche per la salute, ma annuncia un prossimo successo.

Sagittario

Un giorno caldo, a tratti bollente. È da lunedì che aspettiamo, per voi, questo ultimo quarto in Leone, perché crediamo nella sua efficacia - ottimo momento per ottenere soldi. Un bonifico vi arriverà verosimilmente lunedì 4. Sfruttate la situazione fino in fondo. Particolarmente favorite le attività in contatto con il pubblico, comprese le professioni artistiche, lavori o affari all'estero. Venere, stimolata da Giove nel segno della coppia, potrebbe provocare un nuovo amore.

Capricorno

Amore di tipo scorpionico: passionale, possessivo, un po' tormentato. La nostalgia non è più quella di un tempo, adesso siete nuovamente pronti per le novità. Succederà qualcosa nei prossimi giorni quando la Luna dal Leone passerà in Vergine e formerà un aspetto fortunato con il vostro Plutone e con Urano. Se avete bisogno di dare uno scossone, ma di quelli che smuovono le fondamenta dei rapporti e situazioni che vi premono, agite, Plutone è con voi fino al 20\11.

Acquario

Luna molto severa in Leone, problematico qualche rapporto di collaborazione o un legame stretto, tensioni probabili con le persone autorevoli, prestate attenzione alla burocrazia e alle norme legali, Mercurio è ancora nello Scorpione, particolarmente insidioso perché adesso transita vicino al Sole. Aspettate la Luna in Bilancia, sarà in aspetto bellissimo con Venere e con Giove, due pianeti portatori di fortuna, sistemerete tutto. Amore, arrivederci, ci vediamo presto…

Pesci

Due i significati della Luna ultimo quarto in Leone: lavoro, salute. L'importante è non chiedere troppo al fisico, siete sensibili ai cambiamenti atmosferici, specie la donna del segno sente il cambio della Luna. Qualche problema può nascere da Venere in Sagittario, ma riguarda soprattutto i legami con l'ambiente professionale, soci e collaboratori. Quando vi arrabbiate, non mettetevi a protestare davanti a un muro che non vi ascolta, affrontate direttamente il vostro amore e i figli.